Во славу жутких богов. Концерты NILE, MORBID ANGEL, INCANTATION, WATAIN в Каролинах

У некоторых в субботу начинается понедельник. У меня же прошлой субботой начался небольшой экстрим-марафон. Сначала в Гринвиле Южной Каролины NILE отыграли последний концерт североамериканского тура A Vile Caustic Attack, в котором катались с TERRORIZER (правда, последние почему-то завершили выступления днем раньше, во Флориде, поэтому вместо них пришлось слушать три местных ненужных банды), а в среду в Шарлотт впечатлениями упаковал подряд MORBID ANGEL, INCANTATION и WATAIN. Слава Сатане, без мутного разогрева.

NILE в субботу вернулись домой, в родной, необычайно милый и оживленный Гринвил, город на холмах, с настоящим бурным водопадом прямо в центре! Пока играла суппорт-ересь, Карл, чутка помятый длинными гастролями, но благодушный, ходил по залу, пожимая руки друзьям и олдырям-одноклассникам. В тусовке его уважительно называют Карл «Фараон», ну и поддерживают, посещают мероприятия, покупают мерч все, кто в теме, — как-никак, местная знаменитость! Но, конечно, без всякого пафоса. Вооруженный зубной щеткой («черт, все не найду времени привести себя в порядок!»), в компании с маленькой хрупкой женой, Сандерс шутил и общался.

Однако когда команда поднялась на сцену, быстро стало понятно: дальше все по-серьезному. «Sacrifice Unto Sebek», «Defiling The Gates Of Ishtar» — и вперед, по всем альбомам, оживляя засохшие мумии и взывая к грохочущим джинам. Как ни странно, новейший Vile Nilotic Rites группа затронула только чуть, выкатывая зато, одну за другой, нетленки вроде «The Howling Of The Jinn» и «Black Seeds Of Vengeance».

Народу пришло человек, наверное, с двести — и половина полуторачасовой сет плющилась в слэме. NILE раздавали отборный дэзняк крупными партиями, делая это так, как могут только они: бессердечно-технично, остро, оборачивая загробную тяжесть в эпических размахов и красок полотна. Три вокала, стена массивного звука (жаль, клуб или звукач подвел: не слишком отчетливо все-таки выстроили гитары), ну и человек-осьминог на барабанах, великолепный George Kollias, который всякий раз ошеломляет, как в первый.

Чертовски круто, никаких вопросов. NILE никогда не подводят.

А потом наступила среда. И еще одни ветераны американской дэз-метал сцены, INCANTATION, страшные снаружи на сцене, но добрые внутри вне ее, дали мастер-класс брутализма. Если честно, я не сильно слежу за дискографией группы и не очень фанат. Может, потому что, услышав INCANTATION однажды, точно знаешь, что будет потом. Это музыка приговоренных на смерть, однообразная, давящая, думовая в своей основе, упакованная в колючую бласфемичную упаковку виртуозного дэза. Под INCANTATION Иисус мог бы брести к своей Голгофе пешком из Борисова. И дойти к юбилею команды.

Да, кстати. INCANTATION в этому году 30 лет, а в день концерта, прямо на сцене, был поздравлен ее единственный бессменный участник: фронтмен John McEntee отмечал 12 декабря 50-летний юбилей. Густобородый и седой, спустившись к точке с мерчем, Джон добродушно общался с народом, принимал комплименты и хихикал, типажом напоминая то ли Санта Клауса, то ли Тома Арайю (хотя, возможно, это одно и то же). Очень приятный интеллигентный человек, очень! Хотя, послушав инфернальные вопли на сцене про «Impending Diabolical Conquest» и вот это вот все, так сразу и не скажешь.

INCANTATION играли недолго (что и хорошо: на «брутале» я под их продолжительный сет, помнится, задремала), емко и увесисто, обрушивая на уши собравшихся многотонную сотону, заправляя расстрельным лязгом стремительных партий. Солидно. В клубе, обретая нужный объем, их музыка впечатляет куда сильней, чем в фестивальных условиях.

