NECROPHAGIA выпустят последний посмертный альбом. John McEntee из INCANTATION на вокале

«Ввиду чрезвычайного уважения к моему павшему брату «Killjoy DeSade» Pucci, я был польщен, когда Titta Tani (известный по NECROPHAGIA, GOBLIN и многим другим проектам) попросил доработать песню, которую Killjoy не успел доделать перед смертью, — рассказывает John McEntee из INCANTATION. — Это было трудно, поскольку Killjoy не только сильно повлиял на меня как музыканта, но и был дорогим другом. Так что не буду врать, я сомневался.

Я долго думал, обсуждал это предложение с женой и близкими друзьями Киллджоя прежде чем принять на себя почетную ношу. Было крайне важно, чтобы этот трибьют прозвучал с максимальным уважением к видению и личности этого человека. Я всегда считал, что Killjoy и NECROPHAGIA страшно недооценены. И сейчас, говоря от лица моего поколения дезеров, хочу поблагодарить эту группу за то, что были одними из первых. За то, что ломали барьеры.

Твоя музыка, брат, будет жить в дэз-метале; будет жить и сам жанр. А я просто хочу, чтобы ты был по-прежнему с нами, чтобы видел, как благодарят и ценят тебя люди, которых ты вдохновил. Спасибо. Killjoy lives!»

В общем, спустя более чем сорок лет (!) с момента основания NECROPHAGIA, в этом году будет выпущен альбом Moribundis Grim, над которым команда работала, когда у Фрэнка Киллджоя случился сердечный приступ. Помимо Джона и музыкантов NECROPHAGIA в записи принял участие Mirai Kawashima из SIGH (на клавишах), — и да, как напоминание, как трибьют, как финал альбом этот должен быть ценен.

R.I.P Killjoy. В марте будет шесть лет как.

Количество просмотров: 143