DARKTHRONE выпустили песню о «птичкиных людях». Встречаем новый альбом!Блог
Новинки DARKTHRONE так часто упоминались здесь в «восторженных» комментариях, что невозможно не поделиться: It Beckons Us All…… официально выходит сегодня! Ну и в ожидании дальнейшего усиления восторгов (причем, вероятно, даже без кавычек: слушатели на ютубе реально пишут про «лучший диск DARKTHRONE на все времена») дуэт показал лирик-видео на песню «The Bird People of Nordland». Про людей птицы гаги.
Фенриз: «Простите, что тема недостаточно металлическая! В тексте говорится о птице гаге и Нордланде (регион Норвегии — прим.авт). Много лет тому назад я смотрел документальный фильм о симбиотических отношениях жителей побережья Нордланда с этой птицей. С одной стороны, они следили за гнездами и охраняли их, — с другой, использовали птичий пух для одежды, тепла, подушек и т.д. Об этом вот всем я и пою».
Ну а вот и сама гага-песня!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 171
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3 комментария
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DARKTHRONE выпустили песню о «птичкиных людях». Встречаем новый альбом!
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Комментарии
Merzbow:
честно говоря, приятно удивил. Хороший альбом. Не отличный, но твёрдая 4 однозначно.…
иосиф бздон:
поправка, forgotten days вышел менее 4 лет назад. тем не менее, время летит. по песне, всё та же старая шарманка.…
Death:
Сегодня послушал весь альбом. Он мне показался унылым говном. Второй раз переслушивать желания нет.…
zzz:
Juris:
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Оффтоп.
Настя, я как то писал насчёт Morgul. Скажи, есть возможность узнать как он там в Детройте? взять интервью. Он раз в 100500 лет выкладывает трек�…
Merzbow:
Оффтоп.
Настя, я как то писал насчёт Morgul. Скажи, есть возможность узнать как он там в Детройте? взять интервью. Он раз в 100500 лет выкладывает треки новые. Уже сил нет ж�…
Юрий:
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER) , мысль в двух словах , поклонников у них пропасть , и почти каждый зовёт их в свой населённый пункт , им соответственно пох на эти позывы . ибо дл…
Juris:
Polaris:
Варгусик в курсе, что ТикТок — это китайская компания? Или тру-блэк — он кого надо тру?…
Дед Аким:
Граф Гришнак, Варг, Луи Каше, Кристиан, в общем многоликий, легенда, выпустил новую работу. Все таки он превосходный музыкант, талантище…
Rolan:
Спасибо большое вам за информацию старый но отлично
Wrest ……
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Юрий написал(а):
Таких писателей миллионы по всему миру , и каждый зовёт их в свою деревню с концертами , с обещанием аншлагов , даже странно , что это они не едут…
«птичкины люди»… «птичкин пух»…. «птичкин помет»
Сегодня послушал весь альбом. Он мне показался унылым говном. Второй раз переслушивать желания нет.
честно говоря, приятно удивил. Хороший альбом. Не отличный, но твёрдая 4 однозначно.