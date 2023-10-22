Фото: CRADLE OF FILTH, DEVILDRIVER, ILL NINO, BLACK SATELLITE

Фото: CRADLE OF FILTH, DEVILDRIVER, ILL NINO, BLACK SATELLITEФото
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Автор: Anastasiya Количество просмотров: 120
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Комментарии
atr:
У Ill Nino всё тот же убогий вокалист, который мимо всех нот херачит, или уже тоже поменяли?…
Krapman:
Дед Аким:
P. S. 2. Клипы не передают энергетику артиста, это передаёт живое выступление. Как-бы культурно сказать? Как в фильме: я старый солдат и не знаю слов любви…
Дед Аким:
В тему похотливую
https://youtu.be/07VLSzLiHzU?si=oHLcKB6hgCuGYJ6L…
Орг:
Я так и не понял, они снова в симфонизм подались? Пик их творчества — композиция Пуритания, 2003 года, в моем топ-3.…
Чорны:
Блэк металлер:
Ну и предложения, когда то для меня Метла была олицетворением тяжа 84,86,88. Щас выпускают, что то похожее в стиле рочок, но это не главное, удивляет одно, как такие творч…
Я клал на Dream Theater:
Полностью согласен! Dream Theater всегда у меня вызывал отвращение, еще со студенческих времён, глядя на то как на их техничность и унылое задротство надрачивали мои друз…
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Деду Акиму в коллекцию девчонок
Semblant — What Lies Ahead
Понравилось, спасибо за подгон…
Юрий:
В России что бы просмотреть это и другие видео , приходится включать ВПН , это просто страна маразма ((((…
Другой Александр:
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Дед Аким:
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Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал(а):
Зануда написал(а):
Где-то рядом дрочит Дед Аким
Я бы тебе мудаку сказал что-то нехорошое, но напрямую твоего т�…
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