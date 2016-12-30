То ли жадность и маразм, то ли торжество современных технологий — так или иначе, «выступивший» в этом году на Wacken Open Air голограммный Ronnie James Dio, по замыслу компании-производителя Eyellusion, в 2017-м отправится в турне. «Планируется, что во время исполнения разных песен он будет выглядеть по-разному. На «вакене» он воссоздавал период конца 80-х, эпоху Dream Evil. Сейчас же на некоторых темах он станет старше. А на некоторых, напротив, моложе.
Голосуем! Лучший метал-альбом второй половины 2016 года
Увы, еще один год завершается — хороший ли, плохой — как бы там ни было, предлагаю стартовать подведение его итогов. И для начала традиционное: голосование за лучший альбом второго полугодия (как обстояли дела с первым и чем все закончилось, смотрим здесь). Жанры, как обычно, смешанные: помимо представителей традиционных метал-стилей, в списке немало представителей пост-метала и окрестностей — тренд, игнорировать который не представляется возможным.
GALACTIC EMPIRE превратили «Звездные Войны» в хэви-метал
Сегодня стало известно о смерти голливудской актрисы Керри Фишер, прославившейся ролью принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны». Не знаю, насколько кто фанатеет от этого сериала, — однако в отсутствии культовости не уличишь его однозначно. Поэтому сегодняшний вечер станет своеобразным трибьютом: вашему вниманию коллектив GALACTIC EMPIRE — во всей своей межгалактической косплей-красе и с метал-кавером «Имперского Марша». В феврале музыканты выпускают дебютный альбом — однако, кажется, в хиты и своего рода интернет-сенсации они выбились уже позавчера.
Фестиваль Metalmania возвращается 22 апреля. Хэдлайнеры уже объявлены
Легендарная польская Metalmania — самый крупный метал-фест Восточной Европы, проводящийся не в опен-эйр формате, — возвратится в 2017-м после девяти лет простоя. 23-й выпуск фестиваля состоится 22 апреля в Катовицах, в «Сподеке», и… ах, ностальжи-ностальжи! На днях стало известно, что хэдлайнером вечера станет группа SAMAEL, собирающаяся презентовать некую «особенную» программу.
Странное рождество. Металисты замутили трибьют АГАТЕ КРИСТИ в клубе TNT
Минск таял и переливался новогодними гирляндами, в храме по пути в клуб католики торжественно распевались, и настроение в вечернем городе царило скорее пятничное, чем воскресное. У каждого сегодня свой праздник. С собой. И пусть весь мир подождет. К восьми TNT забился уже практически по крышечку — и к тому моменту, когда цвет белорусского метала начал петь про опиум для никого, охрана принялась пресекать человекопотоки — и все, кому не повезло заранее занять столик, либо грустно топтались у входа, заглядывая в его запотевающие стекла, либо уходили ни с чем. Трибьют АГАТЕ КРИСТИ ажиотаж вызвал просто-таки сумасшедший.
Новый клип ASPHYX «Candiru». «Кровавая история про маленькую рыбку, которая гнездится в человеческих гениталиях»
В этом сентябре голландские предводители бронебойного дэз-метал олдскула ASPHYX пополнили дискографию девятым забористым лонгплеем, Incoming Death, и, уверена, с тех пор не одна стена была пробита головами преданных хэдбэнгеров. Ибо получилось классически! По всем проверенным канонам этой не подводящей, в общем-то, группы. Бесхитростно, яростно, мощно! И… к прослушиванию обязательно. Ну а на днях мужики представили клип на первую песню альбома, «Candiru».
Журналы «Classic Rock» и «Metal Hammer» могут прекратить существование. «С такими новостями рок и метал еще больше отдалятся от широкой публики»
Неприятные новости из Великобритании: медиакомпания Team Rock, под патронажем которой среди прочего выпускаются такие уважаемые издания, как «Classic Rock», «Metal Hammer» и «Prog», начала процедуру банкротства. В начале этой недели 73 человека из штата компании (примерно половина всех сотрудников) были уволены без выходного пособия, а копившиеся в течение нескольких последних лет долги Team Rock превысили 12 миллионов фунтов.
Фото: симфоническое трибьют-шоу METALLICA в Минске
симфо-трибьют METALLICA
60 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о необычном мероприятии тут.
Президентский оркестр Республики Беларусь сыграл альбом METALLICA «S&M»
Неожиданно, странно — и кто бы мог подумать! Буквально сегодня в центре Минска, в некрасивом внешне, но очень пафосном и торжественном внутри Дворце Республики Президентский оркестр Республики Беларусь под дирижерским руководством заслуженного артиста РБ Виктора Бабарикина, не щадя струн, разрывал декабрьский вечер пассажами из «For Whom The Bell Tolls», «One», «Fuel», «Enter Sandman» и «Battery», пытаясь воссоздать, воскресить ушедший в легенды 1999-й, когда в Сан-Франциско записывался экспериментальный на то время альбом S&M. Порвавший чарты, ставший неоднократно платиновым и по факту явившийся одним из самых популярных концертных рок-релизов с оркестровками.
