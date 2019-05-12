Театр имени Сатаны. Концерт WATAIN в Минске

С начала концерта вспоминается такая картинка: богатое огненное убранство сцены; свечи и трезубцы; начинается торжественно-зловещее интро. Появляются музыканты — и уборщица с тряпкой, не успевшая до начала шоу уйти в техническое помещение, замирает, залипнув, рассматривает чумазые дьявольские исчадия и, в ошалении, механически трет, трет, трет одно и то же место, наверно, с минуту. WATAIN — мастера эффектных выходов. И уходов. Ритуальных интерлюдий. Броской инфернальной театральщины, увлекаясь которой, порой даже забываешь про музыку.

Скажу честно, я не большой фанат творчества группы: если Casus Luciferi и Lawless Darkness находят отклик в душе, то слушать поздние дела могу разве что фрагментарно.

Тем не менее, на концерте забываешь разницу между старым и новым: «Nuclear Alchemy» и «Sacred Damnation» органично вписываются в один ряд с «Puzzles ov Flesh» и «Storm Of The Antichrist»: жестко, с намеренно (?) грязным, шершавым звуком, но при этом феноменально объемно и мелодично, сочетая в фирменном «ватейновском» ключе ожесточенно-бездушный блэковый чес, сырую старошкольную трэшевую залихватскость, эпическую церемониальность, романтичные соло, броские декорации, свечи, факелы, обрядовый антураж, подчеркнутый доминирующим алым и кубком жертвенной крови.

А еще запах. Специфический диковатый аромат гнили и тлена; пепла и горящей кожи (подчеркиваемый Эриком, который то и дело поджаривал на свече свои кожаные напульсники) — запах, который, словно в 4D-кино, дополняет картинку и звук, втягивая в демонические миры, в которых, среди перевернутых крестов и огненных всполохов, страшные взлохмаченные мужики при гриме, татуировках и в хитро скроенной коже, с оголенным ли торсом или в черных одеждах, творят свои оглушительные метал-таинства.

(Впрочем, говоря «страшные», я, конечно, имею в виду лишь старательно созданный сценический облик. Умывшись и выйдя к фанатам, которые после концерта пили в уличном баре подле «Репаблика», шведы — а также колоритный басист-чилиец — выглядели вполне себе безобидно. Безо всяких сложностей фотографировались — хотя Эрик и жаловался, что не любит эту часть работы, предпочитая автографно-фотографической сессии более осмысленное общение. А затем отправились пьянствовать в TNT — все-таки конец гастрольной трассы, можно расслабиться, запить водку пивом и не думать о том, что завтра опять, в очередной точке тура, нужно рвать, жечь и потрясать залы.)

WATAIN не из тех, кто выходит с целью лишь отыграть. Считайте их шоу битвой за души. Чем-то, что вы без проблем восстановите в памяти и сквозь эпоху: этот огонь, этот запах, эту картинку. И, конечно, Эрика Даниэльссона, который, будучи в жизни небольшим, субтильным и симпатичным мужчиной (тонкие черты лица, интеллигентность, красивый богатый английский язык), на концерте обретает бесовскую харизму и, имя ему Легион, с пластикой одержимого разворачивает полновесную театральную постановку. В которой, при всем уважении, прочие музыканты играют роль скорее декоративную.

Эрик на сцене постоянно в движении. Вокал, интонации, мимика, коленопреклоненные обрядовые заклинания… Вот он воспламеняет порошки и посыпает головы. Вот, сумасшедше вращая густо подведенными глазами, обращается жестами к публике. Или к чему-то невидимому. Воздевает руки. Вот уже извивается, высовывает язык и, бесноватый, упоенно транслирует свои экстатические послания.

Furor Diabolicus

Madness of the Abyss

Furor Diabolicus

Breathing Chasm Depths

Позабавило, как ловко он обошелся с настырной блондинкой, которая лезла на сцену и, силясь привлечь к себе внимание, демонстрировала музыкантам свой маникюр. Просто столкнуть ее вниз он, видимо, не хотел (мало обвинений в нацизме, тут еще пришьют мизогинию!), но зато когда пришла пора окропить зал кровищей, докучливая девица отхватила сполна.

(Кстати, я ожидала, что крови на концерте будет больше — но, видно, в РБ она в дефиците.)

Людей на концерт собралось человек триста. Самые ярые адепты — бросались под сцену, месились в слэме и тянули к вокалисту руки, прикасаясь к нему, как к чему-то священному. Или благостно заразному, превращающему вечер в «Репаблике» в преддверие Преисподней. Ну и, конечно, выражая свою признательность: можно слушать их или не слушать, но вживую WATAIN — это все-таки чертовски внушительно.

Фоторепортаж мероприятия смотрим тут.