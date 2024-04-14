Метал-аукционы: гитара Шульдинера за 21000 и билет с концерта, на котором был убит Даймбэг

Актуальный свежак из мира метал-аукционов. Племянник Шульдинера Chris Steele, которому Чак оставил большую коллекцию своих инструментов и вообще всего, «под гнетом тяжких обстоятельств» выставил на eBay очередной раритет. Это зеленая кастомная гитара B.C. Rich Stealth, изготовленная в середине/конце 90-х и сохраненная в том виде, как ее оставил музыкант. На концертах она не использовалась.

Как пишет автор лота, она, скорее всего, применялась в студийной записи последних альбомов DEATH; ну а, может, CONTROL DENIED. Точно это, как и дата изготовления, неизвестно.

Детали аукциона тут, текущая ставка $21000.

И еще один лот. Гораздо более странный и бесполезный. Какой-то чувак решил продать корешок билета с концерта DAMAGEPLAN, на котором застрелили Даймбэга Даррелла в 2004 году. Автор лота оценил стоимость билета в $14999 и пригласил поучаствовать в аукционе. Желающих неадекватов пока не нашлось. Посмотреть и купить можно тут.

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