DECIBEL CHAOS INJECTION, TRAVOLTA, SORDID CLOT, S.C.A.T., MADEST
59 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о мероприятии тут.
59 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о мероприятии тут.
Первый концерт 2017-го оказался бодрейшим: почетная бригада грайндкороведов приехала с плановым культурным визитом из Брянска в столичный «ili». «Унитаз привезли с собой», — анонсировал на входе Александр Гайдукевич. И не обманул. Унитаз, туалетная бумажка, новогодние костюмы креветки-полипа и человека-жирафа, треки с названиями типа «Ректальный занюх» и «Жаркое из морщин» присутствовали в нужном количестве, а градус всеобщего угара временами даже зашкаливал.
«В наши дни комментатором стал буквально каждый, — обрушился на эпоху высоких технологий Trent Reznor, — Интернет дал голос всякому, кто считает, будто кому-то не насрать на его мнение. Всем, кто полагает, что вообще имеет право озвучивать свои видения. И мне кажется, такое положение вещей, вся эта среда действует на музыкантов удушающе. Артисты работают на то, чтобы удовлетворить вкусы законодателей мод, чтобы те объяснили своим овцам, что именно им надо любить. Я считаю, это порочный круг, и он нездоров».
На прошлой неделе закончилось резонансное дело о порно-картинке вконтакте: девушка из Гродно получила два года с отсрочкой и штраф в плечи (690 новых бел.рублей — примерно $355) за то, что сохранила в соцсети картинку сомнительного содержания. Так что будьте осторожны в фантазиях. И James Hetfield уже готов рассказать, почему.
OBITUARY в марте выпускают новый альбом, названный просто и со вкусом: Obituary — и к настоящему моменту в эфире уже доступна тема «Sentence Day». Любители соло-партий могут быть счастливы: в этой песне их просто тонна. «В наше время становится все сложнее сочинить что-то цепляющее, — признал в интервью Trevor Peres, — нечто, что бы выдержало проверку временем. Даже несмотря на то, что моя композиторская метал-карьера продолжается уже более тридцати лет.
Их много, они бывают странные и временами являются единичным и странным порождением фантазии музыканта или журналиста. Тем не менее, как говорил Пила, давайте немножечко поиграем. Сможете ли вы отличить фэйковые жанры музыки от уже зарегистрированных?..
«Современная церковная служба» — так характеризуются рок-мероприятия, которые проходят в лютеранской церкви с участием басиста MEGADETH Дэвида Эллефсона. Ну и, честно говоря, посмотрев видео, не сразу осознаешь, что это именно богослужение. Скорее, тематический сейшн в некоем аризонском ДК.
Проект ZEAL & ARDOR будет интересен любителям неформата и миксов — хотя, в отличие от многих экспериментальных помесей бульдога с носорогом, творение музыканта по имени Manuel Gagneux ложится на слух легко, а западает в сознание — моментально. Альбом под названием Devil Is Fine, представляющий собой помесь спиричуэлс, духовных песнопений североамериканских негров, госпелз и блэкушных атмосфер с отъявленной дьявольщиной в текстах, был издан в 2016 году, а в конце февраля готовится к переизданию компанией MVKA Music. И знаете… рекомендую попробовать!
Пару дней назад появились фотографии из студии BEHEMOTH: смотрите, мол, мы уже чем-то заняты. Держитесь там и не скучайте. Хотя Нергал в настоящее время активнее занимается все же другим: в конце марта выходит давно обсуждаемый дебютник ME AND THAT MAN Songs Of Love And Death, и сегодня было официально презентовано видео на уже знакомую песню про Черную Церковь. А поскольку нонче вечер и пятница, «NSFW» в сопровождении я опущу: сиськи смотреть уже можно.
Любопытное замечание: с начала 2017 года с уважаемого ресурса blabbermouth.net полезла откровенная «джинса»: то слабо завуалированная реклама каких-нибудь барабанных палочек, то написанные сеошниками пресс-релизы… Один из которых, впрочем, заставил кликнуть… и озадачиться еще сильнее. Оказывается, в России появилась рок-богиня. Ей 16, зовут ее MOSCOW. Ее миссия — спасти мир рок-музыки. Она пишет тексты, инспирированные Ницше, а в феврале дает дебютный концерт в Голливуде. «Зовите ее Tsaritsa, как это делают русские рокеры», — пишет Blabbermouth, и в глазах редакторов сайта мелькают жадные призраки долларовых гонораров.
В преддверии Старого Нового года — традиционные размышления о годе минувшем: что было, что есть, с чем мы пришли в 2017-й. Итоги, альбомы, концерты, тенденции и результаты…
PILLORIAN — называется проект, который осенью 2016 создал John Haughm, безжалостно разваливший в прошлом мае свой удивительный AGALLOCH. (Потрясенный этой новостью, гитарист группы Don Anderson напишет длинное проникновенное и отчаянное письмо, в котором даже сравнит свои ощущения от потери группы с потерей отца, случившейся 10 лет назад.) Грустно, конечно, было, жалко и печально — но какая-никакая надежда зиждилась в возможном продолжении коллектива. Пускай и в новой форме. Однако… судя по первой песне «A Stygian Pyre», PILLORIAN едва ли можно считать продолжением.
И еще один камешек в огород неформальной культуры, у которой, примазываясь, что-то постоянно ворует культура мейнстримная. Японский автор всемирно известной торговой марки Hello Kitty, ежегодно приносящей ее владельцам «Sanrio» не менее миллиарда долларов, придумал новую героиню, которая наверняка должна понравиться молодым поколениям металистов. Она панда, ей 25 лет, зовут Aggretsuko; любит дэз-метал и пиво.
Практика платных meet-and-greet сессий становится неотъемлемой частью звездных туров. К примеру, пообщаться с гитаристом TOOL Адамом Джонсом стоит несколько сотен долларов ($500 — стоимость VIP-билета, в который входит тикет собственно на шоу, туровый мерч и возможность сфотографироваться/задать Джонсу пару вопросов); VIP от группы KISS стартует примерно от $900 (хотя, надо признать, мерч и подарки там бывают действительно ценные — например, гитары, самолично разбитые музыкантами в вашу честь, тыщ этак за пять); Ozzy и AEROSMITH просто за вопросы-ответы и фотосет берут порядка $1000; Slash — примерно по $500… Однако стоит ли оно того, товарищи? И не слишком ли обнаглели метал-звезды? Воистину, вопрос из вопросов.
Kreator Gods Of Violence
Gotthard Silver
Sepultura Machine Messiah
Xandria Theater Of Dimensions
Grave Digger Healed By Metal
Aborym Shifting.negative
Hour Of Penance Cast The First Stone
Helheim LandawarijaR
Pain Of Salvation In The Passing Light Of Day
Attacker Sins Of The World
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