brutal assault
24.08.2023

Фото: Brutal Assault 2023, часть третья. INFECTED RAIN, ANAAL NATHRAKH, DEICIDE, CRIPPLED BLACK PHOENIX, CULT OF LUNA, MARDUK

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И последний набор фотокарточек с фестиваля Brutal Assault 2023 (первая часть см. тут, вторая тут). Текстовые впечатления тут и тут.

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