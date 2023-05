Звездное пекло. Фестиваль Sick New World в Вегасе

Фестиваль Sick New World стал сенсацией в тот же день, как был объявлен его состав и вывешена афиша. 50 групп в один день, от SYSTEM OF A DOWN и DEFTONES до SISTERS OF MERCY, PLACEBO, MINISTRY, MR.BUNGLE, SOLUFLY и CRADLE OF FILTH, много ню-метала, возвращение в концертный строй COAL CHAMBER и KITTIE — это с самого начала звучало как мечта фанатов музыки нулевых, а также мгновенный солдаут билетов (стартовая цена что-то типа $250, и далее, с ништяками и отелями, до нескольких тысяч), как только они поступили в продажу. Я не знаю, сколько именно билетов было продано, — но Las Vegas Festival Grounds на знаменитом тусовочном бульваре Лас-Вегас-Стрип вмещает около 85000 человек. И народа было битком.

Фестиваль начался в 11 утра и продолжался до полуночи. Четыре сцены, расположенные относительно недалеко друг от друга. Порядок выступления выглядел так.

И это был ад. Невада в середине мая — мягко говоря, теплое место на тельце планеты, и уже к началу выступлений безоблачное невинное небо Вегаса раскалилось до сорока градусов. Воздух был сухой и горячий, как фен, — та жара, от которой не потеешь, а напротив, медленно и неукоснительно мумифицируешься.

Чтобы народ массово не приуныл, организаторы поставили несколько огромных тентов с искусственными газонами в качестве подстилки, а также расставили в разных точках фестивальной площадки здоровенные вентиляторы, распыляющие воду. Плюс — для тех, кто все-таки приунывает — автобус с работающим кондиционером (туда постоянно стояла очередь) и медицинские палатки, где довольно скоро скопились блюющие люди, сраженные тепловыми и солнечными ударами. Sick — значит, sick!

Однако, в принципе, можно было просто на#бениться каким-нибудь алкоголем и идти в слэм. В продаже были разнообразные коктейли и пиво, стоимостью в среднем 17 баксов за стакан/банку. То есть с налогами и чаевыми (в США дают чаевые везде в сфере обслуживания), считай, $20. Водичка Liquid Death — $5 за баночку. Ну или можно было постоять в очереди к питьевыми фонтанчикам и набрать воды в свою тару.

Особенно умиляли люди, умудрившиеся прийти на это вот все в высоких сапогах из искусственной кожи, берцах, кожаных лосинах и прочем нелетнем антураже. Не знаю, выжили ли они. Полуголеньким было гораздо веселее.

Примерно на третьей группе феста (мы пришли чуть позже начала, на довольно ненужный в 2023-м PAPA ROACH и неплохой, безыскусный готик-сет от THE BIRTHDAY MASSACRE) телефон булькнул «мне слишком жарко» и выключился — так что наделать фотокарточек и наснимать видео не удалось. Немногое и последнее, что он успел сделать из дневных сетов, — кусочек LACUNA COIL.

Видела группу вживую впервые, и это было хорошо — энергично, несмотря на температуры, бойко; Кристина прекрасно поет, а под «Heaven Is A Lie» на огромных сценических экранах показывали всякую сатану. Выглядит она, кстати, тоже отлично (как и подлечившийся Майк!).

Как на любом фесте, пришлось выбирать между сетами (особенно трудно было вечером, когда одновременно играли SOAD, SISTERS OF MERCY, «крэдлы» и VV Вилле Вало — ну вот что будешь делать?), так что COAL CHAMBER и KITTIE я пропустила, но застала немного MR.BUNGLE, во всем их кроссжанровом безумии, где, как ужаленный, метался и орал Пэттон в майке с надписью «I Am Not GAY, but $30 is $30». В форме он пребывает чудной, носится как молодой — вот только, конечно, больше б хотелось от него FNM.

Из дневных жарких сетов, когда от сцены то и дело приходилось убегать под тенты, чтобы не пополнить число блюющих и не скопытиться, как телефон, неплохо выступили FILTER (к которым я, правда, полностью равнодушна), любопытный многослойный, многожанровый материал показали LOATHE; крутой индустриализованный звук был у STABBING WESTWARD. Ну а худшее — это, наверно, INCUBUS со своей слащавой прилизанной рок-попсой.

