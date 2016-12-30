Hitkiller.com - тяжелая музыка со всего мира

Голограмма Dio поедет в тур в 2017 году

Голограмма Dio поедет в тур в 2017 году

То ли жадность и маразм, то ли торжество современных технологий — так или иначе, «выступивший» в этом году на Wacken Open Air голограммный Ronnie James Dio, по замыслу компании-производителя Eyellusion, в 2017-м отправится в турне. «Планируется, что во время исполнения разных песен он будет выглядеть по-разному. На «вакене» он воссоздавал период конца 80-х, эпоху Dream Evil. Сейчас же на некоторых темах он станет старше. А на некоторых, напротив, моложе.

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Голосуем! Лучший метал-альбом второй половины 2016 года

Голосуем! Лучший метал-альбом второй половины 2016 года

Увы, еще один год завершается — хороший ли, плохой — как бы там ни было, предлагаю стартовать подведение его итогов. И для начала традиционное: голосование за лучший альбом второго полугодия (как обстояли дела с первым и чем все закончилось, смотрим здесь). Жанры, как обычно, смешанные: помимо представителей традиционных метал-стилей, в списке немало представителей пост-метала и окрестностей — тренд, игнорировать который не представляется возможным.

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GALACTIC EMPIRE превратили «Звездные Войны» в хэви-метал

GALACTIC EMPIRE превратили «Звездные Войны» в хэви-метал

Сегодня стало известно о смерти голливудской актрисы Керри Фишер, прославившейся ролью принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны». Не знаю, насколько кто фанатеет от этого сериала, — однако в отсутствии культовости не уличишь его однозначно. Поэтому сегодняшний вечер станет своеобразным трибьютом: вашему вниманию коллектив GALACTIC EMPIRE — во всей своей межгалактической косплей-красе и с метал-кавером «Имперского Марша». В феврале музыканты выпускают дебютный альбом — однако, кажется, в хиты и своего рода интернет-сенсации они выбились уже позавчера.

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Фестиваль Metalmania возвращается 22 апреля. Хэдлайнеры уже объявлены

Фестиваль Metalmania возвращается 22 апреля. Хэдлайнеры уже объявлены

Легендарная польская Metalmania — самый крупный метал-фест Восточной Европы, проводящийся не в опен-эйр формате, — возвратится в 2017-м после девяти лет простоя. 23-й выпуск фестиваля состоится 22 апреля в Катовицах, в «Сподеке», и… ах, ностальжи-ностальжи! На днях стало известно, что хэдлайнером вечера станет группа SAMAEL, собирающаяся презентовать некую «особенную» программу.

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Странное рождество. Металисты замутили трибьют АГАТЕ КРИСТИ в клубе TNT

Странное рождество. Металисты замутили трибьют АГАТЕ КРИСТИ в клубе TNT

Минск таял и переливался новогодними гирляндами, в храме по пути в клуб католики торжественно распевались, и настроение в вечернем городе царило скорее пятничное, чем воскресное. У каждого сегодня свой праздник. С собой. И пусть весь мир подождет. К восьми TNT забился уже практически по крышечку — и к тому моменту, когда цвет белорусского метала начал петь про опиум для никого, охрана принялась пресекать человекопотоки — и все, кому не повезло заранее занять столик, либо грустно топтались у входа, заглядывая в его запотевающие стекла, либо уходили ни с чем. Трибьют АГАТЕ КРИСТИ ажиотаж вызвал просто-таки сумасшедший.

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Новый клип ASPHYX «Candiru». «Кровавая история про маленькую рыбку, которая гнездится в человеческих гениталиях»

Новый клип ASPHYX «Candiru». «Кровавая история про маленькую рыбку, которая гнездится в человеческих гениталиях»

В этом сентябре голландские предводители бронебойного дэз-метал олдскула ASPHYX пополнили дискографию девятым забористым лонгплеем, Incoming Death, и, уверена, с тех пор не одна стена была пробита головами преданных хэдбэнгеров. Ибо получилось классически! По всем проверенным канонам этой не подводящей, в общем-то, группы. Бесхитростно, яростно, мощно! И… к прослушиванию обязательно. Ну а на днях мужики представили клип на первую песню альбома, «Candiru».

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Журналы «Classic Rock» и «Metal Hammer» могут прекратить существование. «С такими новостями рок и метал еще больше отдалятся от широкой публики»

Журналы «Classic Rock» и «Metal Hammer» могут прекратить существование. «С такими новостями рок и метал еще больше отдалятся от широкой публики»

Неприятные новости из Великобритании: медиакомпания Team Rock, под патронажем которой среди прочего выпускаются такие уважаемые издания, как «Classic Rock», «Metal Hammer» и «Prog», начала процедуру банкротства. В начале этой недели 73 человека из штата компании (примерно половина всех сотрудников) были уволены без выходного пособия, а копившиеся в течение нескольких последних лет долги Team Rock превысили 12 миллионов фунтов.

