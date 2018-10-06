Фото: CAVALERA в Минске

Итак, необычный трибьют прошлому SEPULTURA доехал до Минска. Сама я концерт посетить не смогла (ибо в Киеве сегодня BATUSHKA, и захотелось съездить), однако же фотограф Сергей Гагулин запечатлел, как это было, и поделился своими ощущениями.

CAVALERA 67 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)



«Сложно было представить лучшее времяпрепровождение вечера пятницы, чем поход на Братьев Кавалера (через елки), особенно если ты поклонник thrash metal (и тебе за 40). Контингент по составу был близок к недавней инвазии VADER: много олдскула, пиджака и алкоголя. Правда, в этот раз значительно больше людей. Бар «Ёлки» имел полный аншлаг.

Греть бразильцев были обречены ребята из MAGNETIC STORM (Воронеж). ВИА исполнял как сложноклассифицируемый, так же и сложноудобоваримый конгломерат groove/thrash/death (можно даже с приставкой modern). При этом народ беспардонно втыкал в аппетитные формы гитаристки с розовым Jackson, подкрепленные стрепом. Однако попытка исполнить последний трек не удалась: группа была прервана по причине выхода хэдлайнеров.

Сет «СепультКавалера» ничем не отличался от играемого в российской части тура и был хорошо знаком поклонникам. Боевики из Beneath The Remains + Arise были разбавлены каверами на MOTORHEAD, импровизированным попурри из BLACK SABBATH и классикой типа «Refuse/Resist» и «Roots Bloody Roots». Надо отдать должное Максу: слухи об отсутствии огонька на концертах оказались сильно преувеличенными. Жгли так, что временами казалось, будто «Репаблик» не выдержит. Особенно в медленной качовой части «Dead Embryonic Cells» — было ощущение, что капитальность помещения начинает вызывать вопросы. Но как оказалось, это был не предел, на «Roots Bloody Roots» тотальный слэм достиг своего апогея. Последним номером стал замес из «Beneath The Remains» и «Arise», после чего даже бисовать уже не было смысла — вечер однозначно удался. Отдельное спасибо Wake Up за предоставленный фотопит».

(с) фото и текста Siarhei «petrowitch» Hahulin.