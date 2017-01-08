Практика платных meet-and-greet сессий становится неотъемлемой частью звездных туров. К примеру, пообщаться с гитаристом TOOL Адамом Джонсом стоит несколько сотен долларов ($500 — стоимость VIP-билета, в который входит тикет собственно на шоу, туровый мерч и возможность сфотографироваться/задать Джонсу пару вопросов); VIP от группы KISS стартует примерно от $900 (хотя, надо признать, мерч и подарки там бывают действительно ценные — например, гитары, самолично разбитые музыкантами в вашу честь, тыщ этак за пять); Ozzy и AEROSMITH просто за вопросы-ответы и фотосет берут порядка $1000; Slash — примерно по $500… Однако стоит ли оно того, товарищи? И не слишком ли обнаглели метал-звезды? Воистину, вопрос из вопросов.
Сколько вы готовы заплатить за встречу с любимым музыкантом? Jason Newsted и Devin Townsend о «необходимом зле»
IMMOLATION в феврале выпускают альбом «Atonement». «Это лучший звук в нашей истории»
В конце февраля отцы американской брутал-бласфемии IMMOLATION выпускают десятый альбом Atonement — и, кажется, новая песня под названием «Destructive Currents» станет наилучшим подарком в эту морозную рождественскую ночь. «Мы выбрали эту тему на роль сингла, поскольку она напориста, мрачна и агрессивна — а также сразу дает понять, чего ожидать от надвигающегося релиза. Тематически она посвящена стадному инстинкту человеческих масс, которые чрезмерно просто поддаются влиянию извне, несомые деструктивными потоками обмана, дезинформации и разрушения».
Запомним его молодым. Скандалы и шалости Мэрилина Мэнсона
Marilyn Manson сегодня отмечает 48-й день рождения, и хотя по меркам угарных рокеров это не особенно много, шоковый маэстро-антихрист давно не в форме. Новости прошедшего года не так чтобы заводили: то он свалится в обморок во время концерта, то попу народу покажет, то пустит соплю на фаната (ну да-да, гигантскую соплю, врать не будем, но…) — размах «мэнсоновских» выходок уже совсем не тот. Так что давайте сегодня вспомним его молодым. Как обстояли дела, когда он еще отжигал. Когда еще мог и реально хотел это делать. Когда громогласно провозглашал на весь мир: «I am the God of Fuck!»
Топ-5 коммунистических метал-групп
Сегодня подборка групп будет несколько необычной: коль скоро мы снова оказались в 17-м, давайте разбираться: есть ли на метал-сцене истинные коммунисты, и если да, то откуда? По факту прошлогоднего инцидента с картинкой KREATOR, с определенностью можно утверждать лишь одно: не из Индонезии. Кроме того, коммунистические дела запрещены или, по крайней мере, сурово не одобряются в Венгрии, Украине, Латвии, Эстонии, Грузии, Польше, Германии. Насколько свободой любить серп и молот в наше время пользуются представители иных государств, посмотрим прямо сейчас.
Самый продаваемый релиз 2016 года. Вы не поверите!
Пока все отходят от новогодних праздников (еще раз всем пламенные поздравления — и, будем надеяться, отмечания удались лучше, чем у сайта белметал), RIAA занимаются подведением финансово-музыкальных итогов 2016-го. И говоря о музыке современной, одним из рекордсменов года стал канадский рэпер Drake: его альбом Views, выпущенный в апреле, обрел четырежды платиновый статус — что в эпоху падения шоубиза, безусловно, достойно черной зависти. (И, кстати, подтверждая цикличность истории: рэп и его модификации снова на диком подъеме.) Тем не менее, не ему достается премия «бестселлера года». А давно ушедшему, но бессмертному классику.
Голограмма Dio поедет в тур в 2017 году
То ли жадность и маразм, то ли торжество современных технологий — так или иначе, «выступивший» в этом году на Wacken Open Air голограммный Ronnie James Dio, по замыслу компании-производителя Eyellusion, в 2017-м отправится в турне. «Планируется, что во время исполнения разных песен он будет выглядеть по-разному. На «вакене» он воссоздавал период конца 80-х, эпоху Dream Evil. Сейчас же на некоторых темах он станет старше. А на некоторых, напротив, моложе.
Голосуем! Лучший метал-альбом второй половины 2016 года
Увы, еще один год завершается — хороший ли, плохой — как бы там ни было, предлагаю стартовать подведение его итогов. И для начала традиционное: голосование за лучший альбом второго полугодия (как обстояли дела с первым и чем все закончилось, смотрим здесь). Жанры, как обычно, смешанные: помимо представителей традиционных метал-стилей, в списке немало представителей пост-метала и окрестностей — тренд, игнорировать который не представляется возможным.
GALACTIC EMPIRE превратили «Звездные Войны» в хэви-метал
Сегодня стало известно о смерти голливудской актрисы Керри Фишер, прославившейся ролью принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны». Не знаю, насколько кто фанатеет от этого сериала, — однако в отсутствии культовости не уличишь его однозначно. Поэтому сегодняшний вечер станет своеобразным трибьютом: вашему вниманию коллектив GALACTIC EMPIRE — во всей своей межгалактической косплей-красе и с метал-кавером «Имперского Марша». В феврале музыканты выпускают дебютный альбом — однако, кажется, в хиты и своего рода интернет-сенсации они выбились уже позавчера.
