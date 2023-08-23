Репортаж с фестиваля Brutal Assault 2023: возвращение «домой», часть вторая

Репортаж с фестиваля Brutal Assault 2023: возвращение «домой», часть втораяБлог
(начало, часть первая тут)
Самыми красочными шоу фестиваля отличались: во-первых, BELPHEGOR. Среди лихолесья перевернутых крестов и рогов Хельмут возжигал факелы Зла, называя поименно бафометов, люциферов, посланников ада, а также прочую любимую сатаническую компанию. В группе не так давно появился новый гитарист, звук стал еще более плотным, еще более… угнетающим, что ли, и смотреть, как под многотонной злобной поступью гибнет, меркнет свет дня, было прекрасно и жутко. BELPHEGOR никогда не подводит.
Во-вторых, WATAIN, выступавшие в тот же вечер на главной сцене (BELPHEGOR, как мне кажется, незаслуженно отвели Obscure) и воспламенившие все вокруг, все свои трезубцы и чудовищный иконостас, измазюканные, буйные, дикие, берущие не столько музыкой (музыка, имхо, у них не самая интересная), сколько личным безумием и психозом. Я встречала музыкантов WATAIN в жизни — они, честно, какие-то стремные даже вне сцены.
В-третьих, чешские эзотерики CULT OF FIRE, решившие пойти по другому пути. В отличие от других блэк-бесов, группа оставалась на сцене статичной: рогатый черт стоял над своими свечами, а гитаристы сидели в кобрах — однако антураж, дым, свет, огненное шоу, сплетаясь, создавали специфичную магическую атмосферу, заворачивая и окукливая слушателя в многомерный мелодик-блэковый кокон. Очень красочно и красиво. Все.
Адреналиновое мощное шоу, ощерившись шипами и плюясь огнем, выдали норвежцы NORDJEVEL.
Ну а в номинации «световое погружение» победили CULT OF LUNA, сотворившие из света и дыма дополнительное измерение своей гнетуще-орущей сумрачной музыки: самих музыкантов практически не было видно, только некая сущность, увеличиваясь, вспыхивая, распухая, давила на психику. Немного спорным показалось решение ставить «луну» на главную сцену в финал фестиваля: многие с них просто уходили, тогда как игравшие в первый вечер коллеги по пост-трагедии из RUSSIAN CIRCLES собрали на Obscure тесный кружок понимающих и выглядели там более… органично, что ли?
Лучшие сеты фестиваля, cубъективно: ZEAL & ARDOR (мужики и музыкально, и подачей выходят уже в топовый эшелон), BELPHEGOR, ENSLAVED (была на презентации их нового альбома у нас, но тогда не доехал гитарист; на «брутале» ж группа появилась в полном составе и звучала истинно феерично); DEICIDE (непреходящие ценности, и в данном случае не важно, в какой раз за год смотришь Глена и Ко с программой «Legion»); CRIPPLED BLACK PHOENIX (казалось бы, неформатная для метал-феста команда, но они восхитительны от и до).
Круто и емко сыграли SODOM; четко отработал жестокий мозгобойный механизм от MESHUGGAH. И да! MOONSPELL, на радость, вернулись в лучшем концертном виде, и несмотря на дневную жару, Фернандо божил. Выглядел бодрячком. Группа сыграла несколько редких для своих сетлистов песен: «The Southern Deathstyle», «From Lowering Skies», «In And Above Men» — ну а обязательный финальный «Alma Mater» поднял на уши все танцполы. Ура!
Из блэкушников отлично зашли WIEGEDOOD (ноль шоу, бородатые-лысые-обычные-мужики-с-улицы, зато шикарное музло); GORGOROTH, несмотря на потерю, выносили мозги напором и яростной плотностью; ну и, конечно, неугомонная молотилка MARDUK, с сухенькими острыми барабанами, в алой дымовой завесе, с моднейшим сетлистом из «Viktoria», «Panzer Division Marduk», «The Blond Beast», «Baptism By Fire»,
дала просраццо сделала прощание с фестивалем (они играли последними на основных сценах) максимально нескучным.
