Репортаж с фестиваля Brutal Assault 2023: возвращение «домой», часть первая

Чешский Brutal Assault — родное и до предсказуемости близкое: как видите, первый рассказ о фестивале на сайте датируется 2012 годом, с тех пор бывала там практически на каждом издании — и даже теперь, несмотря на расстояния и океаны, не смогла отказать себе в удовольствии вернуться «домой». В крепость, будто изначально рожденную для метал-штурмов (ну а для чего еще); к озаренным прожекторами, пиротехническим пламенем и кострами августовскими закатам; запаху мочи и пыли, суете, к валяющимся на травке полуголым блаженным пьяным людям, в подвалы в стиле «Безумного Макса», к грохоту, звону в ушах и беготне между сценами в попытке успеть на все и объять необъятное. Короче, на «брутал»!

Поскольку визы беларусам чехи не дают, лететь/добираться пришлось через Польшу. Впрочем, на поезде из Яромержа в Прагу познакомились с двумя девушками, которые прилетели на «брутал» из… Мельбурна! Без виз, зато около 42 часов на дорогу в одну сторону. Также забавно вышло, когда в толпе на какой-то дневной группе подошел парень и говорит: «Привет! Видел вас в клубе в Шарлотте!» Было, мягко говоря, удивительно. Ну а множество знакомых лиц: беларусов, получивших в РБ визы правдами и неправдами, беларусов-эмигрантов, украинцев-эмигрантов — воспринимались, как будто бы никто никуда и не разъезжался. Никто не поменялся. И на дворе, например, неплохой 2019-й.

С переездом в США, впрочем, немного изменились приоритеты: в целом ежегодно тут турирует огромное количество групп, и например, посмотреть условные KATAKLYSM, OBITUARY, IMMOLATION, DYING FETUS или SEPULTURA можно при желании раза три за год, никуда особенно не объезжая. Потому, простите, некоторые сеты намеренно проигнорировала (ибо сколько можно!), предпочитая то, что в Штаты не возят, привезут вряд ли, ну а также просто релакс и погружение в фестивальную суету.

С погодой BA повезло много больше, чем «вакену» или Metal Days: небольшой дождь был только в первый день, благодаря чему получилось помесить немного говн под сет I AM MORBID (Винсент на этот раз не кривлялся, не позерствовал, был суров и рычал, как молодой, сгущая промозглую вечернюю атмосферу мрачняком «Rapture», «Where The Slime Live», обожаемым «God Of Emptiness» и другими нетленками), ну и кто жил в палатках, первые две ночи немного померз: градусов наблюдалось примерно +8. Зато к середине феста лето раскалилось, иссохло, днем жарило черные тушки нещадно, ну а вечером было просто комфортно.

Впрочем, принимая во внимание опыт соседей, организаторы озаботились резиновыми накладками на дорожку на «natural stand» (площадки на стенах крепости, с которых можно получить обзорный вид на основные сцены — и приподнятые над танцполом вип-зоны — сверху, посидеть на лавочке или поспать на газоне под успокаивающие мелодии и ритмы каких-нибудь KRISIUN). Также продавались дождевики и прочие в меру полезные погодные вещи — а когда полуденная жара прогревала головы и тела, на танцол приезжала поливочная машина и устраивала душ пляшущим к серкл-питах. Забота!

Помимо собственно музыки (четыре сцены: две основных рядом; третья (Obscure), поменьше, на удалении, и четвертая (Octagon) внутри крепости, попасть на аншлаговые выступления на которой практически нереально; честно, расстроилась, когда не удалось как следует послушать там MORK: народ набился, как на Карловом мосту, толкался, было мало что видно и в целом крайне некомфортно — а ведь группа отличная!), по традиции, предоставлялся lounge для релакса; в horror cinema показывали жесть типа «Сало», одскульные ужастики и боевики; проводились какие-то воркшопы, meet-n-greet, конкурсы поедания чили; принимала гостей пост-апокалиптическая деревня, представляющая собой нечто среднее между бомжатней, арт-притоном и «мэд максом»; были выставки, скульптуры, винопитие под джаз (!), бесконечные ряды мерча и экстрим-ништяков, бесконечные улицы разнообразной еды, от веганских супов до американских бургеров, шашлыков, колбасок, азиатской вермишели, чешских сладких булок, изысканных чаев, дорогого вискаря, абсента с арбузом… ну, короче, много еды и не только.

По ценам — честно, не очень помню, сколько все стоило в 2019-м, однако по меркам американских фестов с пивом от $9 за бокал, хот-догом за $12 и мерчевой майки по $35 — в 2023-м достаточно дешево. За условных $200 на фест можно себе ни в чем не отказывать. (Впрочем, Чехия и США слишком отличаются по уровню жизни, цен и зарплат, тут в принципе сравнивать некорректно. Кто был на других еврофестах в этом году — интересно было б узнать разницу с BA.)

Что разочаровало — отмена фестивального тура 1914 (Министерство культуры Украины в этом году им не выдало разрешение на концерты за границами; взамен на BA играли ELLENDE), а также слишком хаотический звук у ANAAL NATHRAKH, которых люблю, ждала, которые в прошлые годы срывали башню на этих же сценах, а теперь выдали громкую мешанину, в которой потерялись все их особые фишечки. Не вышло нормально послушать MORK. И еще MISÞYRMING — хотелось, но начало сета в два часа ночи — это несколько чересчур.

Что не понравилось из увиденного. Группа KNOCKED LOOSE — в США с ними носятся, как с писаной торбой, зовут на самые мажорные фесты, и играть ребята, надстраивающие на фундаменте металкора сложные кроссжанровые структуры, правда умеют — однако резкая тявкающая, словно лай бесячей мелкой собаки, манера вокалиста просто-таки вымораживает. Слушать его вообще невозможно. DOWNSET — примитивный рэп-метал родом из 90-х. Не нужно и не актуально.

Ну и немного мимо меня — любимая манера организаторов фестиваля ставить на вечерние поздние сеты «дискотеку» вроде CARPENTER BRUT и PERTURBATOR. Наверно, не пошло, ибо ганджубас не курила — а то можно бы в пляс.

К слову, на этот раз запах травы ощущался не так отчетливо, как на прошлых изданиях феста, да и вообще народ, как показалось, стал в целом спокойней, трезвей и скромнее. Мало фриков, мало грязи (где все эти прекрасные люди, засыпающие в сортирах, нежно прижавшись щекой к потоку мочи?!), мало угашенных. Ну и бешеный слэм разворачивался очень редко: в принципе, на многих сетах основной сцены можно было подойти довольно близко и остаться в живых.

Самые плотные толпы, по ощущению, собрали OBITUARY, HYPOCRISY и MESHUGGAH, тогда как на игравших хэдлайнерские сеты последнего дня CULF OF LUNA и даже MARDUK можно было без большой сложности добраться едва ль не до первого ряда под сценой. Хотя и те, и другие выкладывались истинно по-хэдлайнерски.

