Фото: Brutal Assault 2023, часть вторая. BORKNAGAR, WIEGEDOOD, ZEAL & ARDOR, NORDJEVEL, CULT OF FIRE, GORGOROTH

Фото: Brutal Assault 2023, часть вторая. BORKNAGAR, WIEGEDOOD, ZEAL & ARDOR, NORDJEVEL, CULT OF FIRE, GORGOROTHФото
Еще картинки фестиваля Brutal Assault 2023 (первая часть см. тут). Текстовые впечатления тут и тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 311
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Фото: Brutal Assault 2023, часть третья. INFECTED RAIN, ANAAL NATHRAKH, DEICIDE, CRIPPLED BLACK PHOENIX, CULT OF LUNA, MARDUK
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Комментарии
Другой Александр:
Лацінскі написал(а):
Хеймс Джетфилд написал(а):
Это вообще метал?? Ноль (0) соло на гитаре, никакого там запила крутого, че-то на волынке играет, и что это круто? И�…
коллапес:
и вправду
мелкописечные проблемы каких-то зумеров-ноунеймов…
Зануда:
Лацінскі:
Хеймс Джетфилд написал(а):
Это вообще метал?? Ноль (0) соло на гитаре, никакого там запила крутого, че-то на волынке играет, и что это круто? Или это новомодный не �…
Профессор Преображенский:
Wladyslaw написал(а):
Алексей написал(а):
22.08.2023 в 13:34
Круто. Я удивляюсь, почему в нашей великой,могучей Беларуси не проходят такие движухи? Странно, очень странно……
Гавр:
Похуй ваши комменты…… Они крутяк!
…
Wladyslaw:
Алексей написал(а):
22.08.2023 в 13:34
Круто. Я удивляюсь, почему в нашей великой,могучей Беларуси не проходят такие движухи? Странно, очень странно….
Если это не сарказм …
Другой Александр:
Что разочаровало — отмена фестивального тура 1914 (Министерство культуры Украины в этом году им не выдало разрешение на концерты за границами
Дурики. Надо было…
Алексей:
Как сказано было выше -остаётся славянский базар и прочие дегенеративные собрания. Солодуха -наше всё……
Rw:
Tular:
42 часа из Мельбурна? Мы примерно столько в пробке на Вакен стояли.…
PitBull:
Алексей написал(а):
Круто. Я удивляюсь, почему в нашей великой,могучей Беларуси не проходят такие движухи? Странно, очень странно….
Ну зачем тебе эти враже�…
juris:
Алексей написал(а):
Круто. Я удивляюсь, почему в нашей великой,могучей Беларуси не проходят такие движухи? Странно, очень странно….
внеклассные мероприятия…
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