MY DYING BRIDE об отмене концертов: «В течение последних месяцев ситуация в группе сильно ухудшилась»Блог
MY DYING BRIDE, буквально недавно выпустившие пятнадцатый студийник A Mortal Binding, вызвали некоторые вопросы у фэнов, ждущих концертов, равно как и организаторов оных. В частности, группа ожидалась на роль одного из хэдлайнеров стартующего в конце мая фестиваля Maryland Deathfest — но, как написали орги, в течение нескольких последних месяцев перестала выходить на связь, несмотря на проплаченные билеты, визы и прочее. Так что пришлось срочно менять их сет на AGALLOCH.
После того, как ситуация была предана огласке, MDB еще с неделю
мяли сиську ничего не комментировали. Далее вылез гитарист Andrew Craighan и, снова ничего толком не пояснив, пробормотал что-то типа «ну мы извинились… в приватном сообщении» и сослался на внутренние проблемы внутри команды. («My dying band», как тут же пошутили сетевые тролли.)
По-думерски проморозив еще, наверное, с неделю, в конечном итоге англичане таки выдавили официальное сообщение.
«Работа над последним альбомом выдалась настолько напряженной, что выявила разломы и трещины внутри коллектива. Они наблюдались и ранее, в процессе создания двух предыдущих дисков, а еще сильнее обострились во время ковида. В течение же последних месяцев ситуация в группе сильно ухудшилась, вызвав мощное ощущение недовольства со стороны ее участников. Стресс и укоренившееся чувство выгорания, сопровождаемое неизбежными физическими проявлениями, привело к необходимости взять паузу. Что, к сожалению, сказалось на концертных планах.
Мы так долго тянули с официальным заявлением, ибо до последнего надеялись разрешить внутренние проблемы и отыграть хотя бы пару шоу в этом году. Но, увы, достигнуть консенсуса так и не получилось.
Мы официально связались со всеми промоутерами и, надеемся, они смогут предпринять шаги, необходимые, чтобы сгладить общие потери. Просим прощения, что держали всех в неведении, однако времена настали действительно сложные».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 154
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MY DYING BRIDE об отмене концертов: «В течение последних месяцев ситуация в группе сильно ухудшилась»
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Комментарии
Ігор:
Tyr написал(а):
долбоІгор написал(а):
Из всего музыкального мусора что он выпустил,есть только Daudi baldrs.
долбоёб или траль?
Первое-про сына твоего папки.…
goremyka:
D00M$L4Y3R:
Если эти уебанские электронные ударные будут на всём альбоме, то это печально.…
Potato Lich:
Tular:
Tyr:
долбоІгор написал(а):
Из всего музыкального мусора что он выпустил,есть только Daudi baldrs.
долбоёб или траль?…
Ігор:
Из всего музыкального мусора что он выпустил,есть только Daudi baldrs.…
goremyka:
Дружище Христос:
Черноярец написал(а):
Как говорится:
С драной овцы — и шерсти клок)
Это Edge of Sanity и Nightingale-то паршивая овца?)…
Дружище Христос:
b4w написал(а):
atr написал(а):
Так-то припозднились, хероту Darkthrone выпускает с 2007 года как минимум
Другой Александр написал(а):
Они НЕ хероту выпускали только в 1995…
Anastasiya:
Иван написал(а):
Откуда цитата про лгбт, нато и немцев?
Твиттер (или сеть X) его https://twitter.com/BornLik23266/status/1774871964810666357…
Тварь:
показательно: насколько харизматичны такие сумасшедшие как викернес или путька — чем больше бреда несут, тем больше у них поклонников. ну, пускай с порно воюет. бедн…
Alex:
It looks like that idiot was jailed for reason. Despite all the crap in his head, he used to be a good musician once.…
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