Кто знает, на что способна обычная ручка? Какие твари гнездятся на желтых листочках маленьких клейких бумаг для заметок? Какие кошмары, расплываясь прожилками, проступают по контуру полуночных фантазий? Спросите о них датского режиссера детских телепередач Дона Кенна (настоящее имя — John Kenn Mortensen). О чернильных кошмарах он знает все. И хотя метал-сцена пока не добралась до его артворков, есть мнение, что рано или поздно какие-нибудь психи заберут свои в буклеты пяток-другой миловидных монстрейшеств. Ибо внутренний испуганный ребенок по-прежнему обитает в каждом из нас.
Финно-угорское «Мракобесие» от группы SECOND TO SUN. И еще один прошлогодний альбом в ваш чеклист
«Финно-угорский метал прямо из лесу», — так позиционирует свое творчество неформатный инструментальный российский дуэт SECOND TO SUN, в парализующих фантазию пропорциях размешивающий и взбалтывающий апокалиптически-атмосферный пост-блэк с энергичным массивным грув-металом. В конце прошлого года группа выпустила второй полноформатник Blackbound, и если вы его еще не слышали, мне кажется, свежий клип на первую часть тетралогии «Мракобесие» заинтриговать и побудить заценить альбом целиком ну просто обязан.
Интервью с вокалистом DARK TRANQUILLITY. «Я чертовски волнуюсь перед каждым концертом»
(Mikael Stanne, 13 января 2017)
Еще день простоять да ночь продержаться — и буквально в субботу в минском «Репаблике» снова можно будет увидеть неповторимых DARK TRANQUILLITY, впечатления от концертов которых в первый час после шоу обычно получается выражать только восхищенными междометиями. Так что сходите сами — и мне не придется в репортаже описывать то, что описать невозможно. Готовясь, собираясь, настраиваясь, на прошлой неделе удалось поговорить с вокалистом коллектива Микаэлем Станне — и этот лучезарный швед в общении оказался не менее эмоциональным, открытым и энергичным, чем во время живых выступлений.
Фото: DECIBEL CHAOS INJECTION, TRAVOLTA, SORDID CLOT, S.C.A.T., MADEST в Минске
DECIBEL CHAOS INJECTION, TRAVOLTA, SORDID CLOT, S.C.A.T., MADEST
59 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о мероприятии тут.
Грайнд-пати в «ili». Из Брянска со своим унитазом
Первый концерт 2017-го оказался бодрейшим: почетная бригада грайндкороведов приехала с плановым культурным визитом из Брянска в столичный «ili». «Унитаз привезли с собой», — анонсировал на входе Александр Гайдукевич. И не обманул. Унитаз, туалетная бумажка, новогодние костюмы креветки-полипа и человека-жирафа, треки с названиями типа «Ректальный занюх» и «Жаркое из морщин» присутствовали в нужном количестве, а градус всеобщего угара временами даже зашкаливал.
Мнение. Лидер NINE INCH NAILS Trent Reznor: «Интернет-среда действует на музыкантов удушающе»
«В наши дни комментатором стал буквально каждый, — обрушился на эпоху высоких технологий Trent Reznor, — Интернет дал голос всякому, кто считает, будто кому-то не насрать на его мнение. Всем, кто полагает, что вообще имеет право озвучивать свои видения. И мне кажется, такое положение вещей, вся эта среда действует на музыкантов удушающе. Артисты работают на то, чтобы удовлетворить вкусы законодателей мод, чтобы те объяснили своим овцам, что именно им надо любить. Я считаю, это порочный круг, и он нездоров».
James Hetfield озвучил документальный фильм о вреде порнографии
На прошлой неделе закончилось резонансное дело о порно-картинке вконтакте: девушка из Гродно получила два года с отсрочкой и штраф в плечи (690 новых бел.рублей — примерно $355) за то, что сохранила в соцсети картинку сомнительного содержания. Так что будьте осторожны в фантазиях. И James Hetfield уже готов рассказать, почему.
Премьера: новая песня OBITUARY «Sentence Day». Фанатам соляков посвящается
OBITUARY в марте выпускают новый альбом, названный просто и со вкусом: Obituary — и к настоящему моменту в эфире уже доступна тема «Sentence Day». Любители соло-партий могут быть счастливы: в этой песне их просто тонна. «В наше время становится все сложнее сочинить что-то цепляющее, — признал в интервью Trevor Peres, — нечто, что бы выдержало проверку временем. Даже несмотря на то, что моя композиторская метал-карьера продолжается уже более тридцати лет.
Тест. Разбираетесь ли вы в стилях музыки?
Их много, они бывают странные и временами являются единичным и странным порождением фантазии музыканта или журналиста. Тем не менее, как говорил Пила, давайте немножечко поиграем. Сможете ли вы отличить фэйковые жанры музыки от уже зарегистрированных?..
