Метал-аукционы: гитара Шульдинера за 21000 и билет с концерта, на котором был убит ДаймбэгБлог
Актуальный свежак из мира метал-аукционов. Племянник Шульдинера Chris Steele, которому Чак оставил большую коллекцию своих инструментов и вообще всего, «под гнетом тяжких обстоятельств» выставил на eBay очередной раритет. Это зеленая кастомная гитара B.C. Rich Stealth, изготовленная в середине/конце 90-х и сохраненная в том виде, как ее оставил музыкант. На концертах она не использовалась.
Как пишет автор лота, она, скорее всего, применялась в студийной записи последних альбомов DEATH; ну а, может, CONTROL DENIED. Точно это, как и дата изготовления, неизвестно.
Детали аукциона тут, текущая ставка $21000.
И еще один лот. Гораздо более странный и бесполезный. Какой-то чувак решил продать корешок билета с концерта DAMAGEPLAN, на котором застрелили Даймбэга Даррелла в 2004 году. Автор лота оценил стоимость билета в $14999 и пригласил поучаствовать в аукционе. Желающих
неадекватов пока не нашлось. Посмотреть и купить можно тут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 138
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Метал-аукционы: гитара Шульдинера за 21000 и билет с концерта, на котором был убит Даймбэг
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Комментарии
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Да Чак использовал такие же Стэлсы для концертов только черного цвета. У него их было 2 или 3. То что он не использовал эту гитару для концертов конечно существенно с�…
Тварь:
Тварь:
очень жаль.
внутри не был, но мимо проходил не раз.
я в Осло бываю по выхам, а в выхи тут все закрыто…
Anastasiya:
Варгот написал(а):
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Зануда:
zly:
А чего это ипсо возбудилось?
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Дед Аким:
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harvey keitel:
Александр:
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Варгот:
Вся статья , полная дичь и не правда , как мне известно из первоисточника с Осло , пожар был у входа , скорее всего из за проводки ,подвал и раритеты не пострадали . Уще�…
Darset:
Darser:
Алексей написал(а):
Это кара за сожжёные цэркви
А за Евронимуса мести не будет..?!…
Ма$$аракш:
ну. жду суставы Оззи и куски черепа Пелле на аукционах.
Да Чак использовал такие же Стэлсы для концертов только черного цвета. У него их было 2 или 3. То что он не использовал эту гитару для концертов конечно существенно снижает стоимость но если он использовал ее для студийной работы это конечно +. В целом цена вполне доступная так как Чак -это легенда и 21000$ это вполне нормальная цена. А вот например гитару Кобэйна продали за миллионы. Ну и где справедливость? Чак-реальный мастер гитары а Кобэйн так себе. Пусть племянник или члены семьи Чака выставят на аукцион черные Стэлсы на которых он постоянно лабал. Тогда посмотрим какая цена будет.