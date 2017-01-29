DARK TRANQUILLITY
46 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о мероприятии тут.
46 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о мероприятии тут.
Сила искусства — это когда выходишь после концерта хмельным, хотя не пил ничего крепче сока. Когда в ушах продолжает колбасить «Misery’s Crown», и не жалко простоять час на улице просто ради того, чтобы на минутку увидеть и обнять музыкантов, сделавших эту субботу незабываемой. «Третий — не лишний» — доказали DARK TRANQUILLITY, вернувшись в Минск и в очередной раз собрав полный «Репаблик»…
Альбом-лозунг, альбом-речевка, альбом-кричалка. Когда сходит лавина «креаторовского» трэш-метала, со всеми его незамысловато-хлесткими рефренами, ввинчивающимися в мозг колесиками часовых механизмов, первые пять минут кажется, будто ты только что с митинга. «Тоталитарный террор», «Мировая война», «Apocalypticon» — все сразу, воинственно, бойко, агрессивно. На 33-м году существования KREATOR позиций без боя не сдаст.
Emperor Of Sand — называется лонгплей MASTODON, официальный релиз которого состоится в последний день марта. Однако шила в
попе мешке не утаишь — и в Сети уже появилась официальная аудиоверсия «открывашки» релиза «Sultan’s Curse». Так что уже можно слушать! Есть мнение, что в 2017-м «мастодонты» выкатят новую бомбу.
Кто знает, на что способна обычная ручка? Какие твари гнездятся на желтых листочках маленьких клейких бумаг для заметок? Какие кошмары, расплываясь прожилками, проступают по контуру полуночных фантазий? Спросите о них датского режиссера детских телепередач Дона Кенна (настоящее имя — John Kenn Mortensen). О чернильных кошмарах он знает все. И хотя метал-сцена пока не добралась до его артворков, есть мнение, что рано или поздно какие-нибудь психи заберут свои в буклеты пяток-другой миловидных монстрейшеств. Ибо внутренний испуганный ребенок по-прежнему обитает в каждом из нас.
«Финно-угорский метал прямо из лесу», — так позиционирует свое творчество неформатный инструментальный российский дуэт SECOND TO SUN, в парализующих фантазию пропорциях размешивающий и взбалтывающий апокалиптически-атмосферный пост-блэк с энергичным массивным грув-металом. В конце прошлого года группа выпустила второй полноформатник Blackbound, и если вы его еще не слышали, мне кажется, свежий клип на первую часть тетралогии «Мракобесие» заинтриговать и побудить заценить альбом целиком ну просто обязан.
(Mikael Stanne, 13 января 2017)
Еще день простоять да ночь продержаться — и буквально в субботу в минском «Репаблике» снова можно будет увидеть неповторимых DARK TRANQUILLITY, впечатления от концертов которых в первый час после шоу обычно получается выражать только восхищенными междометиями. Так что сходите сами — и мне не придется в репортаже описывать то, что описать невозможно. Готовясь, собираясь, настраиваясь, на прошлой неделе удалось поговорить с вокалистом коллектива Микаэлем Станне — и этот лучезарный швед в общении оказался не менее эмоциональным, открытым и энергичным, чем во время живых выступлений.
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(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о мероприятии тут.
Первый концерт 2017-го оказался бодрейшим: почетная бригада грайндкороведов приехала с плановым культурным визитом из Брянска в столичный «ili». «Унитаз привезли с собой», — анонсировал на входе Александр Гайдукевич. И не обманул. Унитаз, туалетная бумажка, новогодние костюмы креветки-полипа и человека-жирафа, треки с названиями типа «Ректальный занюх» и «Жаркое из морщин» присутствовали в нужном количестве, а градус всеобщего угара временами даже зашкаливал.
«В наши дни комментатором стал буквально каждый, — обрушился на эпоху высоких технологий Trent Reznor, — Интернет дал голос всякому, кто считает, будто кому-то не насрать на его мнение. Всем, кто полагает, что вообще имеет право озвучивать свои видения. И мне кажется, такое положение вещей, вся эта среда действует на музыкантов удушающе. Артисты работают на то, чтобы удовлетворить вкусы законодателей мод, чтобы те объяснили своим овцам, что именно им надо любить. Я считаю, это порочный круг, и он нездоров».
На прошлой неделе закончилось резонансное дело о порно-картинке вконтакте: девушка из Гродно получила два года с отсрочкой и штраф в плечи (690 новых бел.рублей — примерно $355) за то, что сохранила в соцсети картинку сомнительного содержания. Так что будьте осторожны в фантазиях. И James Hetfield уже готов рассказать, почему.
OBITUARY в марте выпускают новый альбом, названный просто и со вкусом: Obituary — и к настоящему моменту в эфире уже доступна тема «Sentence Day». Любители соло-партий могут быть счастливы: в этой песне их просто тонна. «В наше время становится все сложнее сочинить что-то цепляющее, — признал в интервью Trevor Peres, — нечто, что бы выдержало проверку временем. Даже несмотря на то, что моя композиторская метал-карьера продолжается уже более тридцати лет.
Их много, они бывают странные и временами являются единичным и странным порождением фантазии музыканта или журналиста. Тем не менее, как говорил Пила, давайте немножечко поиграем. Сможете ли вы отличить фэйковые жанры музыки от уже зарегистрированных?..
Kreator Gods Of Violence
Gotthard Silver
Sepultura Machine Messiah
Xandria Theater Of Dimensions
Grave Digger Healed By Metal
Aborym Shifting.negative
Hour Of Penance Cast The First Stone
Helheim LandawarijaR
Pain Of Salvation In The Passing Light Of Day
Attacker Sins Of The World
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