Кстати, с концертом в Шарлотт вышло забавно. Приехав к клубу Fillmore (немного о нем было здесь), мы увидели огромную очередь, вокруг которой сновали негры с табличками «куплю билет». Поразило количество гламурных женщин — омг, думаю, неужто фанатки WATAIN приоделись? Так и не поняв прикола, прошли контроль, обыск личных вещей (в этом клубе почему-то досматривают, как в аэропорту), лишь в дверях узнав, что тут играет Snoop Dogg. А «вам вон в соседнюю дверь».

Очереди у соседней двери не было. Пришло человек триста. Но гораздо более привычных по виду.

Все три группы привезли много мерча с интересными дизайнами — от $20 за майку до $45 за туровый худи. Брали мерч бойко — особенно WATAIN, после их красочного и традиционно вонючего специфически ароматного выступления.

WATAIN приехали не все. Но были в ударе. С отличным звуком. В темно-красном мистическом свете, на сцене, увешанной черепами, костями животных, похожей на разграбленный скотомогильник, со всеми этими свиными головами на палке, бусами из костей и демонически разукрашенными музыкантами, адово вращающими глазами и крестящимися на что-то невидимое. Ритуально-блэковые коллективы — это всегда занимательно, особенно если речь про WATAIN.

Правда, в отличие от майского выступления в Минске, театральная часть в этот раз была незначительной. Антураж, свет, запах гнили и ладана, косточки — да. Но огня в Каролину не завезли, да и кровью Эрик брызнул в зал лишь однажды, как-то между делом и походя. С публикой он также почти не общался — обратив вместо этого вечер в ярость, ненависть, шторм. Во имя беса и свиного уха!

Шведы шпарили с такой интенсивностью, что будь зал смолой, она б закипела. «Sworn To The Dark», «Nuclear Alchemy», «Furor Diabolicus», «Total Funeral» — если мелодичность и пробивалась, сентиментального ничего в этот раз не случилось. Никаких сантиментов. Все просто умерли.

Но остались еще MORBID ANGEL. Я их видела с Винсентом, то была безумная ночь, и впечатления ярки до сих пор. Так что любопытно было, что предложит Такер — человек прямолинейный, простой, безо всяких фронтменских изысков, этакий американский бруталист до мозга костей.

Так он и предстал: бесстрастный суровый дядька с завязанными в хвост волосами, чуть осипший, четко отрычавший и отыгравший все свои партии. Стив, помимо прочего, отличный басист, ну и… ну и все. Несомненно, без Винсента MORBID ANGEL сильно потерял в визуальной части — если есть фронтмены от рождения, то Дэвид, как и Аббат, определенно из них.

Сейчас на сцене живо и колоритно смотрится разве что гитарист Даниил «VadimVon» — выпиливая мудреные партии, он эмоционально транслирует каждую: мимикой, позами, всем своим телом. Ну и да, волосы красиво развеваются под вентилятором. Тrey Azagthoth как-то более интровертен, на своей волне. Просто играет. Стальная крылатая фигура возвышается посреди сцены. И музыка. Отборный сетлист.

«Rapture». «I». «Abominations». «Day Of Suffering». Пара тем, не увлекаясь, из Kingdoms Disdained. Пласты, плиты, низкий душащий гул: кажется, стены клуба крушатся на голову; опутанные паутиной соло, давленные гусеницами риффов… Грохочет классика группы, и все вроде на месте. Но есть одно «но». Звук. Неизвестно, как так вышло, но именно на «морбидах» звук поплыл.

На правах хэдов группа поставила свою установку — и вроде должна была ее выстроить. Работали два звукача. Все впустую. Звук вышел будто под лозунгом «не умеешь, как надо, — сделай погромче». Было чудовищно громко. И все вразнобой — с лязгающими доминирующими барабанами на переднем крае и пробивающимся сквозь них гроулом вокалиста. Гитары сливались в кашу — благо, я помню большинство тем и могла додумать, что там к чему. К группе, конечно, претензии никакой: играли мужики ровно как надо — но удовольствия от этого как-то не получила. Будем верить, будет другой шанс. Хотя бы и с Такером за микрофоном. После следующего альбома.

(Фотографии, традиционно, с телефона + парочка туровых рандомных из соцсетей.)