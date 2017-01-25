(Mikael Stanne, 13 января 2017)

Еще день простоять да ночь продержаться — и буквально в субботу в минском «Репаблике» снова можно будет увидеть неповторимых DARK TRANQUILLITY, впечатления от концертов которых в первый час после шоу обычно получается выражать только восхищенными междометиями. Так что сходите сами — и мне не придется в репортаже описывать то, что описать невозможно. Готовясь, собираясь, настраиваясь, на прошлой неделе удалось поговорить с вокалистом коллектива Микаэлем Станне — и этот лучезарный швед в общении оказался не менее эмоциональным, открытым и энергичным, чем во время живых выступлений.