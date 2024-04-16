Glen Benton ответил на критику обложки будущего альбома: «Делаю, что хочу, и мне посрать, что вы там думаете»Блог
Любопытная дискуссия развернулась после публикации в Сети обложки будущего альбома DEICIDE Banished By Sin. А также кавер-арта сольника Керри Кинга From Hell I Rise. Они оказались настолько похожи, что метал-публика немедленно обвинила авторов в использовании AI и начала производить мемасики в стиле «окей, компьютер, хочу обложку». Кроме того, возбудилось сообщество, ратующее за поддержку художников, которые, если дело с искусственным интеллектом пойдет повсеместно, вроде как рискуют остаться без работы.
Glen Benton ответил на критику: «Обложка альбома была сделана в фотошопе с использованием AI. То есть более современный подход, чем просто Photoshop, который я юзал всегда. Когда я делал обложку Legion, компьютеры вообще были новинкой; мало кто понимал в трехмерной графике и прочем подобном дерьме. Я, блин, был первым человеком, который этим заморочился и сделал кавер-арт Legion. С тех пор я в компах, во всем разбираюсь, на данный момент имею два iMac, есть MacBook Pro и iPad Pro. Я продвинут гораздо больше, чем многие люди, в том числе и в фотошопе.
А еще люблю пробовать новое и провокативное.
Когда началась тема искусственного интеллекта, все сразу ощетинились. Но в том и смысл. Прогресс. Люди просто еще не понимают. Это модернизация… Символ нынешней эпохи. Но многие еще не готовы принять, и когда делаешь что-то такое, начинается: «Он хочет оставить нас, художников, без работы. Мне придется до конца жизни рисовать писюны в туалетах». В общем, все крайне возбуждены и считают, что грядет конец времен. Это просто смешно. Все, что мы обсуждаем, — форма творческого выражения, форма искусства. Так что, блин, давайте уже люди перестанут визжать как дурачки и примут все как есть. Это реалии времени, в котором мы живем.
Я не печатаю один и тот же кавер-арт снова и снова. И не собираюсь использовать работы онлайн-рисовальщиков, которые плодят нечитаемые логотипы. Это вообще не мое. Все эти доморощенные рембрандты и прочие. Я всегда сам все делаю. И мне похер мнения людей по данному поводу, я не буду сидеть и размышлять, как, мол, рандомный синеволосый пацан из Небраски оценит обложку альбома. Делаю, что хочу, и мне посрать, что вы там думаете».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 90
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Glen Benton ответил на критику обложки будущего альбома: «Делаю, что хочу, и мне посрать, что вы там думаете»
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Комментарии
Ваня:
Скажем так — не лучший трек, ждём альбом. Последние два были как-то не очень.…
Черноярец:
zly написал(а):
А чего это ипсо возбудилось?
Черномордец, скажи, что Чечня — круто?
Ну, и чего ты кривляешься? Есть тебе что сказать — ну, так скажи это ясно. А е…
аля:
аля:
Зануда написал(а):
фу бля… ну всмысле, доброго всем утра!
великая цитата на все случаи понедельника…
Александр:
Тварь написал(а):
очень жаль.
внутри не был, но мимо проходил не раз.
я в Осло бываю по выхам, а в выхи тут все закрыто
Блин, вопрос без подкола, неужели за всё …
Черноярец:
Алексей написал(а):
Это кара за сожжёные цэркви
Возмездие)…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Я считаю что французы просто пиарятся. У них этот кусочек всю песню практически а у RAMMSTEIN это только вступление. И у немцев есть нормальная музыка и слова куплетов и …
аля:
R написал(а):
Если на обложке замер
Вскрытый труп на простыне
Или в рот кончают даме
Или просто все в говне
Язва или глаукома
Или в голове топор-
Знай, что на �…
аля:
MysT написал(а):
кстати)) —
http://www.amiright.com/album-covers/beatles-yesterday-and-today-butcher-cover-parodies/
не грузица…
аля:
хорошая статья, вот только термин пгм всё впечатление спортил
щас агрессия полетит 10…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Да Чак использовал такие же Стэлсы для концертов только черного цвета. У него их было 2 или 3. То что он не использовал эту гитару для концертов конечно существенно с�…
Тварь:
Тварь:
очень жаль.
внутри не был, но мимо проходил не раз.
я в Осло бываю по выхам, а в выхи тут все закрыто…
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