Стоит послушать. Альбом HOUWITSER «Sentinel Beast» спустя 14 лет молчанияБлог
Голландский HOUWITSER ушел в тень в 2010-м году, выпустив альбом Bestial Atrocity, а затем как-то с радаров пропав. В 2012-м в группу, тем не менее, вернулся оригинальный вокалист Mike van Mastrigt, и… прошло еще 12 лет, прежде чем мужики выкатили студийник Sentinel Beast.
Подождать релиза, право, стоило: Sentinel Beast — чудный образчик продуманного сдержанно-зверского европейского (или, точнее сказать, голландского — ибо влияние раннего SINISTER никуда не пропало) дэза старой школы, с четко проработанными аранжировками, пулеметно строчащими барабанами и нажористым, выпуклым, бронетхничным риффажом. Мощный, крепкий, вариативный и, к счастью, лишенный нафталиновости релиз. С возвращением!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 171
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Стоит послушать. Альбом HOUWITSER «Sentinel Beast» спустя 14 лет молчания
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Комментарии
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goremyka:
Ветошь:
Другой Александр написал(а):
Я надеюсь, в этой порнухе актриса не та, что на фотке? А то смотреть видос стрёмно
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Другой Александр:
Я надеюсь, в этой порнухе актриса не та, что на фотке? А то смотреть видос стрёмно…
Писюн с глазами:
Нокт это та, кавоные сиськи Бармалей требовал выложить? Не знаю, устроит ли его такая замена…
Другой Александр:
Черноярец написал(а):
Anastasiya написал(а):
Черноярец написал(а):
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Юрий:
Музыка говно , а на одной пошлятине на муз. Олимп не вылезешь . Второй раз это не слушать , ни смотреть , желания не возникает даже близко.…
Merzbow:
Черноярец:
Anastasiya написал(а):
Черноярец написал(а):
Не читайте перед обедом демократических газет — ума это точно не добавляет)
Если не хватает ума воспользоваться поис…
Sonne:
Омг. А ведь когда-то пределом откровенности была Моника из Mother North …
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Черноярец написал(а):
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Черноярец:
Это что же — чеченцы сами себе лезгинку запретили, получается?)
Не читайте перед обедом демократических газет — ума это точно не добавляет)…
Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
Вот ещё добью насчёт женского превосходства в некоторых жанрах музыки.
От себя – искусство уровня Тарковского и Фредерико Фелини, высшие…
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