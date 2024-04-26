darkthrone birdland
26.04.2024

DARKTHRONE выпустили песню о «птичкиных людях». Встречаем новый альбом!

Блог

Новинки DARKTHRONE так часто упоминались здесь в «восторженных» комментариях, что невозможно не поделиться: It Beckons Us All…… официально выходит сегодня! Ну и в ожидании дальнейшего усиления восторгов (причем, вероятно, даже без кавычек: слушатели на ютубе реально пишут про «лучший диск DARKTHRONE на все времена») дуэт показал лирик-видео на песню «The Bird People of Nordland». Про людей птицы гаги.

Фенриз: «Простите, что тема недостаточно металлическая! В тексте говорится о птице гаге и Нордланде (регион Норвегии — прим.авт). Много лет тому назад я смотрел документальный фильм о симбиотических отношениях жителей побережья Нордланда с этой птицей. С одной стороны, они следили за гнездами и охраняли их, — с другой, использовали птичий пух для одежды, тепла, подушек и т.д. Об этом вот всем я и пою».

Ну а вот и сама гага-песня!

Количество просмотров: 171

Читайте также:

3 комментария

  • Juris написал(а):

    «птичкины люди»… «птичкин пух»…. «птичкин помет»https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

    >>>
  • Death написал(а):

    Сегодня послушал весь альбом. Он мне показался унылым говном. Второй раз переслушивать желания нет.

    >>>
  • Merzbow написал(а):

    честно говоря, приятно удивил. Хороший альбом. Не отличный, но твёрдая 4 однозначно.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *