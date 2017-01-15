Проект ZEAL & ARDOR будет интересен любителям неформата и миксов — хотя, в отличие от многих экспериментальных помесей бульдога с носорогом, творение музыканта по имени Manuel Gagneux ложится на слух легко, а западает в сознание — моментально. Альбом под названием Devil Is Fine, представляющий собой помесь спиричуэлс, духовных песнопений североамериканских негров, госпелз и блэкушных атмосфер с отъявленной дьявольщиной в текстах, был издан в 2016 году, а в конце февраля готовится к переизданию компанией MVKA Music. И знаете… рекомендую попробовать!
ZEAL & ARDOR: сатанизм, песни африканских рабов и немножко блэк-метала
Пятничный стриптиз. Дебютное видео кантри-проекта Нергала «My Church Is Black»
Пару дней назад появились фотографии из студии BEHEMOTH: смотрите, мол, мы уже чем-то заняты. Держитесь там и не скучайте. Хотя Нергал в настоящее время активнее занимается все же другим: в конце марта выходит давно обсуждаемый дебютник ME AND THAT MAN Songs Of Love And Death, и сегодня было официально презентовано видео на уже знакомую песню про Черную Церковь. А поскольку нонче вечер и пятница, «NSFW» в сопровождении я опущу: сиськи смотреть уже можно.
В России появилась малолетняя «рок-богиня» MOSCOW
Любопытное замечание: с начала 2017 года с уважаемого ресурса blabbermouth.net полезла откровенная «джинса»: то слабо завуалированная реклама каких-нибудь барабанных палочек, то написанные сеошниками пресс-релизы… Один из которых, впрочем, заставил кликнуть… и озадачиться еще сильнее. Оказывается, в России появилась рок-богиня. Ей 16, зовут ее MOSCOW. Ее миссия — спасти мир рок-музыки. Она пишет тексты, инспирированные Ницше, а в феврале дает дебютный концерт в Голливуде. «Зовите ее Tsaritsa, как это делают русские рокеры», — пишет Blabbermouth, и в глазах редакторов сайта мелькают жадные призраки долларовых гонораров.
2016 металлический. Итоги года
В преддверии Старого Нового года — традиционные размышления о годе минувшем: что было, что есть, с чем мы пришли в 2017-й. Итоги, альбомы, концерты, тенденции и результаты…
AGALLOCH мертв, встречайте PILLORIAN
PILLORIAN — называется проект, который осенью 2016 создал John Haughm, безжалостно разваливший в прошлом мае свой удивительный AGALLOCH. (Потрясенный этой новостью, гитарист группы Don Anderson напишет длинное проникновенное и отчаянное письмо, в котором даже сравнит свои ощущения от потери группы с потерей отца, случившейся 10 лет назад.) Грустно, конечно, было, жалко и печально — но какая-никакая надежда зиждилась в возможном продолжении коллектива. Пускай и в новой форме. Однако… судя по первой песне «A Stygian Pyre», PILLORIAN едва ли можно считать продолжением.
Панда-металистка и пивной алкоголик Aggretsuko, Или Hello Kitty для неформалов
И еще один камешек в огород неформальной культуры, у которой, примазываясь, что-то постоянно ворует культура мейнстримная. Японский автор всемирно известной торговой марки Hello Kitty, ежегодно приносящей ее владельцам «Sanrio» не менее миллиарда долларов, придумал новую героиню, которая наверняка должна понравиться молодым поколениям металистов. Она панда, ей 25 лет, зовут Aggretsuko; любит дэз-метал и пиво.
Сколько вы готовы заплатить за встречу с любимым музыкантом? Jason Newsted и Devin Townsend о «необходимом зле»
Практика платных meet-and-greet сессий становится неотъемлемой частью звездных туров. К примеру, пообщаться с гитаристом TOOL Адамом Джонсом стоит несколько сотен долларов ($500 — стоимость VIP-билета, в который входит тикет собственно на шоу, туровый мерч и возможность сфотографироваться/задать Джонсу пару вопросов); VIP от группы KISS стартует примерно от $900 (хотя, надо признать, мерч и подарки там бывают действительно ценные — например, гитары, самолично разбитые музыкантами в вашу честь, тыщ этак за пять); Ozzy и AEROSMITH просто за вопросы-ответы и фотосет берут порядка $1000; Slash — примерно по $500… Однако стоит ли оно того, товарищи? И не слишком ли обнаглели метал-звезды? Воистину, вопрос из вопросов.
IMMOLATION в феврале выпускают альбом «Atonement». «Это лучший звук в нашей истории»
В конце февраля отцы американской брутал-бласфемии IMMOLATION выпускают десятый альбом Atonement — и, кажется, новая песня под названием «Destructive Currents» станет наилучшим подарком в эту морозную рождественскую ночь. «Мы выбрали эту тему на роль сингла, поскольку она напориста, мрачна и агрессивна — а также сразу дает понять, чего ожидать от надвигающегося релиза. Тематически она посвящена стадному инстинкту человеческих масс, которые чрезмерно просто поддаются влиянию извне, несомые деструктивными потоками обмана, дезинформации и разрушения».
Запомним его молодым. Скандалы и шалости Мэрилина Мэнсона
Marilyn Manson сегодня отмечает 48-й день рождения, и хотя по меркам угарных рокеров это не особенно много, шоковый маэстро-антихрист давно не в форме. Новости прошедшего года не так чтобы заводили: то он свалится в обморок во время концерта, то попу народу покажет, то пустит соплю на фаната (ну да-да, гигантскую соплю, врать не будем, но…) — размах «мэнсоновских» выходок уже совсем не тот. Так что давайте сегодня вспомним его молодым. Как обстояли дела, когда он еще отжигал. Когда еще мог и реально хотел это делать. Когда громогласно провозглашал на весь мир: «I am the God of Fuck!»
