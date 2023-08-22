brutal assault
22.08.2023

Фото: Brutal Assault 2023, часть первая

Фото

Немного фотокарточек с фестиваля Brutal Assault. Текстовые впечатления тут и тут.

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