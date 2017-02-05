Hitkiller.com - тяжелая музыка со всего мира

Фото: VICTIM PATH, HÅN, VIETAH, ENDLESS BATTLE, IMPERIUM DEKADENZ в Минске

VICTIM PATH, HÅN, VIETAH, ENDLESS BATTLE, IMPERIUM DEKADENZ

VICTIM PATH, HÅN, VIETAH, ENDLESS BATTLE, IMPERIUM DEKADENZ

55 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)


(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о мероприятии тут.

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Блуждающие тени: VICTIM PATH, HÅN, VIETAH, ENDLESS BATTLE, IMPERIUM DEKADENZ в минском «Брюгге»

Блуждающие тени: VICTIM PATH, HÅN, VIETAH, ENDLESS BATTLE, IMPERIUM DEKADENZ в минском «Брюгге»

«Черная суббота» собрала в «Брюгге» целую кадку друзей и знакомых, жаждавших прикоснуться к темному-вечному и насладиться международной игрой светотени: фестиваль Distant Shadows презентовал группы из Беларуси, Украины, Швейцарии и Германии. Причем в жанровом плане оказался достаточно разнообразен: от скоростного блэк-месилова от ENDLESS BATTLE до болотистой вязкой черни от VIETAH, проникновенного депрессняка VICTIM PATH до меланхоличного и местами едва ли не романтического блэка от хэдлайнеров IMPERIUM DEKADENZ.

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SIX FEET UNDER выпускают «Torment». «Мы записали охренительно безумную музыку»

SIX FEET UNDER выпускают «Torment». «Мы записали охренительно безумную музыку»

…Хотя, если спешить делать выводы и судить по первой выложенной в Сети теме «Sacrificial Kill», то, как говорит ППРБ, «хто-та урот». Ибо ничего более вымученного и беззубого от SIX FEET UNDER не доводилось слышать уже давно — при том, что уровень лично моих ожиданий от этой группы весьма невысок. «Новый альбом, Torment, будет отличаться от всего, что мы делали ранее, — обещал в 2016-м Chris Barnes, — точно так же, как Haunted CANNIBAL CORPSE отличался от Tomb Of The Mutilated, как Maximum Violence отличался от Warpath, а Undead — от 13. Если вы ждете продолжения какого-либо из предшествующих релизов, будете разочарованы. Однако мы записали охренительно безумную музыку».

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Метал-концерты в Минске: куда успеть этой зимой — и немного анонсов на весну

Метал-концерты в Минске: куда успеть этой зимой — и немного анонсов на весну

Увы, как я и прогнозировала в итогах 2016-го, концертные анонсы в наступившем году будут гораздо скромнее, чем то, к чему Минск привык (и не будем врать: разбаловался) за несколько лет изобилия. Ряд андеграундных уикендов в феврале, пара сильных анонсов на весну — и, судя по опросам организаторов, маловероятно, что в этот список добавятся метал-звезды хотя бы средней руки.

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Christofer Johnsson из THERION болен. «В худшем случае выступление на 70000 Tons Of Metal станет последним в моей карьере»

Christofer Johnsson из THERION болен. «В худшем случае выступление на 70000 Tons Of Metal станет последним в моей карьере»

Неприятными новостями поделился мастермайнд THERION Christofer Johnsson. В то время как группа готовится к выступлению на круизе 70000 Tons Of Metal, музыкант мучительно решает: оперировать или нет?.. В последние несколько недель Кристофер мучается болями в спине и руках, принимает лекарства и вынужден носить поддерживающий шейный воротник. В том числе и на сцене.

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SEPULTURA о «Механическом Мессии»: «Люди становятся ленивыми: многое за нас делают роботы»

SEPULTURA о «Механическом Мессии»: «Люди становятся ленивыми: многое за нас делают роботы»

Взаимоотношения высоких технологий и человечества — именно эта тема стала краеугольной для нового альбома SEPULTURA Machine Messiah, вышедшего две недели назад и звучащего достаточно непривычно для уха фаната команды. Да, впрочем, и не для фаната: такого стилистического размаха, такого вокального разнообразия в предшествующей дискографии группы, пожалуй, не сыщешь. Machine Messiah — продуманный, аккуратный, многослойный альбом, прогрессивный в самом широком значении слова. Ну и в известном смысле концептуальный: Киссер и компания здесь размышляют, не поработил ли нас пресловутый скайнет?