Достаточно забавным показалось шоу французских проказников PENSEES NOCTURNES, представляющих собой нечто среднее между PESTE NOIRE и PSYCHONAUT 4: грязь, авангард, хулиганство, аккордеон, немного балканщины и толика сумасшествия — одним словом, занятно.
BORKNAGAR — всегда восхитительны, однако на фестивале нормальный звук, позволявший полноценно занырнуть в многомерность пассажей и партий норвежцев, был только под сценой. Посему полноценного счастья не случилось (хотя «Voices» и «Winter Thrice» готова слушать вживую всю свою биографию).
SATURNUS в этом году вернулись с превосходным альбомом The Storm Within — и несмотря на то, что в группе несколько новых музыкантов, на сцене смотрятся вполне себе слаженно (правда, совершенно не знают, куда себя девать во время длинных-предлинных медлительных запилов). Очень хороший, душевный сет — в который влезло всего пять песен — но, имхо, им бы выступить где-то в ночи. Все-таки музыка далеко не для радостной летней щенячьей жары между сетами KRISIUN и NILE.
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Что еще понравилось? Огненные молдаване INFECTED RAIN — кач, харизма, мелодизм и, где нужно, угар. Предсказуемо: NILE, ARCHSPIRE, WOLFHEART — всех видела относительно недавно, потому воображение не поразили (но и не подвели). Как-то мимо в этот раз прошли HYPOCRISY (то ли Петр был без огня, то ли, опять же, слишком часто видела нынешнюю программу), не особо впечатлили DISMEMBER. HEILUNG — замечательные, мегаэффектные, но вообще не мое. BEARTOOTH — толково, но попсовато.
Ну и, как на любых фестивалях, хотелось успеть больше, презрев сон и временно-пространственные законы, посетить, вобрать, впитать максимум музыки, воздуха, пыли и эмоций, чтобы хватило на год-другой. В моем случае — до 2025-го, когда уже, хочется верить, не придется заниматься визовой беготней и строить сложные ломаные маршруты. Если выживем. Если все будет. Увидимся там!
Кто также присутствовал на «брутале» или посещал иные еврофесты уходящего лета — делитесь, рассказывайте, что было и кто понравился: всегда интересно.
(фотокарточки — см. часть 1, часть 2, часть 3)
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 264
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Комментарии
Другой Александр:
Лацінскі написал(а):
Хеймс Джетфилд написал(а):
Это вообще метал?? Ноль (0) соло на гитаре, никакого там запила крутого, че-то на волынке играет, и что это круто? И�…
коллапес:
и вправду
мелкописечные проблемы каких-то зумеров-ноунеймов…
Зануда:
Лацінскі:
Хеймс Джетфилд написал(а):
Это вообще метал?? Ноль (0) соло на гитаре, никакого там запила крутого, че-то на волынке играет, и что это круто? Или это новомодный не �…
Профессор Преображенский:
Wladyslaw написал(а):
Алексей написал(а):
22.08.2023 в 13:34
Круто. Я удивляюсь, почему в нашей великой,могучей Беларуси не проходят такие движухи? Странно, очень странно……
Гавр:
Похуй ваши комменты…… Они крутяк!
…
Wladyslaw:
Алексей написал(а):
22.08.2023 в 13:34
Круто. Я удивляюсь, почему в нашей великой,могучей Беларуси не проходят такие движухи? Странно, очень странно….
Если это не сарказм …
Другой Александр:
Что разочаровало — отмена фестивального тура 1914 (Министерство культуры Украины в этом году им не выдало разрешение на концерты за границами
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Алексей:
Как сказано было выше -остаётся славянский базар и прочие дегенеративные собрания. Солодуха -наше всё……
Rw:
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Алексей написал(а):
Круто. Я удивляюсь, почему в нашей великой,могучей Беларуси не проходят такие движухи? Странно, очень странно….
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juris:
Алексей написал(а):
Круто. Я удивляюсь, почему в нашей великой,могучей Беларуси не проходят такие движухи? Странно, очень странно….
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Спасибо большо за рассказ! Хочу на концерт Deicide