Стоит послушать. Альбом HOUWITSER «Sentinel Beast» спустя 14 лет молчания

Голландский HOUWITSER ушел в тень в 2010-м году, выпустив альбом Bestial Atrocity, а затем как-то с радаров пропав. В 2012-м в группу, тем не менее, вернулся оригинальный вокалист Mike van Mastrigt, и… прошло еще 12 лет, прежде чем мужики выкатили студийник Sentinel Beast.

Подождать релиза, право, стоило: Sentinel Beast — чудный образчик продуманного сдержанно-зверского европейского (или, точнее сказать, голландского — ибо влияние раннего SINISTER никуда не пропало) дэза старой школы, с четко проработанными аранжировками, пулеметно строчащими барабанами и нажористым, выпуклым, бронетхничным риффажом. Мощный, крепкий, вариативный и, к счастью, лишенный нафталиновости релиз. С возвращением!

<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://houwitser.bandcamp.com/album/houwitser-sentinel-beast" >Houwitser — Sentinel Beast by Houwitser</a>

Количество просмотров: 171