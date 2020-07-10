10.07.2020

25 самых популярных рок-групп по версии Youtube (угадайте, какая песня собрала 1.4 миллиарда просмотров!)

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Авторы проекта Stream N’ Destroy, собирающего статистику по рок-музыке во всех ее более-менее жестких проявлениях, провернули невероятную работу по выяснению, какие группы и песни в YouTube пользуются наибольшей популярностью. И собрали топ из более 565 коллективов! Все, понятно, перечислять нет смысла, вот вам 25. Но сразу предупреждаю: угадать лидера будет не очень-то просто…

Результаты собирались просто: авторы брали самую популярную песню группы в YouTube (причем, по их правилам, каждая команда могла попасть в топ только единожды) — и из разных выложенных версий (лейблом, фанатами, пиратами, снятыми на мобилку концертными версиями, фан-видео и пр.) выбирали самую высокую цифру просмотров.

Вот что вышло.

LINKIN PARK «Numb» 1.4 млрд.
GUNS N’ ROSES «November Rain» 1.3 млрд.
NIRVANA «Smells Like Teen Spirit» 1 млрд.
SYSTEM OF A DOWN «Chop Suey!» 964 млн.
BON JOVI «It’s My Life» 852 млн.
METALLICA «Nothing Else Matters» 789 млн.
SCORPIONS «Wind of Change» 772 млн.
EVANESCENCE «Bring Me to Life» 752 млн.
AC/DC «Thunderstruck» 752 млн.
NO DOUBT «Don’t Speak» 750 млн.
RED HOT CHILI PEPPERS «Californication» 710 млн.
AUDIOSLAVE «Like a Stone» 671 млн.
HOOBASTANK «The Reason» 661 млн.
DISTURBED «The Sound of Silence» 620 млн.
3 DOORS DOWN «Here Without You» 586 млн.
AEROSMITH «Crazy» 529 млн.
PANIC! AT THE DISCO «High Hopes» 479 млн.
NICKELBACK «How You Remind Me» 473 млн.
FOO FIGHTERS «The Pretender» 425 млн.
GREEN DAY «Boulevard Of Broken Dreams» 424 млн.
SLIPKNOT «Psychosocial» 351 млн.
BAD WOLVES «Zombie» 322 млн.
PARAMORE «Decode» 316 млн.
SKILLET «Monster» 308 млн.
FIVE FINGER DEATH PUNCH «Wrong Side Of Heaven» 294 млн.

Количество просмотров: 5 421

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7 комментариев

  • Зануда написал(а):

    Кто-то вовремя умер.http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif

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  • Ветошь написал(а):

    А что такое Hoobastank и неужели оно лучше, чем простигосподи, клипы Rammstein?

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  • Torres написал(а):

    Неадекватный рейтинг. Альтернатива и тяжеляк, все музло для подростков, ничего для мозга, взрослые пытаются заработать, мОлодежь развлекается и голосует

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  • Frapsy написал(а):

    А Богемная Рапсодия где?
    Топ дерьмоhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif

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  • Смурфик написал(а):

    The White Stripes — 7 nation army, 302 млн.
    Metallica — Enter sandman, 405 млн
    Metallica — The Unforgiven, 338 млн
    Disturbed — The sound of silence, 622 млн.
    Guns n roses — Sweet child o mine, 1,1 млрд
    Guns n roses — Don’t cry, 587 млн
    Bon jovi — Livin on a prayer, 690 млн.
    Cranberries — Zombie, 1 млрд.
    И т.д.
    http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif

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  • Зеля написал(а):

    Disturbed есть в списке. А насчёт того, что у группы может быть не один хит, там сказано в условиях: в топ попадает от группы только одна песня, самая популярная.

    Смурфик     написал(а):
    Cranberries — Zombie, 1 млрд.

    Вот да, кавер попал, а оригинал неформат типа http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif Чушь

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  • Богдан написал(а):

    http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gifFrapsy написал(а):
    А Богемная Рапсодия где?
    Топ дерьмо
    Критика твоя дерьмо, безмозглое чудовище

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