Рок-цитата, Карл Сандерс, NILE: «На новом альбоме немало влияний THE BEATLES»

Декабрь, близко время подведения годовых итогов — и, есть предположение, в метал-рейтинге многих в 2020-м окажется альбом NILE Vile Nilotic Rites, вышедший в ноябре и до сих пор бодрящий четко сбалансированной брутальностью, продуманостью и… не скажу «хитовостью», но доступностью восприятия, несмотря на всю свою техничность, смертельные аранжировочные виражи и забористости подачи. А рецепт, по словам самого Сандерса, прост: уважайте классику, господа!

«Я и Brian Kingsland — большие фанаты THE BEATLES, — признается Карл, — и на этом альбоме отображено немало уроков, которые THE BEATLES преподали как композиторы. Ребята, массу всего можно выучить, проштудировав работы Леннона и Маккартни! Даже если ты играешь дэз-метал, да что бы там ни было, композиция — основа всего. Надо знать, как между собой скомпоновать музыкальные элементы, рассказать с их помощью историю, — и эта наука не валится в голову со сраного неба! Это немалое мастерство — и оно строится на изучении работ больших композиторов. Брайан в этом меня полностью поддерживает. Он также учит уроки великих.

Я, кстати, не считаю, что хорошая песня должна непременно быть сложной. Иногда простота прекрасна сама по себе. Возьмите, к примеру, старенькую вещь Lou Reed «Sweet Jane». Кто-то 15 лет назад просто взял и записал ее на акустике, с одним вокальным слоем. Мягкая, ненавязчивая атмосфера, вроде бы ничего нет — но при этом есть все. И это самая прелестная, завораживающая вещь, которую я когда-либо слышал».