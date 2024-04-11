В Осло сгорел культовый HelveteБлог
Болезненная новость для ценителей блэк-метала: культовый магазинчик/подвал Осло Helvete (ныне Neseblod Records), он же музей и хранилище раритетов, удивительное атмосферное место, в котором было невероятно интересно тусить, разглядывать, изучать ощущать себя частью большой истории, любовно хранимый и пополняемый… в общем, там случился пожар. Причем серьезный, так что большая часть уникальной коллекции утеряна навсегда.
Причина возгорания пока не установлена; известно лишь, что огонь начался с нижней части помещения (вероятно, там где Та Самая стена с Той Самой надписью), и судя по фотографиям последствий, все очень плохо.
В помощь владельцам запущена краудфандинговая кампания, но если вы бывали в этом легендарном месте и видели экспонаты, то, наверное, так же грустите, как я. Потому как деньги восстановить это все не помогут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 58
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В Осло сгорел культовый Helvete
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Комментарии
Juris:
увы и да… своего рода блэк-метал «музей» сгорел
Helvete на земле…
Anastasiya:
Виктор:
DimaCar:
В начале была идея и это казалось прекрасным. Сейчас от идеи осталось только имя.. и это уже не так радужно …
HNKNTNH:
Хороший, крепкий альбом! Никаких шагов в сторону, всё сделано по старошкольному!…
Juris:
goremyka:
Ветошь:
Другой Александр написал(а):
Я надеюсь, в этой порнухе актриса не та, что на фотке? А то смотреть видос стрёмно
В гриме было бы даже занятнее!
Тема с порн нор…
Другой Александр:
Я надеюсь, в этой порнухе актриса не та, что на фотке? А то смотреть видос стрёмно…
Писюн с глазами:
Нокт это та, кавоные сиськи Бармалей требовал выложить? Не знаю, устроит ли его такая замена…
Другой Александр:
Черноярец написал(а):
Anastasiya написал(а):
Черноярец написал(а):
Не читайте перед обедом демократических газет — ума это точно не добавляет)
Если не хватает ума…
Юрий:
Музыка говно , а на одной пошлятине на муз. Олимп не вылезешь . Второй раз это не слушать , ни смотреть , желания не возникает даже близко.…
Merzbow:
увы и да… своего рода блэк-метал «музей» сгорел
Helvete на земле