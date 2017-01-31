Неприятными новостями поделился мастермайнд THERION Christofer Johnsson. В то время как группа готовится к выступлению на круизе 70000 Tons Of Metal, музыкант мучительно решает: оперировать или нет?.. В последние несколько недель Кристофер мучается болями в спине и руках, принимает лекарства и вынужден носить поддерживающий шейный воротник. В том числе и на сцене.
Christofer Johnsson из THERION болен. «В худшем случае выступление на 70000 Tons Of Metal станет последним в моей карьере»
SEPULTURA о «Механическом Мессии»: «Люди становятся ленивыми: многое за нас делают роботы»
Взаимоотношения высоких технологий и человечества — именно эта тема стала краеугольной для нового альбома SEPULTURA Machine Messiah, вышедшего две недели назад и звучащего достаточно непривычно для уха фаната команды. Да, впрочем, и не для фаната: такого стилистического размаха, такого вокального разнообразия в предшествующей дискографии группы, пожалуй, не сыщешь. Machine Messiah — продуманный, аккуратный, многослойный альбом, прогрессивный в самом широком значении слова. Ну и в известном смысле концептуальный: Киссер и компания здесь размышляют, не поработил ли нас пресловутый скайнет?
Фото: DARK TRANQUILLITY в Минске
DARK TRANQUILLITY
46 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о мероприятии тут.
Концерт DARK TRANQUILLITY в Минске. Третий не лишний!
Сила искусства — это когда выходишь после концерта хмельным, хотя не пил ничего крепче сока. Когда в ушах продолжает колбасить «Misery’s Crown», и не жалко простоять час на улице просто ради того, чтобы на минутку увидеть и обнять музыкантов, сделавших эту субботу незабываемой. «Третий — не лишний» — доказали DARK TRANQUILLITY, вернувшись в Минск и в очередной раз собрав полный «Репаблик»…
Альбом января. KREATOR «Gods Of Violence»
Альбом-лозунг, альбом-речевка, альбом-кричалка. Когда сходит лавина «креаторовского» трэш-метала, со всеми его незамысловато-хлесткими рефренами, ввинчивающимися в мозг колесиками часовых механизмов, первые пять минут кажется, будто ты только что с митинга. «Тоталитарный террор», «Мировая война», «Apocalypticon» — все сразу, воинственно, бойко, агрессивно. На 33-м году существования KREATOR позиций без боя не сдаст.
MASTODON выпускают новый альбом «Emperor Of Sand». «Мы размышляем, много ли времени у нас осталось в жизни»
Emperor Of Sand — называется лонгплей MASTODON, официальный релиз которого состоится в последний день марта. Однако шила в
попе мешке не утаишь — и в Сети уже появилась официальная аудиоверсия «открывашки» релиза «Sultan’s Curse». Так что уже можно слушать! Есть мнение, что в 2017-м «мастодонты» выкатят новую бомбу.
Родом из детства. Симпатичные липкие кошмары Дона Кенна
Кто знает, на что способна обычная ручка? Какие твари гнездятся на желтых листочках маленьких клейких бумаг для заметок? Какие кошмары, расплываясь прожилками, проступают по контуру полуночных фантазий? Спросите о них датского режиссера детских телепередач Дона Кенна (настоящее имя — John Kenn Mortensen). О чернильных кошмарах он знает все. И хотя метал-сцена пока не добралась до его артворков, есть мнение, что рано или поздно какие-нибудь психи заберут свои в буклеты пяток-другой миловидных монстрейшеств. Ибо внутренний испуганный ребенок по-прежнему обитает в каждом из нас.
Финно-угорское «Мракобесие» от группы SECOND TO SUN. И еще один прошлогодний альбом в ваш чеклист
«Финно-угорский метал прямо из лесу», — так позиционирует свое творчество неформатный инструментальный российский дуэт SECOND TO SUN, в парализующих фантазию пропорциях размешивающий и взбалтывающий апокалиптически-атмосферный пост-блэк с энергичным массивным грув-металом. В конце прошлого года группа выпустила второй полноформатник Blackbound, и если вы его еще не слышали, мне кажется, свежий клип на первую часть тетралогии «Мракобесие» заинтриговать и побудить заценить альбом целиком ну просто обязан.
Интервью с вокалистом DARK TRANQUILLITY. «Я чертовски волнуюсь перед каждым концертом»
(Mikael Stanne, 13 января 2017)
Еще день простоять да ночь продержаться — и буквально в субботу в минском «Репаблике» снова можно будет увидеть неповторимых DARK TRANQUILLITY, впечатления от концертов которых в первый час после шоу обычно получается выражать только восхищенными междометиями. Так что сходите сами — и мне не придется в репортаже описывать то, что описать невозможно. Готовясь, собираясь, настраиваясь, на прошлой неделе удалось поговорить с вокалистом коллектива Микаэлем Станне — и этот лучезарный швед в общении оказался не менее эмоциональным, открытым и энергичным, чем во время живых выступлений.