Фестиваль Metalmania возвращается 22 апреля. Хэдлайнеры уже объявлены
Легендарная польская Metalmania — самый крупный метал-фест Восточной Европы, проводящийся не в опен-эйр формате, — возвратится в 2017-м после девяти лет простоя. 23-й выпуск фестиваля состоится 22 апреля в Катовицах, в «Сподеке», и… ах, ностальжи-ностальжи! На днях стало известно, что хэдлайнером вечера станет группа SAMAEL, собирающаяся презентовать некую «особенную» программу.
Странное рождество. Металисты замутили трибьют АГАТЕ КРИСТИ в клубе TNT
Минск таял и переливался новогодними гирляндами, в храме по пути в клуб католики торжественно распевались, и настроение в вечернем городе царило скорее пятничное, чем воскресное. У каждого сегодня свой праздник. С собой. И пусть весь мир подождет. К восьми TNT забился уже практически по крышечку — и к тому моменту, когда цвет белорусского метала начал петь про опиум для никого, охрана принялась пресекать человекопотоки — и все, кому не повезло заранее занять столик, либо грустно топтались у входа, заглядывая в его запотевающие стекла, либо уходили ни с чем. Трибьют АГАТЕ КРИСТИ ажиотаж вызвал просто-таки сумасшедший.
Новый клип ASPHYX «Candiru». «Кровавая история про маленькую рыбку, которая гнездится в человеческих гениталиях»
В этом сентябре голландские предводители бронебойного дэз-метал олдскула ASPHYX пополнили дискографию девятым забористым лонгплеем, Incoming Death, и, уверена, с тех пор не одна стена была пробита головами преданных хэдбэнгеров. Ибо получилось классически! По всем проверенным канонам этой не подводящей, в общем-то, группы. Бесхитростно, яростно, мощно! И… к прослушиванию обязательно. Ну а на днях мужики представили клип на первую песню альбома, «Candiru».
Журналы «Classic Rock» и «Metal Hammer» могут прекратить существование. «С такими новостями рок и метал еще больше отдалятся от широкой публики»
Неприятные новости из Великобритании: медиакомпания Team Rock, под патронажем которой среди прочего выпускаются такие уважаемые издания, как «Classic Rock», «Metal Hammer» и «Prog», начала процедуру банкротства. В начале этой недели 73 человека из штата компании (примерно половина всех сотрудников) были уволены без выходного пособия, а копившиеся в течение нескольких последних лет долги Team Rock превысили 12 миллионов фунтов.
Фото: симфоническое трибьют-шоу METALLICA в Минске
симфо-трибьют METALLICA
60 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о необычном мероприятии тут.
Актуальное
ближайшие концерты
- ЛЯПИС-98 - Птн, 13 Январь 2017
- Tribute to METALLICA: MAGNETI[K]A, AILLION, VERSUS7, ONE STRING MAN - Сбт, 14 Январь 2017
- Post rock party: THE GLITCHHH, HARMONIX COLLEGE, OVERMORE - Вск, 15 Январь 2017
Обновления
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Сколько вы готовы заплатить за встречу с любимым музыкантом? Jason Newsted и Devin Townsend о «необходимом зле»
-
IMMOLATION в феврале выпускают альбом «Atonement». «Это лучший звук в нашей истории»
-
Запомним его молодым. Скандалы и шалости Мэрилина Мэнсона
-
Топ-5 коммунистических метал-групп
-
Самый продаваемый релиз 2016 года. Вы не поверите!
-
Голограмма Dio поедет в тур в 2017 году
-
Голосуем! Лучший метал-альбом второй половины 2016 года
-
GALACTIC EMPIRE превратили «Звездные Войны» в хэви-метал
-
Фестиваль Metalmania возвращается 22 апреля. Хэдлайнеры уже объявлены
-
Странное рождество. Металисты замутили трибьют АГАТЕ КРИСТИ в клубе TNT
-
Новый клип ASPHYX «Candiru». «Кровавая история про маленькую рыбку, которая гнездится в человеческих гениталиях»
-
Журналы «Classic Rock» и «Metal Hammer» могут прекратить существование. «С такими новостями рок и метал еще больше отдалятся от широкой публики»
-
Президентский оркестр Республики Беларусь сыграл альбом METALLICA «S&M»
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Бывшие музыканты MORBID ANGEL David Vincent и Tim Yeung создали… трибьют-группу MORBID ANGEL
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В этот день родились1944 - James Patrick "Jimmy" Page
1950 - David Johansen (NEW YORK DOLLS)
1967 - Rick Rozz (MASSACRE)
10 релизов января
Kreator Gods Of Violence
Gotthard Silver
Sepultura Machine Messiah
Xandria Theater Of Dimensions
Grave Digger Healed By Metal
Aborym Shifting.negative
Hour Of Penance Cast The First Stone
Helheim LandawarijaR
Pain Of Salvation In The Passing Light Of Day
Attacker Sins Of The World
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