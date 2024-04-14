chuck shuldiner guitar
14.04.2024

Метал-аукционы: гитара Шульдинера за 21000 и билет с концерта, на котором был убит Даймбэг

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Актуальный свежак из мира метал-аукционов. Племянник Шульдинера Chris Steele, которому Чак оставил большую коллекцию своих инструментов и вообще всего, «под гнетом тяжких обстоятельств» выставил на eBay очередной раритет. Это зеленая кастомная гитара B.C. Rich Stealth, изготовленная в середине/конце 90-х и сохраненная в том виде, как ее оставил музыкант. На концертах она не использовалась.

Как пишет автор лота, она, скорее всего, применялась в студийной записи последних альбомов DEATH; ну а, может, CONTROL DENIED. Точно это, как и дата изготовления, неизвестно.

Детали аукциона тут, текущая ставка $21000.

s l

И еще один лот. Гораздо более странный и бесполезный. Какой-то чувак решил продать корешок билета с концерта DAMAGEPLAN, на котором застрелили Даймбэга Даррелла в 2004 году. Автор лота оценил стоимость билета в $14999 и пригласил поучаствовать в аукционе. Желающих неадекватов пока не нашлось. Посмотреть и купить можно тут.

damageplan ticket

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2 комментария

  • Тварь написал(а):

    ну. жду суставы Оззи и куски черепа Пелле на аукционах.

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  • Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) написал(а):

    Да Чак использовал такие же Стэлсы для концертов только черного цвета. У него их было 2 или 3. То что он не использовал эту гитару для концертов конечно существенно снижает стоимость но если он использовал ее для студийной работы это конечно +. В целом цена вполне доступная так как Чак -это легенда и 21000$ это вполне нормальная цена. А вот например гитару Кобэйна продали за миллионы. Ну и где справедливость? Чак-реальный мастер гитары а Кобэйн так себе. Пусть племянник или члены семьи Чака выставят на аукцион черные Стэлсы на которых он постоянно лабал. Тогда посмотрим какая цена будет. https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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