Репортаж: BLACKBRAID, 200 STAB WOUNDS, CATTLE DECAPITATION, DARK FUNERAL в Шарлотт

Разбавляя рабочие майские будни, на прошлой неделе в Шарлотте в середине недели отыграла бодрящая олдовая кадка DEATH ANGEL / SEPULTURA / KREATOR, а на выходных, с невероятным аншлагом, господа помоложе: дэз-блэковый микс BLACKBRAID / 200 STAB WOUNDS / CATTLE DECAPITATION / DARK FUNERAL. Причем шоу последних совпало с выступлением модной эмо-постхадкор-скримо группы SLEEPING WITH SIRENS, игравшей в зале по соседству, и на подъездах к музыкальному кварталу (т.н. Music Factory, район, где сосредоточены крупнейшие клубы города) творилось страшное. Бесконечные потоки машин, бесконечные очереди, упакованные парковки — в общем, ощущение, что на выходные зарулила рок-звезда планетарного масштаба.

Не ожидав такого успеха (не DF, а все-таки SLEEPING WITH SIRENS, создавших чудовищный ажиотаж), мы долго провозились на въезде и опоздали на треть и так небольшого сета группы BLACKBRAID — индейского атмо-блэкового проекта из горной местности штата Нью-Йорк, образовавшегося в прошлом году, никем пока еще не подписанного, однако уже наделавшего грандиозного шороху в андеграунде.

Колоритные хлопцы (мастермайнд BLACKBRAID Sgah’gahsowáh индейских кровей и всячески это подчеркивает), скоростная — преимущественно — блэкуха, обернутая в ультрамелодичный гитарный саван (впрочем, не только — кто слышал студийник, заметил также народный инструментарий, акустические интерлюдии и прочее), крутые аранжировки — после концерта с удовольствием послушала их дебютник, и с еще большим удовольствием анонсирую продолжение. Blackbraid II выйдет в июле, и вот для ознакомления сингл.

Также, конечно, хотелось бы живой сет в расширенном варианте — и, будем надеться, все у них будет хорошо.

Дальше — полчаса дэзняка, представители новой волны американского дэз-метала, недавно подписанные Metal Blade, выступающие часто, везде и со всеми 200 STAB WOUNDS из Огайо. Плотнейший, непроницаемый до удушения gore-грув-брутал — прямолинейный и звучащий как если б CANNIBAL CORPSE решили поерничать и играли кавера SIX FEET UNDER.

Впервые слышала ребят с нормальным звуком (до того как ни приедут — каша), и получилось прям хорошо. Лишь вокал таки просится посочнее.

CATTLE DECAPITATION — обожаемая в США группа, очередь за новым альбомом и мерчем которой закручивалась и змеилась примерно на половину площадки. Набирать баллы у широкой метал-аудитории замороченный лирически-концептуально-идейно, поначалу бескомпромиссно брутальный дэз-грайндовый колелктив, ведомый Travis Ryan, начал примерно лет десять назад, вбросив толику мелодий и вокального разнообразия в Monolith Of Inhumanity.

Дальше — больше, перекручивая и вбрасывая разные жанры, обретя универсальный эпитет «progressive», своеобразный каркающий получистый-полускрим войс (этакий Удо на максималках), с The Anthropocene Extinction и особенно многоуровневым, апокалипсическим Death Atlas, группа вышла в гранды сцены, и всякий их концерт-релиз-тур ожидается с придыханием. Хотя пока и не хэдлайн.

Пару недель назад появился Terrasite — и, честно, прослушать целиком пока не было времени. Однако будет интересно посмотреть, что он даст группе. Судя по нескольким трекам, показанным на концерте, сочинили «котлы» нечто ядреное, боевитое — и зверский Трэвис, ревущий, орущий, мятущийся, будто покусанный Цербером, зрелище явил внушительное. Народ бесился и стейдждайвил.

На послековидный тур с Death Atlas я специально летала в Детройт — и при всем удовольствии от материала, звук там был похабный. В Шарлотте ничего мешало — и наконец тот же «Bring Back The Plague» удалось услышать в приличной версии. Офигенно! И живая энергетика, подача, ярость в сочетании с техничностью CATTLE DECAPITATION буквально ошеломительны.

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

DARK FUNERAL выступили в вампирическом легионе — увешав сцену миллионом баннеров с лого и закорючками, окутав алой дымовой завесой и начав с «Nosferatu» с последнего, долго ожидавшегося, но не разочаровавшего никаких ожиданий альбома We Are The Apocalypse.

Небольшой в жизни, очень интеллигентный и тихий вокалист Heljarmadr тоже предстал этаким вурдалаком — в плаще и коже, утыканной перевернутыми крестами и прочей соответствующей рангу бижутерией. Вел себя не менее театрально: простирал руки, грациозно прохаживался и проделывал картинные па. Можно любить период DF c Emperor Magus Caligula, но нельзя отрицать: Heljarmadr — замечательный вокалист. И шикарный фронтмен. С ним группа стала немного другой — более, мне кажется, артистичной и обаятельной (насколько слово «обаятельный» вообще применимо к блэк-металу).

Устрашающая старая гвардия, в шипах, с ожерельями из черепов и зубов, в корпспейнте, при напульсниках и характерных колючих кожаных «крыльях» на предплечьях, мрачным фоном пилила на гитарах, а драммер Janne Jaloma (в дыму его совершенно не было видно, так что краситься можно было не стараться) лупил по барабанам с упрямством и техничностью драм-машины.

Что мне еще нравится у DF последнего времени — запоминающиеся рефрены (+ очень читаемый вокал Heljarmadr) — так что, погружаясь в стрекочуще-мелодическое, ладно скрученное месиво из мелодий и риффов, можно было подпевать: «When I’m gone / I will be gone until you join me in the shadows…», или «Welcome to the Temple of Ahriman / The infernal torture chamber / no one survive», или «Nail them to the cross / Thorns shall carve / Nail them to the cross / Angels weep».

View this post on Instagram A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Играли и два последних альбома, и классику вроде титульных «The Secrets Of The Black Arts», «Vobiscum Satanas», а также «Goddess Of Sodomy» — живописный, эффектный сет, ничего лишнего. Ну и вообще, имхо отличная туровая подборка команд — Decibel Magazine, которые ежегодно организуют туры имени себя, определенно разбираются в востребованности команд в США, так что неудивительно, что большинство площадок этих гастролей оказалась солдаут.

