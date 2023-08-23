brutal assault
23.08.2023

Фото: Brutal Assault 2023, часть вторая. BORKNAGAR, WIEGEDOOD, ZEAL & ARDOR, NORDJEVEL, CULT OF FIRE, GORGOROTH

Фото

Еще картинки фестиваля Brutal Assault 2023 (первая часть см. тут). Текстовые впечатления тут и тут.

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