Не служил — не мужик? Как басист MEGADETH David Ellefson проводит церковные службы
«Современная церковная служба» — так характеризуются рок-мероприятия, которые проходят в лютеранской церкви с участием басиста MEGADETH Дэвида Эллефсона. Ну и, честно говоря, посмотрев видео, не сразу осознаешь, что это именно богослужение. Скорее, тематический сейшн в некоем аризонском ДК.
ZEAL & ARDOR: сатанизм, песни африканских рабов и немножко блэк-метала
Проект ZEAL & ARDOR будет интересен любителям неформата и миксов — хотя, в отличие от многих экспериментальных помесей бульдога с носорогом, творение музыканта по имени Manuel Gagneux ложится на слух легко, а западает в сознание — моментально. Альбом под названием Devil Is Fine, представляющий собой помесь спиричуэлс, духовных песнопений североамериканских негров, госпелз и блэкушных атмосфер с отъявленной дьявольщиной в текстах, был издан в 2016 году, а в конце февраля готовится к переизданию компанией MVKA Music. И знаете… рекомендую попробовать!
Пятничный стриптиз. Дебютное видео кантри-проекта Нергала «My Church Is Black»
Пару дней назад появились фотографии из студии BEHEMOTH: смотрите, мол, мы уже чем-то заняты. Держитесь там и не скучайте. Хотя Нергал в настоящее время активнее занимается все же другим: в конце марта выходит давно обсуждаемый дебютник ME AND THAT MAN Songs Of Love And Death, и сегодня было официально презентовано видео на уже знакомую песню про Черную Церковь. А поскольку нонче вечер и пятница, «NSFW» в сопровождении я опущу: сиськи смотреть уже можно.
В России появилась малолетняя «рок-богиня» MOSCOW
Любопытное замечание: с начала 2017 года с уважаемого ресурса blabbermouth.net полезла откровенная «джинса»: то слабо завуалированная реклама каких-нибудь барабанных палочек, то написанные сеошниками пресс-релизы… Один из которых, впрочем, заставил кликнуть… и озадачиться еще сильнее. Оказывается, в России появилась рок-богиня. Ей 16, зовут ее MOSCOW. Ее миссия — спасти мир рок-музыки. Она пишет тексты, инспирированные Ницше, а в феврале дает дебютный концерт в Голливуде. «Зовите ее Tsaritsa, как это делают русские рокеры», — пишет Blabbermouth, и в глазах редакторов сайта мелькают жадные призраки долларовых гонораров.
2016 металлический. Итоги года
В преддверии Старого Нового года — традиционные размышления о годе минувшем: что было, что есть, с чем мы пришли в 2017-й. Итоги, альбомы, концерты, тенденции и результаты…
Актуальное
ближайшие концерты
- THORNYWAY, BRAVE & RECKLESS, WHISPERS OF TERRА, HEAR ME NOW!, SPHERE SPECTRUM - Птн, 27 Январь 2017
- DARK TRANQUILLITY - Сбт, 28 Январь 2017
- ARCHITECTS - Чтв, 02 Февраль 2017
Обновления
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Родом из детства. Симпатичные липкие кошмары Дона Кенна
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Финно-угорское «Мракобесие» от группы SECOND TO SUN. И еще один прошлогодний альбом в ваш чеклист
-
Интервью с вокалистом DARK TRANQUILLITY. «Я чертовски волнуюсь перед каждым концертом»
-
Грайнд-пати в «ili». Из Брянска со своим унитазом
-
Мнение. Лидер NINE INCH NAILS Trent Reznor: «Интернет-среда действует на музыкантов удушающе»
-
James Hetfield озвучил документальный фильм о вреде порнографии
-
Премьера: новая песня OBITUARY «Sentence Day». Фанатам соляков посвящается
-
Тест. Разбираетесь ли вы в стилях музыки?
-
Не служил — не мужик? Как басист MEGADETH David Ellefson проводит церковные службы
-
ZEAL & ARDOR: сатанизм, песни африканских рабов и немножко блэк-метала
-
Пятничный стриптиз. Дебютное видео кантри-проекта Нергала «My Church Is Black»
-
В России появилась малолетняя «рок-богиня» MOSCOW
-
2016 металлический. Итоги года
-
AGALLOCH мертв, встречайте PILLORIAN
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Панда-металистка и пивной алкоголик Aggretsuko, Или Hello Kitty для неформалов
В этот день родились1955 - Eddie Van Halen
1961 - Carl Thomas Keifer (CINDERELLA)
1976 - Willie Adler (LAMB OF GOD)
1986 - Matt Heafy (TRIVIUM)
10 релизов января
Kreator Gods Of Violence
Gotthard Silver
Sepultura Machine Messiah
Xandria Theater Of Dimensions
Grave Digger Healed By Metal
Aborym Shifting.negative
Hour Of Penance Cast The First Stone
Helheim LandawarijaR
Pain Of Salvation In The Passing Light Of Day
Attacker Sins Of The World
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