Бывшие музыканты MORBID ANGEL David Vincent и Tim Yeung создали… трибьют-группу MORBID ANGEL
«Лол, што???» — спросите вы, а я отвечу: называется это новообразование I AM MORBID (как одна из тем Illud Divinum Insanus), и оно будет ездить с концертным сет-листом, составленным из песен Altars Of Madness (1989), Blessed Are The Sick (1991), Covenant (1993) и Domination (1995), начав в марте следующего года с Бразилии и, по всей вероятности, продолжив по всему прочему миру — как это сейчас делают так и не сумевшие остановиться братья Кавалера.
Sumerian Records против Кид Рока: «Это средоточие узколобого дерьма, которое противоречит понятию рок-н-ролла»
По вине хостера большую часть вчерашнего дня сайт провел в упадке — и, будем надеяться, технические неполадки на этом закончатся. Поэтому предлагаю полюбоваться на линейку мерча, который давеча презентовал Kid Rock — то ли подняв планку музыкально-политического идиотизма на новый уровень, то ли забронировав себе места в сердцах ярых сторонников победившего на президентских выборах Трампа.
Dave Lombardo: «10 альбомов, которые изменили мою жизнь»
DEAD CROSS — так называется новая супергруппа, на барабанах в которой играет Dave Lombardo, а за микрофоном стоит Mike Patton. Также в коллективе участвуют музыканты RETOX Justin Pearson и Michael Crain, а дебютный релиз запланирован на 2017 год. «После трагедии в Париже, — сказал Дэйв, — я чувствую себя взбешенным. Злюсь и негодую. Ведь это случилось так близко. Я мог бы стоять на сцене Bataclan в этот вечер — и меня бесит мысль о том, что некий сукин сын ворвался в зал и начал отстреливать людям головы. Я чертовски зол — поэтому, записывая новую музыку, стараюсь выплеснуть скопившуюся агрессию и негатив, все то дерьмо, что мешает нормально жить. Сладкой альтернативщинки там не будет, ничего подобного. Коль скоро мое имя ассоциируется с трэш-металом и хардкором… вы знаете, чего ожидать».
Убить шамана. Новое видео сибирско-петербургской группы SUNLESS RISE «The Forgiven»
«Основным местом съемок клипа стала Карелия (200 км от Санкт-Петербурга, остров Кильпола и окрестности Тиурулы), — рассказывают о своем «The Forgiven» парни из российской мелодэзовой группы SUNLESS RISE, — там были живописные просторы, красивый лес. А главное — небольшие каменные горы. Первые два дня, все основные планы снимались там. По тем лесам мы бродим, там же умираем, и там же были сняты сцены с шаманом, которого сыграл профессиональный актер Игорь Грабузов. Съемки проходили очень насыщенно.
Фото: SABATON в Минске
SABATON
54 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)
(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin. Рассказ о концерте тут.
С наступающим!!!
Актуальное
ближайшие концерты
- DARK TRANQUILLITY - Сбт, 28 Январь 2017
- ARCHITECTS - Чтв, 02 Февраль 2017
- KORPSE, EXTERMINATION DISMEMBERMENT, BRADI CEREBRI ECTOMIA - Птн, 03 Февраль 2017
Обновления
-
Голограмма Dio поедет в тур в 2017 году
-
Голосуем! Лучший метал-альбом второй половины 2016 года
-
GALACTIC EMPIRE превратили «Звездные Войны» в хэви-метал
-
Фестиваль Metalmania возвращается 22 апреля. Хэдлайнеры уже объявлены
-
Странное рождество. Металисты замутили трибьют АГАТЕ КРИСТИ в клубе TNT
-
Новый клип ASPHYX «Candiru». «Кровавая история про маленькую рыбку, которая гнездится в человеческих гениталиях»
-
Журналы «Classic Rock» и «Metal Hammer» могут прекратить существование. «С такими новостями рок и метал еще больше отдалятся от широкой публики»
-
Президентский оркестр Республики Беларусь сыграл альбом METALLICA «S&M»
-
Бывшие музыканты MORBID ANGEL David Vincent и Tim Yeung создали… трибьют-группу MORBID ANGEL
-
Sumerian Records против Кид Рока: «Это средоточие узколобого дерьма, которое противоречит понятию рок-н-ролла»
-
Dave Lombardo: «10 альбомов, которые изменили мою жизнь»
-
Убить шамана. Новое видео сибирско-петербургской группы SUNLESS RISE «The Forgiven»
-
Концерт SABATON в Минске. Третий смертельный
-
Dave Mustaine приглашает фанатов поспать в палатке на территории собственного поместья
-
David Draiman: «Если DISTURBED и Beyoncé оказались на Grammy в одной номинации, что-то в этом мире пошло не так»
В этот день родились1958 - David Wayne (METAL CHURCH) †
1975 - Robert Westerholt (WITHIN TEMPTATION)
10 релизов января
Kreator Gods Of Violence
Gotthard Silver
Sepultura Machine Messiah
Xandria Theater Of Dimensions
Grave Digger Healed By Metal
Aborym Shifting.negative
Hour Of Penance Cast The First Stone
Helheim LandawarijaR
Pain Of Salvation In The Passing Light Of Day
Attacker Sins Of The World
Топ-15 по просмотрам
- Как научиться гроулу?
- Как научиться петь скримом?
- Готические имена
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
Комментарии