Hitkiller.com - тяжелая музыка со всего мира

Сколько вы готовы заплатить за встречу с любимым музыкантом? Jason Newsted и Devin Townsend о «необходимом зле»

Сколько вы готовы заплатить за встречу с любимым музыкантом? Jason Newsted и Devin Townsend о «необходимом зле»

Практика платных meet-and-greet сессий становится неотъемлемой частью звездных туров. К примеру, пообщаться с гитаристом TOOL Адамом Джонсом стоит несколько сотен долларов ($500 — стоимость VIP-билета, в который входит тикет собственно на шоу, туровый мерч и возможность сфотографироваться/задать Джонсу пару вопросов); VIP от группы KISS стартует примерно от $900 (хотя, надо признать, мерч и подарки там бывают действительно ценные — например, гитары, самолично разбитые музыкантами в вашу честь, тыщ этак за пять); Ozzy и AEROSMITH просто за вопросы-ответы и фотосет берут порядка $1000; Slash — примерно по $500… Однако стоит ли оно того, товарищи? И не слишком ли обнаглели метал-звезды? Воистину, вопрос из вопросов.

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IMMOLATION в феврале выпускают альбом «Atonement». «Это лучший звук в нашей истории»

IMMOLATION в феврале выпускают альбом «Atonement». «Это лучший звук в нашей истории»

В конце февраля отцы американской брутал-бласфемии IMMOLATION выпускают десятый альбом Atonement — и, кажется, новая песня под названием «Destructive Currents» станет наилучшим подарком в эту морозную рождественскую ночь. «Мы выбрали эту тему на роль сингла, поскольку она напориста, мрачна и агрессивна — а также сразу дает понять, чего ожидать от надвигающегося релиза. Тематически она посвящена стадному инстинкту человеческих масс, которые чрезмерно просто поддаются влиянию извне, несомые деструктивными потоками обмана, дезинформации и разрушения».

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Запомним его молодым. Скандалы и шалости Мэрилина Мэнсона

Запомним его молодым. Скандалы и шалости Мэрилина Мэнсона

Marilyn Manson сегодня отмечает 48-й день рождения, и хотя по меркам угарных рокеров это не особенно много, шоковый маэстро-антихрист давно не в форме. Новости прошедшего года не так чтобы заводили: то он свалится в обморок во время концерта, то попу народу покажет, то пустит соплю на фаната (ну да-да, гигантскую соплю, врать не будем, но…) — размах «мэнсоновских» выходок уже совсем не тот. Так что давайте сегодня вспомним его молодым. Как обстояли дела, когда он еще отжигал. Когда еще мог и реально хотел это делать. Когда громогласно провозглашал на весь мир: «I am the God of Fuck!»

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Топ-5 коммунистических метал-групп

Топ-5 коммунистических метал-групп

Сегодня подборка групп будет несколько необычной: коль скоро мы снова оказались в 17-м, давайте разбираться: есть ли на метал-сцене истинные коммунисты, и если да, то откуда? По факту прошлогоднего инцидента с картинкой KREATOR, с определенностью можно утверждать лишь одно: не из Индонезии. Кроме того, коммунистические дела запрещены или, по крайней мере, сурово не одобряются в Венгрии, Украине, Латвии, Эстонии, Грузии, Польше, Германии. Насколько свободой любить серп и молот в наше время пользуются представители иных государств, посмотрим прямо сейчас.

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Самый продаваемый релиз 2016 года. Вы не поверите!

Самый продаваемый релиз 2016 года. Вы не поверите!

Пока все отходят от новогодних праздников (еще раз всем пламенные поздравления — и, будем надеяться, отмечания удались лучше, чем у сайта белметал), RIAA занимаются подведением финансово-музыкальных итогов 2016-го. И говоря о музыке современной, одним из рекордсменов года стал канадский рэпер Drake: его альбом Views, выпущенный в апреле, обрел четырежды платиновый статус — что в эпоху падения шоубиза, безусловно, достойно черной зависти. (И, кстати, подтверждая цикличность истории: рэп и его модификации снова на диком подъеме.) Тем не менее, не ему достается премия «бестселлера года». А давно ушедшему, но бессмертному классику.

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Голограмма Dio поедет в тур в 2017 году

Голограмма Dio поедет в тур в 2017 году

То ли жадность и маразм, то ли торжество современных технологий — так или иначе, «выступивший» в этом году на Wacken Open Air голограммный Ronnie James Dio, по замыслу компании-производителя Eyellusion, в 2017-м отправится в турне. «Планируется, что во время исполнения разных песен он будет выглядеть по-разному. На «вакене» он воссоздавал период конца 80-х, эпоху Dream Evil. Сейчас же на некоторых темах он станет старше. А на некоторых, напротив, моложе.

