Ожидаемый альбом апреля. HIGH ON FIRE «Cometh The Storm»

Несколько раз видела HIGH ON FIRE вживую — и ощущения от их шоу сравнимы с булыжниками с неба: как будто вулкан, не донеся своих чар до пункта назначения, разом вывалил и огонь, и серу, и лаву, и грохот, и раскаленные валуны на головы слушателей, и ты, оглушенный, раздавленный, враз перестаешь понимать, на каком вообще свете находишься.

На следующей неделе группа выпускает альбом Cometh The Storm, и судя по титульному треку, это опять будет нечто (напомню, за трек из предшественника шестилетней давности группа взяла «Грэмми»): этакий MASTODON на максималках, с фееричной двойной бас-гитарой.

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