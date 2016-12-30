DEAD CROSS — так называется новая супергруппа, на барабанах в которой играет Dave Lombardo, а за микрофоном стоит Mike Patton. Также в коллективе участвуют музыканты RETOX Justin Pearson и Michael Crain, а дебютный релиз запланирован на 2017 год. «После трагедии в Париже, — сказал Дэйв, — я чувствую себя взбешенным. Злюсь и негодую. Ведь это случилось так близко. Я мог бы стоять на сцене Bataclan в этот вечер — и меня бесит мысль о том, что некий сукин сын ворвался в зал и начал отстреливать людям головы. Я чертовски зол — поэтому, записывая новую музыку, стараюсь выплеснуть скопившуюся агрессию и негатив, все то дерьмо, что мешает нормально жить. Сладкой альтернативщинки там не будет, ничего подобного. Коль скоро мое имя ассоциируется с трэш-металом и хардкором… вы знаете, чего ожидать».