Под топовые группы пробиться сколь-либо близко к сцене не представлялось возможным — да и, честно, немного стремно в подобном пекле. Так что когда на DEFTONES все эти десятки тысяч начали напирать, Chino Moreno сказал, чтобы танцпол немножечко расступился, иначе он остановит шоу.

Несмотря на частые жалобы на вокал Чино, в этот раз он пел хорошо, и DEFTONES, к счастью фэнов, сыграли почти двадцать песен: все хиты, немного нового и много старого, где были и «My Own Summer», и «Change (In the House of Flies)», и «Around The Fur», и «Digital Bath».

Убежав с конца их сета, успела застать немного MINISTRY, где сухой, дредастый, язвительный Al Jourgensen громыхал и орал про «Just One Fix».

Наконец, дело пошло к вечеру и можно было наслаждаться происходящим без риска для жизни. Народ, что нехарактерно для фестивалей, вел себя прилично и без грязи — видно, плотный график выступлений и режим экономии энергии в экстремальных условиях не давали как следует нажраться и разгуляться. Так что угоревшие скорей спали, чем плясали.

Хотя и плясали тоже.

Невероятно красивое, чистенькое, грустное выступление показали PLACEBO — меланхолический Brian Molko даже спел свой самый печальный хит «Song To Say Goodbye». Ну и вообще много чего, включая кавера «Shout» и, внезапно, «Running Up That Hill (A Deal With God)», снова ставшую большим хитом на фоне успеха «Очень странных дел».

PLACEBO в концертом варианте играют идеально ровно, словно студийно, выкручивая, однако, до края шкалу эмоциональной пронзительности. Очень понравились — но, впрочем, ничего другого от них я и не ждала.

А потом настал неприятный момент выбора между хэдлайнерами. С одной стороны, безусловно, SYSTEM OF A DOWN — группа, которая выступает редко и еще реже что-то записывает. Группа, ради которой в Вегас приехали, уверена, тысячи. И которую лично я вживую не видела никогда.

И «система» не дала сбоя! Два часа мужики исправно, с эмоцией, с драйвом, аккуратно, как на записи (ну разве что хомячно щекастый Daron Malakian, ведущий себя как лидер группы и перетягивающий все внимание между песнями, временами пел мимо), играли все, что от них ждали: и боевики, и бестселлеры, и баллады, и все это вот. Очень круто. Мощно. Это была «система», о концерте которой мечталось двадцать лет, — и армянские мужики все сделали правильно.

Один только минус — после первого часа пришлось, пробираясь сквозь толпы счастливых, орущих, колбасящихся, визжащих людей, спешить к другой сцене, где уже заканчивал сет VV, и Вилле в кепочке пел одну из моих любимых «химовских» вещей «Rip Out The Wings Of A Butterfly».

Избравший путь трезвенника VV в настоящий момент с внушительным успехом и аншлагами колесит по США — и экзальтированные мальчики-девочки разной возрастной-весовой категории, многие в мерче и/или татуировках с «сердцеграммой», самозабвенно подпевают сладкому финну. Голос у него по-прежнему шикарный, этого не отнять.

Далее — еще одна концертная мечта: культовые, безо всяких преувеличений, готы THE SISTERS OF MERCY, со своей немногочисленной дискографией 85-90 годов, убедительно доказавшие теорему, мол, новые альбомы пишут те, у кого старые плохие.

Andrew Eldritch, вредный (судя по интервью) дядька, отметивший через пару дней после феста 64-летие, ведущий себя на сцене, словно костлявый манерный Носферату в черных очках, так в свое время и объяснял, почему Vision Thing остался последним: мы, мол, сказали и спели ровно все, что хотели.

И, как вампиры, они оживили легенду — вытащив из сундуков времени и «First And Last And Always», и «Marian», и, конечно, «Lucretia My Reflection», «Temple Of Love», «This Corrosion». С учетом обстоятельств, немного неловко было слышать со сцены классическое «Mother Russia, rain down down down», однако, с одной стороны, из песни слова не выкинешь, а с другой, вампирам и вечности, видимо, все равно.

Ну и что тут еще добавить про фестиваль? Это было и утомительно, и испепеляюще жарко, и обильно, и круто, и потрясающе, и так, чтобы войти в историю, и так, чтобы вспоминать и не спутать ни с чем. То есть, в общем-то, заранее легендарно. К организаторам, звуку, сценам, экранам, удобствам на площадке, четкости расписания вопросов вообще не имею.

А вот еще немного фотографий — вытащенных из разнообразных соцсетей — групп, которые я пропустила.

