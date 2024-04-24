MY DYING BRIDE об отмене концертов: «В течение последних месяцев ситуация в группе сильно ухудшилась»

MY DYING BRIDE, буквально недавно выпустившие пятнадцатый студийник A Mortal Binding, вызвали некоторые вопросы у фэнов, ждущих концертов, равно как и организаторов оных. В частности, группа ожидалась на роль одного из хэдлайнеров стартующего в конце мая фестиваля Maryland Deathfest — но, как написали орги, в течение нескольких последних месяцев перестала выходить на связь, несмотря на проплаченные билеты, визы и прочее. Так что пришлось срочно менять их сет на AGALLOCH.

После того, как ситуация была предана огласке, MDB еще с неделю мяли сиську ничего не комментировали. Далее вылез гитарист Andrew Craighan и, снова ничего толком не пояснив, пробормотал что-то типа «ну мы извинились… в приватном сообщении» и сослался на внутренние проблемы внутри команды. («My dying band», как тут же пошутили сетевые тролли.)

По-думерски проморозив еще, наверное, с неделю, в конечном итоге англичане таки выдавили официальное сообщение.

«Работа над последним альбомом выдалась настолько напряженной, что выявила разломы и трещины внутри коллектива. Они наблюдались и ранее, в процессе создания двух предыдущих дисков, а еще сильнее обострились во время ковида. В течение же последних месяцев ситуация в группе сильно ухудшилась, вызвав мощное ощущение недовольства со стороны ее участников. Стресс и укоренившееся чувство выгорания, сопровождаемое неизбежными физическими проявлениями, привело к необходимости взять паузу. Что, к сожалению, сказалось на концертных планах.

Мы так долго тянули с официальным заявлением, ибо до последнего надеялись разрешить внутренние проблемы и отыграть хотя бы пару шоу в этом году. Но, увы, достигнуть консенсуса так и не получилось.

Мы официально связались со всеми промоутерами и, надеемся, они смогут предпринять шаги, необходимые, чтобы сгладить общие потери. Просим прощения, что держали всех в неведении, однако времена настали действительно сложные».

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