Топ-5 коммунистических метал-групп
Сегодня подборка групп будет несколько необычной: коль скоро мы снова оказались в 17-м, давайте разбираться: есть ли на метал-сцене истинные коммунисты, и если да, то откуда? По факту прошлогоднего инцидента с картинкой KREATOR, с определенностью можно утверждать лишь одно: не из Индонезии. Кроме того, коммунистические дела запрещены или, по крайней мере, сурово не одобряются в Венгрии, Украине, Латвии, Эстонии, Грузии, Польше, Германии. Насколько свободой любить серп и молот в наше время пользуются представители иных государств, посмотрим прямо сейчас.
Самый продаваемый релиз 2016 года. Вы не поверите!
Пока все отходят от новогодних праздников (еще раз всем пламенные поздравления — и, будем надеяться, отмечания удались лучше, чем у сайта белметал), RIAA занимаются подведением финансово-музыкальных итогов 2016-го. И говоря о музыке современной, одним из рекордсменов года стал канадский рэпер Drake: его альбом Views, выпущенный в апреле, обрел четырежды платиновый статус — что в эпоху падения шоубиза, безусловно, достойно черной зависти. (И, кстати, подтверждая цикличность истории: рэп и его модификации снова на диком подъеме.) Тем не менее, не ему достается премия «бестселлера года». А давно ушедшему, но бессмертному классику.
Голограмма Dio поедет в тур в 2017 году
То ли жадность и маразм, то ли торжество современных технологий — так или иначе, «выступивший» в этом году на Wacken Open Air голограммный Ronnie James Dio, по замыслу компании-производителя Eyellusion, в 2017-м отправится в турне. «Планируется, что во время исполнения разных песен он будет выглядеть по-разному. На «вакене» он воссоздавал период конца 80-х, эпоху Dream Evil. Сейчас же на некоторых темах он станет старше. А на некоторых, напротив, моложе.
Голосуем! Лучший метал-альбом второй половины 2016 года
Увы, еще один год завершается — хороший ли, плохой — как бы там ни было, предлагаю стартовать подведение его итогов. И для начала традиционное: голосование за лучший альбом второго полугодия (как обстояли дела с первым и чем все закончилось, смотрим здесь). Жанры, как обычно, смешанные: помимо представителей традиционных метал-стилей, в списке немало представителей пост-метала и окрестностей — тренд, игнорировать который не представляется возможным.
GALACTIC EMPIRE превратили «Звездные Войны» в хэви-метал
Сегодня стало известно о смерти голливудской актрисы Керри Фишер, прославившейся ролью принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны». Не знаю, насколько кто фанатеет от этого сериала, — однако в отсутствии культовости не уличишь его однозначно. Поэтому сегодняшний вечер станет своеобразным трибьютом: вашему вниманию коллектив GALACTIC EMPIRE — во всей своей межгалактической косплей-красе и с метал-кавером «Имперского Марша». В феврале музыканты выпускают дебютный альбом — однако, кажется, в хиты и своего рода интернет-сенсации они выбились уже позавчера.
Актуальное
ближайшие концерты
- SORDID CLOT, DECIBEL CHAOS INJECTION, S.C.A.T., MADEST, TRAVOLTA - Сбт, 21 Январь 2017
- THORNYWAY, BRAVE & RECKLESS, WHISPERS OF TERRА, HEAR ME NOW!, SPHERE SPECTRUM - Птн, 27 Январь 2017
- DARK TRANQUILLITY - Сбт, 28 Январь 2017
Обновления
-
ZEAL & ARDOR: сатанизм, песни африканских рабов и немножко блэк-метала
-
Пятничный стриптиз. Дебютное видео кантри-проекта Нергала «My Church Is Black»
-
В России появилась малолетняя «рок-богиня» MOSCOW
-
2016 металлический. Итоги года
-
AGALLOCH мертв, встречайте PILLORIAN
-
Панда-металистка и пивной алкоголик Aggretsuko, Или Hello Kitty для неформалов
-
Сколько вы готовы заплатить за встречу с любимым музыкантом? Jason Newsted и Devin Townsend о «необходимом зле»
-
IMMOLATION в феврале выпускают альбом «Atonement». «Это лучший звук в нашей истории»
-
Запомним его молодым. Скандалы и шалости Мэрилина Мэнсона
-
Топ-5 коммунистических метал-групп
-
Самый продаваемый релиз 2016 года. Вы не поверите!
-
Голограмма Dio поедет в тур в 2017 году
-
Голосуем! Лучший метал-альбом второй половины 2016 года
-
GALACTIC EMPIRE превратили «Звездные Войны» в хэви-метал
-
Фестиваль Metalmania возвращается 22 апреля. Хэдлайнеры уже объявлены
В этот день родились1969 - Richard Park "Rich" Ward (STUCK MOJO)
1974 - Brent Hinds (MASTODON)
1976 - Mikael Hedlund (HYPOCRISY)
10 релизов января
Kreator Gods Of Violence
Gotthard Silver
Sepultura Machine Messiah
Xandria Theater Of Dimensions
Grave Digger Healed By Metal
Aborym Shifting.negative
Hour Of Penance Cast The First Stone
Helheim LandawarijaR
Pain Of Salvation In The Passing Light Of Day
Attacker Sins Of The World
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