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Фото: DARK TRANQUILLITY в Минске

DARK TRANQUILLITY

DARK TRANQUILLITY

46 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)


(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о мероприятии тут.

Dark Tranquillity Фото

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Концерт DARK TRANQUILLITY в Минске. Третий не лишний!

Концерт DARK TRANQUILLITY в Минске. Третий не лишний!

Сила искусства — это когда выходишь после концерта хмельным, хотя не пил ничего крепче сока. Когда в ушах продолжает колбасить «Misery’s Crown», и не жалко простоять час на улице просто ради того, чтобы на минутку увидеть и обнять музыкантов, сделавших эту субботу незабываемой. «Третий — не лишний» — доказали DARK TRANQUILLITY, вернувшись в Минск и в очередной раз собрав полный «Репаблик»…

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Альбом января. KREATOR «Gods Of Violence»

Альбом января. KREATOR «Gods Of Violence»

Альбом-лозунг, альбом-речевка, альбом-кричалка. Когда сходит лавина «креаторовского» трэш-метала, со всеми его незамысловато-хлесткими рефренами, ввинчивающимися в мозг колесиками часовых механизмов, первые пять минут кажется, будто ты только что с митинга. «Тоталитарный террор», «Мировая война», «Apocalypticon» — все сразу, воинственно, бойко, агрессивно. На 33-м году существования KREATOR позиций без боя не сдаст.

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MASTODON выпускают новый альбом «Emperor Of Sand». «Мы размышляем, много ли времени у нас осталось в жизни»

MASTODON выпускают новый альбом «Emperor Of Sand». «Мы размышляем, много ли времени у нас осталось в жизни»

Emperor Of Sand — называется лонгплей MASTODON, официальный релиз которого состоится в последний день марта. Однако шила в попе мешке не утаишь — и в Сети уже появилась официальная аудиоверсия «открывашки» релиза «Sultan’s Curse». Так что уже можно слушать! Есть мнение, что в 2017-м «мастодонты» выкатят новую бомбу.

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Родом из детства. Симпатичные липкие кошмары Дона Кенна

Родом из детства. Симпатичные липкие кошмары Дона Кенна

Кто знает, на что способна обычная ручка? Какие твари гнездятся на желтых листочках маленьких клейких бумаг для заметок? Какие кошмары, расплываясь прожилками, проступают по контуру полуночных фантазий? Спросите о них датского режиссера детских телепередач Дона Кенна (настоящее имя — John Kenn Mortensen). О чернильных кошмарах он знает все. И хотя метал-сцена пока не добралась до его артворков, есть мнение, что рано или поздно какие-нибудь психи заберут свои в буклеты пяток-другой миловидных монстрейшеств. Ибо внутренний испуганный ребенок по-прежнему обитает в каждом из нас.

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Финно-угорское «Мракобесие» от группы SECOND TO SUN. И еще один прошлогодний альбом в ваш чеклист

Финно-угорское «Мракобесие» от группы SECOND TO SUN. И еще один прошлогодний альбом в ваш чеклист

«Финно-угорский метал прямо из лесу», — так позиционирует свое творчество неформатный инструментальный российский дуэт SECOND TO SUN, в парализующих фантазию пропорциях размешивающий и взбалтывающий апокалиптически-атмосферный пост-блэк с энергичным массивным грув-металом. В конце прошлого года группа выпустила второй полноформатник Blackbound, и если вы его еще не слышали, мне кажется, свежий клип на первую часть тетралогии «Мракобесие» заинтриговать и побудить заценить альбом целиком ну просто обязан.

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Интервью с вокалистом DARK TRANQUILLITY. «Я чертовски волнуюсь перед каждым концертом»

Интервью с вокалистом DARK TRANQUILLITY. «Я чертовски волнуюсь перед каждым концертом»

(Mikael Stanne, 13 января 2017)

Еще день простоять да ночь продержаться — и буквально в субботу в минском «Репаблике» снова можно будет увидеть неповторимых DARK TRANQUILLITY, впечатления от концертов которых в первый час после шоу обычно получается выражать только восхищенными междометиями. Так что сходите сами — и мне не придется в репортаже описывать то, что описать невозможно. Готовясь, собираясь, настраиваясь, на прошлой неделе удалось поговорить с вокалистом коллектива Микаэлем Станне — и этот лучезарный швед в общении оказался не менее эмоциональным, открытым и энергичным, чем во время живых выступлений.

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