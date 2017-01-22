«В наши дни комментатором стал буквально каждый, — обрушился на эпоху высоких технологий Trent Reznor, — Интернет дал голос всякому, кто считает, будто кому-то не насрать на его мнение. Всем, кто полагает, что вообще имеет право озвучивать свои видения. И мне кажется, такое положение вещей, вся эта среда действует на музыкантов удушающе. Артисты работают на то, чтобы удовлетворить вкусы законодателей мод, чтобы те объяснили своим овцам, что именно им надо любить. Я считаю, это порочный круг, и он нездоров».