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Фото: симфоническое трибьют-шоу METALLICA в Минске

симфо-трибьют METALLICA

симфо-трибьют METALLICA

60 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)


(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о необычном мероприятии тут.

Фото

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Президентский оркестр Республики Беларусь сыграл альбом METALLICA «S&M»

Президентский оркестр Республики Беларусь сыграл альбом METALLICA «S&M»

Неожиданно, странно — и кто бы мог подумать! Буквально сегодня в центре Минска, в некрасивом внешне, но очень пафосном и торжественном внутри Дворце Республики Президентский оркестр Республики Беларусь под дирижерским руководством заслуженного артиста РБ Виктора Бабарикина, не щадя струн, разрывал декабрьский вечер пассажами из «For Whom The Bell Tolls», «One», «Fuel», «Enter Sandman» и «Battery», пытаясь воссоздать, воскресить ушедший в легенды 1999-й, когда в Сан-Франциско записывался экспериментальный на то время альбом S&M. Порвавший чарты, ставший неоднократно платиновым и по факту явившийся одним из самых популярных концертных рок-релизов с оркестровками.

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Бывшие музыканты MORBID ANGEL David Vincent и Tim Yeung создали… трибьют-группу MORBID ANGEL

Бывшие музыканты MORBID ANGEL David Vincent и Tim Yeung создали… трибьют-группу MORBID ANGEL

«Лол, што???» — спросите вы, а я отвечу: называется это новообразование I AM MORBID (как одна из тем Illud Divinum Insanus), и оно будет ездить с концертным сет-листом, составленным из песен Altars Of Madness (1989), Blessed Are The Sick (1991), Covenant (1993) и Domination (1995), начав в марте следующего года с Бразилии и, по всей вероятности, продолжив по всему прочему миру — как это сейчас делают так и не сумевшие остановиться братья Кавалера.

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Sumerian Records против Кид Рока: «Это средоточие узколобого дерьма, которое противоречит понятию рок-н-ролла»

Sumerian Records против Кид Рока: «Это средоточие узколобого дерьма, которое противоречит понятию рок-н-ролла»

По вине хостера большую часть вчерашнего дня сайт провел в упадке — и, будем надеяться, технические неполадки на этом закончатся. Поэтому предлагаю полюбоваться на линейку мерча, который давеча презентовал Kid Rock — то ли подняв планку музыкально-политического идиотизма на новый уровень, то ли забронировав себе места в сердцах ярых сторонников победившего на президентских выборах Трампа.

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Dave Lombardo: «10 альбомов, которые изменили мою жизнь»

Dave Lombardo: «10 альбомов, которые изменили мою жизнь»

DEAD CROSS — так называется новая супергруппа, на барабанах в которой играет Dave Lombardo, а за микрофоном стоит Mike Patton. Также в коллективе участвуют музыканты RETOX Justin Pearson и Michael Crain, а дебютный релиз запланирован на 2017 год. «После трагедии в Париже, — сказал Дэйв, — я чувствую себя взбешенным. Злюсь и негодую. Ведь это случилось так близко. Я мог бы стоять на сцене Bataclan в этот вечер — и меня бесит мысль о том, что некий сукин сын ворвался в зал и начал отстреливать людям головы. Я чертовски зол — поэтому, записывая новую музыку, стараюсь выплеснуть скопившуюся агрессию и негатив, все то дерьмо, что мешает нормально жить. Сладкой альтернативщинки там не будет, ничего подобного. Коль скоро мое имя ассоциируется с трэш-металом и хардкором… вы знаете, чего ожидать».

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Убить шамана. Новое видео сибирско-петербургской группы SUNLESS RISE «The Forgiven»

Убить шамана. Новое видео сибирско-петербургской группы SUNLESS RISE «The Forgiven»

«Основным местом съемок клипа стала Карелия (200 км от Санкт-Петербурга, остров Кильпола и окрестности Тиурулы), — рассказывают о своем «The Forgiven» парни из российской мелодэзовой группы SUNLESS RISE, — там были живописные просторы, красивый лес. А главное — небольшие каменные горы. Первые два дня, все основные планы снимались там. По тем лесам мы бродим, там же умираем, и там же были сняты сцены с шаманом, которого сыграл профессиональный актер Игорь Грабузов. Съемки проходили очень насыщенно.

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Фото: SABATON в Минске

SABATON

SABATON

54 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)


(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о концерте тут.

Sabaton Фото

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