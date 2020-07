25 самых популярных рок-групп по версии Youtube (угадайте, какая песня собрала 1.4 миллиарда просмотров!)

Авторы проекта Stream N’ Destroy, собирающего статистику по рок-музыке во всех ее более-менее жестких проявлениях, провернули невероятную работу по выяснению, какие группы и песни в YouTube пользуются наибольшей популярностью. И собрали топ из более 565 коллективов! Все, понятно, перечислять нет смысла, вот вам 25. Но сразу предупреждаю: угадать лидера будет не очень-то просто…

Результаты собирались просто: авторы брали самую популярную песню группы в YouTube (причем, по их правилам, каждая команда могла попасть в топ только единожды) — и из разных выложенных версий (лейблом, фанатами, пиратами, снятыми на мобилку концертными версиями, фан-видео и пр.) выбирали самую высокую цифру просмотров.

Вот что вышло.

LINKIN PARK «Numb» 1.4 млрд.

GUNS N’ ROSES «November Rain» 1.3 млрд.

NIRVANA «Smells Like Teen Spirit» 1 млрд.

SYSTEM OF A DOWN «Chop Suey!» 964 млн.

BON JOVI «It’s My Life» 852 млн.

METALLICA «Nothing Else Matters» 789 млн.

SCORPIONS «Wind of Change» 772 млн.

EVANESCENCE «Bring Me to Life» 752 млн.

AC/DC «Thunderstruck» 752 млн.

NO DOUBT «Don’t Speak» 750 млн.

RED HOT CHILI PEPPERS «Californication» 710 млн.

AUDIOSLAVE «Like a Stone» 671 млн.

HOOBASTANK «The Reason» 661 млн.

DISTURBED «The Sound of Silence» 620 млн.

3 DOORS DOWN «Here Without You» 586 млн.

AEROSMITH «Crazy» 529 млн.

PANIC! AT THE DISCO «High Hopes» 479 млн.

NICKELBACK «How You Remind Me» 473 млн.

FOO FIGHTERS «The Pretender» 425 млн.

GREEN DAY «Boulevard Of Broken Dreams» 424 млн.

SLIPKNOT «Psychosocial» 351 млн.

BAD WOLVES «Zombie» 322 млн.

PARAMORE «Decode» 316 млн.

SKILLET «Monster» 308 млн.

FIVE FINGER DEATH PUNCH «Wrong Side Of Heaven» 294 млн.