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Голосуем! Лучший метал-альбом второй половины 2016 года

Голосуем! Лучший метал-альбом второй половины 2016 года

Увы, еще один год завершается — хороший ли, плохой — как бы там ни было, предлагаю стартовать подведение его итогов. И для начала традиционное: голосование за лучший альбом второго полугодия (как обстояли дела с первым и чем все закончилось, смотрим здесь). Жанры, как обычно, смешанные: помимо представителей традиционных метал-стилей, в списке немало представителей пост-метала и окрестностей — тренд, игнорировать который не представляется возможным.

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GALACTIC EMPIRE превратили «Звездные Войны» в хэви-метал

GALACTIC EMPIRE превратили «Звездные Войны» в хэви-метал

Сегодня стало известно о смерти голливудской актрисы Керри Фишер, прославившейся ролью принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны». Не знаю, насколько кто фанатеет от этого сериала, — однако в отсутствии культовости не уличишь его однозначно. Поэтому сегодняшний вечер станет своеобразным трибьютом: вашему вниманию коллектив GALACTIC EMPIRE — во всей своей межгалактической косплей-красе и с метал-кавером «Имперского Марша». В феврале музыканты выпускают дебютный альбом — однако, кажется, в хиты и своего рода интернет-сенсации они выбились уже позавчера.

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Фестиваль Metalmania возвращается 22 апреля. Хэдлайнеры уже объявлены

Фестиваль Metalmania возвращается 22 апреля. Хэдлайнеры уже объявлены

Легендарная польская Metalmania — самый крупный метал-фест Восточной Европы, проводящийся не в опен-эйр формате, — возвратится в 2017-м после девяти лет простоя. 23-й выпуск фестиваля состоится 22 апреля в Катовицах, в «Сподеке», и… ах, ностальжи-ностальжи! На днях стало известно, что хэдлайнером вечера станет группа SAMAEL, собирающаяся презентовать некую «особенную» программу.

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Странное рождество. Металисты замутили трибьют АГАТЕ КРИСТИ в клубе TNT

Странное рождество. Металисты замутили трибьют АГАТЕ КРИСТИ в клубе TNT

Минск таял и переливался новогодними гирляндами, в храме по пути в клуб католики торжественно распевались, и настроение в вечернем городе царило скорее пятничное, чем воскресное. У каждого сегодня свой праздник. С собой. И пусть весь мир подождет. К восьми TNT забился уже практически по крышечку — и к тому моменту, когда цвет белорусского метала начал петь про опиум для никого, охрана принялась пресекать человекопотоки — и все, кому не повезло заранее занять столик, либо грустно топтались у входа, заглядывая в его запотевающие стекла, либо уходили ни с чем. Трибьют АГАТЕ КРИСТИ ажиотаж вызвал просто-таки сумасшедший.

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Новый клип ASPHYX «Candiru». «Кровавая история про маленькую рыбку, которая гнездится в человеческих гениталиях»

Новый клип ASPHYX «Candiru». «Кровавая история про маленькую рыбку, которая гнездится в человеческих гениталиях»

В этом сентябре голландские предводители бронебойного дэз-метал олдскула ASPHYX пополнили дискографию девятым забористым лонгплеем, Incoming Death, и, уверена, с тех пор не одна стена была пробита головами преданных хэдбэнгеров. Ибо получилось классически! По всем проверенным канонам этой не подводящей, в общем-то, группы. Бесхитростно, яростно, мощно! И… к прослушиванию обязательно. Ну а на днях мужики представили клип на первую песню альбома, «Candiru».

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Журналы «Classic Rock» и «Metal Hammer» могут прекратить существование. «С такими новостями рок и метал еще больше отдалятся от широкой публики»

Журналы «Classic Rock» и «Metal Hammer» могут прекратить существование. «С такими новостями рок и метал еще больше отдалятся от широкой публики»

Неприятные новости из Великобритании: медиакомпания Team Rock, под патронажем которой среди прочего выпускаются такие уважаемые издания, как «Classic Rock», «Metal Hammer» и «Prog», начала процедуру банкротства. В начале этой недели 73 человека из штата компании (примерно половина всех сотрудников) были уволены без выходного пособия, а копившиеся в течение нескольких последних лет долги Team Rock превысили 12 миллионов фунтов.

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Фото: симфоническое трибьют-шоу METALLICA в Минске

симфо-трибьют METALLICA

симфо-трибьют METALLICA

60 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)


(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о необычном мероприятии тут.

Фото

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