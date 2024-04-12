Ожидаемый альбом апреля. HIGH ON FIRE «Cometh The Storm»Блог
Несколько раз видела HIGH ON FIRE вживую — и ощущения от их шоу сравнимы с булыжниками с неба: как будто вулкан, не донеся своих чар до пункта назначения, разом вывалил и огонь, и серу, и лаву, и грохот, и раскаленные валуны на головы слушателей, и ты, оглушенный, раздавленный, враз перестаешь понимать, на каком вообще свете находишься.
На следующей неделе группа выпускает альбом Cometh The Storm, и судя по титульному треку, это опять будет нечто (напомню, за трек из предшественника шестилетней давности группа взяла «Грэмми»): этакий MASTODON на максималках, с фееричной двойной бас-гитарой.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 55
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Ожидаемый альбом апреля. HIGH ON FIRE «Cometh The Storm»
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Комментарии
аля:
Alehandro de Nebobreo:
Не читайте перед обедом демократических газет — ума это точно не добавляет)
Как тут не вспомнить нетленку Владимира Бортко :))…
Ad Noctum:
quote: «Причина возгорания пока не установлена»
Кто-то включил последний высер Darkthrone…
Дружище Христос:
Nobrain-Nopain:
«Алексей написал(а):
12.04.2024 в 10:30
Это кара за сожжёные цэркви»
цЫркви — так лучше.
Но ничего, им всем ещё воздастся!…
Eum:
Другой Александр:
Алексей написал:
Это кара за сожжёные цэркви
Какой-нибудь пастор решился всё-таки отомстить через 30 лет)…
Алексей:
Irhel:
Juris:
увы и да… своего рода блэк-метал «музей» сгорел
Helvete на земле…
Anastasiya:
Виктор:
DimaCar:
В начале была идея и это казалось прекрасным. Сейчас от идеи осталось только имя.. и это уже не так радужно …
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