Гитарист WATAIN Pelle Forsberg забанен в США после таможенной проверки

WATAIN начинают большой американский тур в компании с MORBID ANGEL и INCANTATION, но… с первой отмены и первой потери. Группа не смогла приехать на сегодняшнее шоу в Техасе, ибо гитарист коллектива Pelle Forsberg показался таможенникам настолько подозрительным, что сначала его продержали в каталажке, потом аннулировали свежую визу и на всякий случай забанили на пять лет. Остальная группа после этого также чуть было не отправилась домой — но менеджмент и юристы выручили. Вчетвером, но прорвались!

«Все началось с небольших каникул в Мексике, куда я отправился посмотреть на День мертвых. Далее — Штаты, подготовка к турне, все такое. Меня остановили на пограничном контроле в Атланте — очевидно, из-за того, что при себе был обратный билет в Мексику на следующий же день (так просто дешевле покупать билеты). Но все шло нормально, никакого подозрительного дерьма у меня не было, ни с собой, ни на мне, ничего. Все бумаги, визы в порядке. Но они решили проверить мой телефон — чтобы, так сказать, получше узнать, кто я и что.

За этим последовал семичасовой допрос, четырьмя разными офицерами. После него мне дали подписать бумагу, в которой в графе «обращались ли с вами плохо офицеры погранконтроля» я написал «да». И вот тут разверзся истинный ад! Никогда в жизни со мной не обращались настолько дерьмово! Никакой информации, никаких звонков — и на любое обращение орали в ответ: «Заткнись! Тут мы устанавливаем правила!» Меня бросили в клетку, в которой валялось кресло-мешок рядом с туалетом. И всю ночь горел яркий свет.

У меня в телефоне нет ничего запрещенного. У меня нет судимости. Конечно, некоторые картинки могут встревожить «нормальных людей». Но я и не живу нормальной жизнью. Есть фото, как мы катаемся с друзьями на мотоциклах (а у них могут быть сомнительные нашивки с названиями мотоклубов и т.д.); есть картинки, на которых я отрезаю головы жертвам дорожных аварий; есть «пугающие» снимки из туров, во время которых вечно творится всякая дичь. Но! Ничего нелегального!

Понятно, эти ребята немедленно стали гуглить WATAIN и, понятно, наткнулись на обвинения всяких недоносков, будто мы симпатизируем нацистам. Эта утомительная клевета тянется за нами довольно давно — и в данной ситуации она мне не помогла. Так, в конечном итоге какой-то мелкий пограничник, которому не понравилось что-то из увиденного или прочитанного в интернете, решил, что я, один из основателей группы, не могу принимать участие в ее туре!

Будьте уверены, я буду бороться с пятилетним запретом въезжать в США, полученным без каких-либо оснований! WATAIN никогда не сдаются! На концертах Alvaro будет играть мои гитарные партии, а Erik возьмет бас.

Join them! FUCK THE WORLD!

I’ll be back!»