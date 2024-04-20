Dan Swano и наследие: анонсированы переиздания EDGE OF SANITY и NIGHTINGALE

Dan Swano, продолжающий активно заниматься студийной работой над записями других коллективов, в последнюю пятилетку (или даже более того) не то чтобы был продуктивен по части собственных. Тем не менее, кому надо, помнят, — и Century Media взялись переиздать каталоги EDGE OF SANITY с NIGHTINGALE. Все записи Дэн ремастировал лично — ну и кое-где даже перемикшировал (пример см. ниже). Ведь, действительно, пускай новые работы записывают те, у кого старые недостаточно хороши.

«Очень круто видеть, что старые альбомы снова будут доступны, в том виде и реализации, в которой они должны быть, — восхищается Swano. — Вся эта кампания нацелена не только на то, чтобы вспомнить прошлое, но также чтобы придать этим мощным записям более убедительную форму, прибавив к тому же откорректированную лирику и подстрочные комментарии».

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