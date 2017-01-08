Marilyn Manson сегодня отмечает 48-й день рождения, и хотя по меркам угарных рокеров это не особенно много, шоковый маэстро-антихрист давно не в форме. Новости прошедшего года не так чтобы заводили: то он свалится в обморок во время концерта, то попу народу покажет, то пустит соплю на фаната (ну да-да, гигантскую соплю, врать не будем, но…) — размах «мэнсоновских» выходок уже совсем не тот. Так что давайте сегодня вспомним его молодым. Как обстояли дела, когда он еще отжигал. Когда еще мог и реально хотел это делать. Когда громогласно провозглашал на весь мир: «I am the God of Fuck!»