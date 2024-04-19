ILLDISPOSED band
19.04.2024

ILLDISPOSED выпускают свой «самый амбициозный и креативный» альбом «In Chambers Of Sonic Disgust»

Новинки и новости

У датчан ILLDISPOSED, стабильно месящих звуковые пространства с начала 90-х, в последние годы случился небывалый для их дискографии простой: в 2019 году вышел альбом Reveal Your Soul For The Dead, потом ковид все активности прикрыл, а потом новоприбывший и едва успевший освоиться в коллективе гитарист Rasmus Henriksen заболел раком мозга. И в 2023-м, на фоне процесса лечения/реабилитации, ILLDISPOSED с ним расстались, вернув экс-мембера Ken Holst.

За всеми этими малоприятными пертурбациями работа над музыкой затянулась, и вот только на июнь 2024-го назначен выпуск диска In Chambers Of Sonic Disgust, который сами музыканты определяют как «самый амбициозный и креативный» в своей карьере.

В креативности им, впрочем, и прежде нельзя было отказать: начав со старошкольного скандинавского дэза, как это было принято в 90-х, в нулевых ILLDISPOSED вбросили в котел жирок грува и дэз-н-ролла, позже перейдя на довольно узнаваемую качевую грувовую помесь мелодик- и классического дэз-метала, сопровождаемую характерным мясным рыком вокалиста Bo Summer (он же — единственный постоянный участник с 1991 года).

Принимали слушатели их жанровые манипуляции неоднозначно, но откровенной ерунды группа не делала, а уж кому какой звук ближе — дело личное. На какой волне ILLDISPOSED оказались в 2024-м, можно оценить по сингловой вещи «Spitting Your Pain», долженствующей показать, как, цитирую, «годы кризиса и борьбы были воплощены в музыку».

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