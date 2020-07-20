20.07.2020

IHSAHN выпускает новый EP и продюсирует блэк-метал проект фронтмена TRIVIUM

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Негоже было проигнорировать факт, что IHSAHN опять принялся морочить голову металхедам и выпустил в этом месяце радиоформатную поп-рок тему под названием «Spectre At The Feast». Она войдет в мини-альбом Pharos, который появится 11 сентября и будет включать еще две новых песни + кавера подзабытых уже волшебных трип-хоперов PORTISHEAD «Roads» и незабвенных A-HA «Manhattan Skyline» (на вокале, к слову Einar Solberg из LEPROUS).

«Предшественник Telemark, более тяжелый и жесткий, представлял все, что близко моему сердцу, — говорит Ihsahn, — классические гитарные риффы, скрим-вокалы. Но я подумал, что нужен сиквел, в котором я буду делать нечто противоположное: вещи, о которых я мало чего знаю; вещи, которые я делать никогда не умел».

На третьем EP, полагаю, ждем от разнообразного маэстро рэгги, каверов на Любу Успенскую и хрюкающий порнограйнд.

К счастью (?), от блэк-метала Vegard Sverre Tveitan, отрывший в себе на пятом десятке любовь к сладостной мелодичности A-HA, тоже не отказался: вовсю бурлит его продюсерская работа над проектом MRITYU, в названии которого зашифровано слово «TRIVIUM», а также «тривиумный» вокалист Matt Heafy, дописывающий в настоящий момент экстрим-вокалы. Под руководством Ihsahn’a.

В 2015-м Мэтт, рожающий дебютник довольно давно, говорил: «Изначально я задумывал MRITYU как блэк-метал группу, в участии в которой я бы не признавался. Просто занимался бы музыкой — знаете, в стилистике второй волны блэка 90-х, вроде DARKTHRONE, ранних DIMMU BORGIR и EMPEROR. Но потом я осознал, что это не просто блэк, не просто сайд-проект, а нечто, что я всегда хотел сделать. Это мечта. И продюсировать эту мечту будет Ihsahn из EMPEROR.

Наши с ним беседы и его нынешние записи оказали на работу над MRITYU огромное влияние; так, первоначальная идея анонимного блэк-метал проекта обрела новый образ и форму. Я перестал задумываться, что о нем скажут другие, — все, что мне нужно, это быть честным. Делать то, что хочу. Такие настроения появились после того, как я узнал от Исана принципы блэк-метала».

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