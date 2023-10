Репортаж: BLACK SATELLITE, ILL NINO, DEVILDRIVER, CRADLE OF FILTH в Шарлотт

У нас нонче активный осенний концертный сезон: на прошлой неделе играла роскошная блэковая связка GAEREA/ BLACKBRAID/ WOLVES IN THE TRONE ROOM, сегодня солд-аут презентация нового DYING FETUS при поддержке THE ACACIA STRAIN и DESPISED ICON, а в минувший вторник Шарлотт встречал середину тура довольно странного жанрово набора CRADLE OF FILTH, DEVILDRIVER, ILL NIÑO, BLACK SATELLITE и SAVAGE EXISTENCE.

Почему на разогреве «крэдлов» катается грув-метал, а не что-нибудь более близкое по стилю и имиджу — неизвестно; с другой стороны, DEVILDRIVER и BLACK SATELLITE уже сопровождали COF летом прошлого года и, видно, неплохо зашло у американской публики. Народа на концерт собралось прилично: не битком, но нормально — человек, наверное, 600.

SAVAGE EXISTENCE я пропустила, но судя по тому, что во время их шоу люди массово тусили в уличной курилке, ничего особенно интересного не происходило. А вот нью-йоркская молодежь BLACK SATELLITE ничего: этакая облегченная версия KORN с хриплым женским вокалом. И кавером «Sonne» RAMMSTEIN в финале.

В силу того, что все группы выступали со своим набором барабанов и прочего, разогрев играл среди черных мешочков — и места на сцене хватало только на то, чтобы не упасть. Так что колбасились ребята осторожно.

В целом — неплохой коллектив для концертов, однако музыкально своих идей покамест не много. Клип «Broken» этого года:

ILL NIÑO были героями нулевых: ню-метал на марше, латиноамериканский колорит, несколько перкуссионистов, создающих штормовой плотный саунд, первые места в мировых чартах, и потом… бесконечные ссоры, разлады, суды, обвинения и раскол. В 2019-м внутренние разборки достигли пиковой точки: из группы ушла большая часть состава, обвинив основателя-барабанщика-по совместительству менеджера группы Dave Chavarri в крысятничестве и финансовых махинациях. После серии исков, однако, вопросы удалось уладить миром — и сейчас Dave Chavarri, по сути, ILL NIÑO и тащит, время от времени меняя составы.

Из участников 90-х также сейчас играют гитарист Marc Rizzo (его лысину также можете помнить по CAVALERA CONSPIRACY и SOULFLY, а также басист Lazaro Pina.

Группа, у которой в силу названных пертурбаций уже лет десять не выходило новых альбомов, все грозится продолжить дискографию: на этот год анонсировался полноформатник IllMortals, но что-то пошло не так, и пока показано только несколько синглов.

Вживую ILL NIÑO смотрелись энергично: тройная барабанная секция, прыгающие непрестанно гитаристы, до сих пор работающие хиты прошлого… И все вроде бы хорошо, только время этой музыки очевидно прошло. Сегодня это просто не интересно. Хотя драм-соло в исполнении Дэйва выглядело эффектно.

DEVILDRIVER в этом году выпустили альбом Dealing with Demons Vol. II — однако на концерте презентацией новинок особо не заморачивались, вкратце пробежавшись по всей своей десятиальбомной дискографии, сопровождая музыку экранной нарезкой всяких ужастиков (Хэллоуин же скоро). Особенно доставили кадры из фильма «Вий».

Dez Fafara выглядел немного уставшим и помятым (он пожаловался, что был вынужден встать в пять утра; также, как помните, у мужчины не все отлично со здоровьем), однако, как мог носился по сцене и начитывал свои тексты-считалки, размахивая руками и не забывая периодически показывать факи первым рядам.

Видела DEVILDRIVER вижвую впервые, сравнивать не с чем (что бывает, когда Dez встает позже пяти, например), но в целом понравилось: емкий, массивно-качевый, ритмичный грув-метал с хорошо проработанной мелодикой, одинаково годный и для танцев (публика наконец прогрелась и начала хороводить в центре) и для внимательного прослушивания. Хорошая группа!

Но пришли мы, понятное дело, в основном не за ними. И когда, наконец, убрали со сценических декораций последние черные мешочки, во всей ажурности показалась кастомная микрофонная стойка Дэни.

А затем зажглись экраны, и под пафосное интро «The Fate Of The World On Our Shoulders» появился, укутанный в капюшоны и балахоны, он сам. И остальные.

Барабанщик Martín ‘Marthus’ — старожил группы по «крэдловским» меркам, сидел в отдельной пластиковой кабинке, выступая фоном для действа длиной в десять песен.

Басист Daniel Firth и гитарист Ashok тоже, можно считать, прижились: десять лет — это срок!

Ashok — в эффектной пинхедовской раскраске — чрезвычайно харизматичен и пластичен вживую: по сути, основную движуху на сцене устраивают он и Дэни.

Плюс к красочности — два экрана на фоне, транслировавшие старые видео группы, кровищу и сиськи: пятидесятилетний мистер Грязь, будто попавший во временную петлю, рекурсивно визжал на фоне себя молодого.

Надо сказать, делать он это не разучился: широкий спектр скрима и воплей, включая самые высокочастотные, CRADLE OF FILTH до сих пор представляет в полном объеме. И Дэни как фронтмен в отличной форме.

А вот новая (точнее, очередная) клавишница-вокалистка Zoe Marie Federoff не впечатлила: девушка она, конечно, очень симпатичная, но эмоции и живость в течение шоу демонстрировала на уровне бытового морозильника. Да, она играет, она что-то там поет, но в живую, бодрую на сцене «крэловскую» братию в силу пассивности и отсутствующего вида вписывается не очень. Кажется, Зое просто скучно.

В общем, «Nymphetamine» смотрелся вяловато.

Вообще, как уже упоминала, играли не много: десять песен, но… какие! «The Principle Of Evil Made Flesh», «Dusk And Her Embrace», «Born In A Burial Gown», «Her Ghost In The Fog», «From The Cradle To Enslave». Из свежака прозвучали «She Is A Fire» и «Existential Terror». Одно жаль: далекий от идеального звук, так что стопроцентного удовольствия не получилось.

Тем не менее, как бы там ни было, CRADLE OF FILTH — это CRADLE OF FILTH, и всякая возможность увидеть их снова за радость. Так что спасибо организаторам за привоз. И за DEVILDRIVER.