Фото: DECIBEL CHAOS INJECTION, TRAVOLTA, SORDID CLOT, S.C.A.T., MADEST в Минске
DECIBEL CHAOS INJECTION, TRAVOLTA, SORDID CLOT, S.C.A.T., MADEST
59 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о мероприятии тут.
Грайнд-пати в «ili». Из Брянска со своим унитазом
Первый концерт 2017-го оказался бодрейшим: почетная бригада грайндкороведов приехала с плановым культурным визитом из Брянска в столичный «ili». «Унитаз привезли с собой», — анонсировал на входе Александр Гайдукевич. И не обманул. Унитаз, туалетная бумажка, новогодние костюмы креветки-полипа и человека-жирафа, треки с названиями типа «Ректальный занюх» и «Жаркое из морщин» присутствовали в нужном количестве, а градус всеобщего угара временами даже зашкаливал.
Мнение. Лидер NINE INCH NAILS Trent Reznor: «Интернет-среда действует на музыкантов удушающе»
«В наши дни комментатором стал буквально каждый, — обрушился на эпоху высоких технологий Trent Reznor, — Интернет дал голос всякому, кто считает, будто кому-то не насрать на его мнение. Всем, кто полагает, что вообще имеет право озвучивать свои видения. И мне кажется, такое положение вещей, вся эта среда действует на музыкантов удушающе. Артисты работают на то, чтобы удовлетворить вкусы законодателей мод, чтобы те объяснили своим овцам, что именно им надо любить. Я считаю, это порочный круг, и он нездоров».
James Hetfield озвучил документальный фильм о вреде порнографии
На прошлой неделе закончилось резонансное дело о порно-картинке вконтакте: девушка из Гродно получила два года с отсрочкой и штраф в плечи (690 новых бел.рублей — примерно $355) за то, что сохранила в соцсети картинку сомнительного содержания. Так что будьте осторожны в фантазиях. И James Hetfield уже готов рассказать, почему.
Актуальное
ближайшие концерты
- ARCHITECTS - Чтв, 02 Февраль 2017
- SLAVE OF INSANITY, WHISPERS OF TERRA, THE BURDEN OF ATLAS - Птн, 03 Февраль 2017
- IMPERIUM DEKADENZ, VIETAH, ENDLESS BATTLE, HÅN, VICTIM PATH - Сбт, 04 Февраль 2017
Обновления
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Christofer Johnsson из THERION болен. «В худшем случае выступление на 70000 Tons Of Metal станет последним в моей карьере»
-
SEPULTURA о «Механическом Мессии»: «Люди становятся ленивыми: многое за нас делают роботы»
-
Фото: DARK TRANQUILLITY в Минске
-
Концерт DARK TRANQUILLITY в Минске. Третий не лишний!
-
Альбом января. KREATOR «Gods Of Violence»
-
MASTODON выпускают новый альбом «Emperor Of Sand». «Мы размышляем, много ли времени у нас осталось в жизни»
-
Родом из детства. Симпатичные липкие кошмары Дона Кенна
-
Финно-угорское «Мракобесие» от группы SECOND TO SUN. И еще один прошлогодний альбом в ваш чеклист
-
Интервью с вокалистом DARK TRANQUILLITY. «Я чертовски волнуюсь перед каждым концертом»
-
Грайнд-пати в «ili». Из Брянска со своим унитазом
-
Мнение. Лидер NINE INCH NAILS Trent Reznor: «Интернет-среда действует на музыкантов удушающе»
-
James Hetfield озвучил документальный фильм о вреде порнографии
-
Премьера: новая песня OBITUARY «Sentence Day». Фанатам соляков посвящается
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Тест. Разбираетесь ли вы в стилях музыки?
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Не служил — не мужик? Как басист MEGADETH David Ellefson проводит церковные службы
В этот день родились1969 - Victor Smolski
1982 - Oliver Grbavac (FLESHCRAWL)
10 релизов января
Kreator Gods Of Violence
Gotthard Silver
Sepultura Machine Messiah
Xandria Theater Of Dimensions
Grave Digger Healed By Metal
Aborym Shifting.negative
Hour Of Penance Cast The First Stone
Helheim LandawarijaR
Pain Of Salvation In The Passing Light Of Day
Attacker Sins Of The World
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