DARKTHRONE выпустили песню о «птичкиных людях». Встречаем новый альбом!

Новинки DARKTHRONE так часто упоминались здесь в «восторженных» комментариях, что невозможно не поделиться: It Beckons Us All…… официально выходит сегодня! Ну и в ожидании дальнейшего усиления восторгов (причем, вероятно, даже без кавычек: слушатели на ютубе реально пишут про «лучший диск DARKTHRONE на все времена») дуэт показал лирик-видео на песню «The Bird People of Nordland». Про людей птицы гаги.

Фенриз: «Простите, что тема недостаточно металлическая! В тексте говорится о птице гаге и Нордланде (регион Норвегии — прим.авт). Много лет тому назад я смотрел документальный фильм о симбиотических отношениях жителей побережья Нордланда с этой птицей. С одной стороны, они следили за гнездами и охраняли их, — с другой, использовали птичий пух для одежды, тепла, подушек и т.д. Об этом вот всем я и пою».

Ну а вот и сама гага-песня!

