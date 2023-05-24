dark funeral
24.05.2023

Репортаж: BLACKBRAID, 200 STAB WOUNDS, CATTLE DECAPITATION, DARK FUNERAL в Шарлотт

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Разбавляя рабочие майские будни, на прошлой неделе в Шарлотте в середине недели отыграла бодрящая олдовая кадка DEATH ANGEL / SEPULTURA / KREATOR, а на выходных, с невероятным аншлагом, господа помоложе: дэз-блэковый микс BLACKBRAID / 200 STAB WOUNDS / CATTLE DECAPITATION / DARK FUNERAL. Причем шоу последних совпало с выступлением модной эмо-постхадкор-скримо группы SLEEPING WITH SIRENS, игравшей в зале по соседству, и на подъездах к музыкальному кварталу (т.н. Music Factory, район, где сосредоточены крупнейшие клубы города) творилось страшное. Бесконечные потоки машин, бесконечные очереди, упакованные парковки — в общем, ощущение, что на выходные зарулила рок-звезда планетарного масштаба.

stab wounds

Не ожидав такого успеха (не DF, а все-таки SLEEPING WITH SIRENS, создавших чудовищный ажиотаж), мы долго провозились на въезде и опоздали на треть и так небольшого сета группы BLACKBRAID — индейского атмо-блэкового проекта из горной местности штата Нью-Йорк, образовавшегося в прошлом году, никем пока еще не подписанного, однако уже наделавшего грандиозного шороху в андеграунде.

blackbraid

BLACKBRAID

Колоритные хлопцы (мастермайнд BLACKBRAID Sgah’gahsowáh индейских кровей и всячески это подчеркивает), скоростная — преимущественно — блэкуха, обернутая в ультрамелодичный гитарный саван (впрочем, не только — кто слышал студийник, заметил также народный инструментарий, акустические интерлюдии и прочее), крутые аранжировки — после концерта с удовольствием послушала их дебютник, и с еще большим удовольствием анонсирую продолжение. Blackbraid II выйдет в июле, и вот для ознакомления сингл.

Также, конечно, хотелось бы живой сет в расширенном варианте — и, будем надеться, все у них будет хорошо.

blackbraid

BLACKBRAID

Дальше — полчаса дэзняка, представители новой волны американского дэз-метала, недавно подписанные Metal Blade, выступающие часто, везде и со всеми 200 STAB WOUNDS из Огайо. Плотнейший, непроницаемый до удушения gore-грув-брутал — прямолинейный и звучащий как если б CANNIBAL CORPSE решили поерничать и играли кавера SIX FEET UNDER.

stab wounds

200 STAB WOUNDS

stab wounds

200 STAB WOUNDS

stab wounds

200 STAB WOUNDS

Впервые слышала ребят с нормальным звуком (до того как ни приедут — каша), и получилось прям хорошо. Лишь вокал таки просится посочнее.

stab wounds

200 STAB WOUNDS

CATTLE DECAPITATION — обожаемая в США группа, очередь за новым альбомом и мерчем которой закручивалась и змеилась примерно на половину площадки. Набирать баллы у широкой метал-аудитории замороченный лирически-концептуально-идейно, поначалу бескомпромиссно брутальный дэз-грайндовый колелктив, ведомый Travis Ryan, начал примерно лет десять назад, вбросив толику мелодий и вокального разнообразия в Monolith Of Inhumanity.

cattle decapitation

CATTLE DECAPITATION

Дальше — больше, перекручивая и вбрасывая разные жанры, обретя универсальный эпитет «progressive», своеобразный каркающий получистый-полускрим войс (этакий Удо на максималках), с The Anthropocene Extinction и особенно многоуровневым, апокалипсическим Death Atlas, группа вышла в гранды сцены, и всякий их концерт-релиз-тур ожидается с придыханием. Хотя пока и не хэдлайн.

