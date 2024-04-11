В Осло сгорел культовый Helvete

Болезненная новость для ценителей блэк-метала: культовый магазинчик/подвал Осло Helvete (ныне Neseblod Records), он же музей и хранилище раритетов, удивительное атмосферное место, в котором было невероятно интересно тусить, разглядывать, изучать ощущать себя частью большой истории, любовно хранимый и пополняемый… в общем, там случился пожар. Причем серьезный, так что большая часть уникальной коллекции утеряна навсегда.

Причина возгорания пока не установлена; известно лишь, что огонь начался с нижней части помещения (вероятно, там где Та Самая стена с Той Самой надписью), и судя по фотографиям последствий, все очень плохо.

В помощь владельцам запущена краудфандинговая кампания, но если вы бывали в этом легендарном месте и видели экспонаты, то, наверное, так же грустите, как я. Потому как деньги восстановить это все не помогут.

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