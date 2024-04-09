Houwitser
09.04.2024

Стоит послушать. Альбом HOUWITSER «Sentinel Beast» спустя 14 лет молчания

Блог

Голландский HOUWITSER ушел в тень в 2010-м году, выпустив альбом Bestial Atrocity, а затем как-то с радаров пропав. В 2012-м в группу, тем не менее, вернулся оригинальный вокалист Mike van Mastrigt, и… прошло еще 12 лет, прежде чем мужики выкатили студийник Sentinel Beast.

Подождать релиза, право, стоило: Sentinel Beast — чудный образчик продуманного сдержанно-зверского европейского (или, точнее сказать, голландского — ибо влияние раннего SINISTER никуда не пропало) дэза старой школы, с четко проработанными аранжировками, пулеметно строчащими барабанами и нажористым, выпуклым, бронетхничным риффажом. Мощный, крепкий, вариативный и, к счастью, лишенный нафталиновости релиз. С возвращением!

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