cattle decapitation

CATTLE DECAPITATION

Пару недель назад появился Terrasite — и, честно, прослушать целиком пока не было времени. Однако будет интересно посмотреть, что он даст группе. Судя по нескольким трекам, показанным на концерте, сочинили «котлы» нечто ядреное, боевитое — и зверский Трэвис, ревущий, орущий, мятущийся, будто покусанный Цербером, зрелище явил внушительное. Народ бесился и стейдждайвил.

cattle decapitation

CATTLE DECAPITATION

cattle decapitation

CATTLE DECAPITATION

На послековидный тур с Death Atlas я специально летала в Детройт — и при всем удовольствии от материала, звук там был похабный. В Шарлотте ничего мешало — и наконец тот же «Bring Back The Plague» удалось услышать в приличной версии. Офигенно! И живая энергетика, подача, ярость в сочетании с техничностью CATTLE DECAPITATION буквально ошеломительны.

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

DARK FUNERAL выступили в вампирическом легионе — увешав сцену миллионом баннеров с лого и закорючками, окутав алой дымовой завесой и начав с «Nosferatu» с последнего, долго ожидавшегося, но не разочаровавшего никаких ожиданий альбома We Are The Apocalypse.

dark funeral

DARK FUNERAL

Небольшой в жизни, очень интеллигентный и тихий вокалист Heljarmadr тоже предстал этаким вурдалаком — в плаще и коже, утыканной перевернутыми крестами и прочей соответствующей рангу бижутерией. Вел себя не менее театрально: простирал руки, грациозно прохаживался и проделывал картинные па. Можно любить период DF c Emperor Magus Caligula, но нельзя отрицать: Heljarmadr — замечательный вокалист. И шикарный фронтмен. С ним группа стала немного другой — более, мне кажется, артистичной и обаятельной (насколько слово «обаятельный» вообще применимо к блэк-металу).

dark funeral

DARK FUNERAL

Устрашающая старая гвардия, в шипах, с ожерельями из черепов и зубов, в корпспейнте, при напульсниках и характерных колючих кожаных «крыльях» на предплечьях, мрачным фоном пилила на гитарах, а драммер Janne Jaloma (в дыму его совершенно не было видно, так что краситься можно было не стараться) лупил по барабанам с упрямством и техничностью драм-машины.

dark funeral

DARK FUNERAL

dark funeral

DARK FUNERAL

Что мне еще нравится у DF последнего времени — запоминающиеся рефрены (+ очень читаемый вокал Heljarmadr) — так что, погружаясь в стрекочуще-мелодическое, ладно скрученное месиво из мелодий и риффов, можно было подпевать: «When I’m gone / I will be gone until you join me in the shadows…», или «Welcome to the Temple of Ahriman / The infernal torture chamber / no one survive», или «Nail them to the cross / Thorns shall carve / Nail them to the cross / Angels weep».

 

 
 
 
 
 
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A post shared by Анастасия Самотыя (@hitkiller666)

Играли и два последних альбома, и классику вроде титульных «The Secrets Of The Black Arts», «Vobiscum Satanas», а также «Goddess Of Sodomy» — живописный, эффектный сет, ничего лишнего. Ну и вообще, имхо отличная туровая подборка команд — Decibel Magazine, которые ежегодно организуют туры имени себя, определенно разбираются в востребованности команд в США, так что неудивительно, что большинство площадок этих гастролей оказалась солдаут.

dark funeral

dark funeral

DARK FUNERAL

dark funeral

DARK FUNERAL

dark funeral

DARK FUNERAL

dark funeral

DARK FUNERAL

Фотокарточки смотрим тут!

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1 comment

  • Тварь написал(а):

    Фьюнералов с Калигулой на вокалах не люблю как класс (в отличии от периода Темгорота и Хьялмара). На последнем альбоме они, к слову, вдарились в косплей Восставших из ада.
    Blackbraid любопытная группа

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