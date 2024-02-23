NECROPHAGIA выпустят последний посмертный альбом. John McEntee из INCANTATION на вокалеБлог
«Ввиду чрезвычайного уважения к моему павшему брату «Killjoy DeSade» Pucci, я был польщен, когда Titta Tani (известный по NECROPHAGIA, GOBLIN и многим другим проектам) попросил доработать песню, которую Killjoy не успел доделать перед смертью, — рассказывает John McEntee из INCANTATION. — Это было трудно, поскольку Killjoy не только сильно повлиял на меня как музыканта, но и был дорогим другом. Так что не буду врать, я сомневался.
Я долго думал, обсуждал это предложение с женой и близкими друзьями Киллджоя прежде чем принять на себя почетную ношу. Было крайне важно, чтобы этот трибьют прозвучал с максимальным уважением к видению и личности этого человека. Я всегда считал, что Killjoy и NECROPHAGIA страшно недооценены. И сейчас, говоря от лица моего поколения дезеров, хочу поблагодарить эту группу за то, что были одними из первых. За то, что ломали барьеры.
Твоя музыка, брат, будет жить в дэз-метале; будет жить и сам жанр. А я просто хочу, чтобы ты был по-прежнему с нами, чтобы видел, как благодарят и ценят тебя люди, которых ты вдохновил. Спасибо. Killjoy lives!»
В общем, спустя более чем сорок лет (!) с момента основания NECROPHAGIA, в этом году будет выпущен альбом Moribundis Grim, над которым команда работала, когда у Фрэнка Киллджоя случился сердечный приступ. Помимо Джона и музыкантов NECROPHAGIA в записи принял участие Mirai Kawashima из SIGH (на клавишах), — и да, как напоминание, как трибьют, как финал альбом этот должен быть ценен.
R.I.P Killjoy. В марте будет шесть лет как.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 143
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NECROPHAGIA выпустят последний посмертный альбом. John McEntee из INCANTATION на вокале
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Комментарии
Juris:
«возбуждённую» жену гитариста Лизу на подтанцовку… почему бы и нет. всем насрать же…
Merzbow:
Недостаточно бабла, чтобы Кинг вышел с Ломбардо вместе. Мож в будущем?…
Юрий:
Бизнес . ничего личного. А то , что рок уже давно беззубый , это ни для кого не секрет.…
Anastasiya:
Тем временем анонс феста Louder Than Life 2024.
…
Зануда:
Юрий написал(а):
Ну всё это было уже не раз , тот же сольник Sakis Tolis , только вид в профиль.
Факт. Вообще непонятно, зачем ему делать то же самое в двух местах.…
Другой Александр:
Не хватает только «fire/desire»….
А ещё не хватает трека с названием «Крекс-пекс-фекс»)
https://genius.com/Rotting-christ-pix-lax-dax-lyrics…
Юрий:
Юрий:
Послушал в момент выхода клипа на ютюбе , не зашло , переслушал сейчас …. снова не зашло … Нет это не плохая музыка , это просто уже приелось , группа занимается самп…
Merzbow:
Панин Адольф Самуилович:
Ну да, отличный альбом. Кчтати там одному из участников вроде как уже под 70 лет. Но до такой музыки надо, конечно, дорасти, надо очень очень много пройти музыки попрощ…
Merzbow:
да ладно, это Кимушка затесался с краю? Я думал он со своего фолка не вылезет больше. Уж лучше бы в Сатурнус вернулся.…
Anastasiya:
Тварь написал(а):
>И вот, наконец, записав семь песен в период с февраля по июнь прошлого года, мы готовы представить A World To Drown In
Ошибочка в тексте — это альбом 2…
Тварь:
>И вот, наконец, записав семь песен в период с февраля по июнь прошлого года, мы готовы представить A World To Drown In
Ошибочка в тексте — это альбом 2003 года …
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