Долгожданная премьера и оторванные ручки. Новая песня MORBID ANGEL «Piles Of Little Arms»

В этом году MORBID ANGEL новостями радовать не спешили. Во-первых, обещанное Такером возвращение тру дэз-метала затянулось на несколько лет (и некоторые уже начали было сомневаться: а осилят ли вовсе?); во-вторых, летом группа соскочила с целой пачки фестивальных дат под дурацким объяснением «проблем с паспортом». Ну и в целом, в силу многих обстоятельств, кредит доверия к легендарному имени потиху иссякает. Так или иначе, релиз альбома уже подтвержден! Диск под названием Kingdoms Disdained выйдет 1 декабря, и прямо сейчас можно заценить новую тему «Piles Of Little Arms».

«Все, что мы хотели сделать, — это записать альбом MORBID ANGEL, — говорит Такер, — никто ничего не выдумал, в стиле: «А давайте попробуем еще такое вот направление». Никто вообще ничего не говорил. Все было очевидно. Ну и как я неоднократно уже отмечал, я убежденный дэзер, поэтому со мной альбом однозначно получится дэз-металлическим.

Подход к его написанию не отличался от того, что эта группа делала ранее со мною в составе (кроме разве что, пожалуй, Formulas Fatal To The Flesh, который Трей сочинил один, как музыку, так и лирику). Как и в, положим, Gateways To Annihilation, каждый в Kingdoms Disdained делился своими идеями. Что-то написал я, что-то Трей, где-то подключился барабанщик Скотт Фуллер. Так, по чуть-чуть, рождались песни в стиле MORBID ANGEL. И, как результат, альбом в стиле MORBID ANGEL».

Напомню, что в сегодняшнем составе, помимо Стива и Трея, играют Scott Fuller (ANNIHILATED, ex-ABYSMAL DAWN) и гитарист Dan Vadim Von (VADIMVON). Ну и… послушаем, что ли?