Glen Benton ответил на критику обложки будущего альбома: «Делаю, что хочу, и мне посрать, что вы там думаете»

Любопытная дискуссия развернулась после публикации в Сети обложки будущего альбома DEICIDE Banished By Sin. А также кавер-арта сольника Керри Кинга From Hell I Rise. Они оказались настолько похожи, что метал-публика немедленно обвинила авторов в использовании AI и начала производить мемасики в стиле «окей, компьютер, хочу обложку». Кроме того, возбудилось сообщество, ратующее за поддержку художников, которые, если дело с искусственным интеллектом пойдет повсеместно, вроде как рискуют остаться без работы.

Glen Benton ответил на критику: «Обложка альбома была сделана в фотошопе с использованием AI. То есть более современный подход, чем просто Photoshop, который я юзал всегда. Когда я делал обложку Legion, компьютеры вообще были новинкой; мало кто понимал в трехмерной графике и прочем подобном дерьме. Я, блин, был первым человеком, который этим заморочился и сделал кавер-арт Legion. С тех пор я в компах, во всем разбираюсь, на данный момент имею два iMac, есть MacBook Pro и iPad Pro. Я продвинут гораздо больше, чем многие люди, в том числе и в фотошопе.

А еще люблю пробовать новое и провокативное.

Когда началась тема искусственного интеллекта, все сразу ощетинились. Но в том и смысл. Прогресс. Люди просто еще не понимают. Это модернизация… Символ нынешней эпохи. Но многие еще не готовы принять, и когда делаешь что-то такое, начинается: «Он хочет оставить нас, художников, без работы. Мне придется до конца жизни рисовать писюны в туалетах». В общем, все крайне возбуждены и считают, что грядет конец времен. Это просто смешно. Все, что мы обсуждаем, — форма творческого выражения, форма искусства. Так что, блин, давайте уже люди перестанут визжать как дурачки и примут все как есть. Это реалии времени, в котором мы живем.

Я не печатаю один и тот же кавер-арт снова и снова. И не собираюсь использовать работы онлайн-рисовальщиков, которые плодят нечитаемые логотипы. Это вообще не мое. Все эти доморощенные рембрандты и прочие. Я всегда сам все делаю. И мне похер мнения людей по данному поводу, я не буду сидеть и размышлять, как, мол, рандомный синеволосый пацан из Небраски оценит обложку альбома. Делаю, что хочу, и мне посрать, что вы там думаете».

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