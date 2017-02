…Хотя, если спешить делать выводы и судить по первой выложенной в Сети теме «Sacrificial Kill», то, как говорит ППРБ, «хто-та урот». Ибо ничего более вымученного и беззубого от SIX FEET UNDER не доводилось слышать уже давно — при том, что уровень лично моих ожиданий от этой группы весьма невысок. «Новый альбом, Torment, будет отличаться от всего, что мы делали ранее, — обещал в 2016-м Chris Barnes, — точно так же, как Haunted CANNIBAL CORPSE отличался от Tomb Of The Mutilated, как Maximum Violence отличался от Warpath, а Undead — от 13. Если вы ждете продолжения какого-либо из предшествующих релизов, будете разочарованы. Однако мы записали охренительно безумную музыку».