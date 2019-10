Шведское нашествие на Америку: GRAND MAGUS, AMON AMARTH, ARCH ENEMY, AT THE GATES в Шарлотт

Пятый день на другом континенте, где все так ново и непривычно, — неплохой повод окунуться в привычную среду. Металисты. Черная волосатая масса в логотипах разнообразных команд, столь предсказуемая и узнаваемая в любой точке мира. Ну, может, в Штатах фанаты потолще (в клубе была парочка персонажей размером примерно с «Титаник»; если б они сумели дойти до слэма — все, сливайте воду, несите лопаты). Но смысл тот же.

Особенность местных метал-концертов: сольников почти не играют. Вероятно, тащить европейские группы, не рассчитывая на полные залы, слишком накладно — так, составы раздувают как могут, и две-три крупных банды за вечер — нормальная тема. В общем, AMON AMARTH с туром «Berserker» подхватили с собой целую шведскую кодлу: GRAND MAGUS, ARCH ENEMY, AT THE GATES, замутив плотнейший североамериканский график, который позже перерастет в европейскую трассу, но с заменой AT THE GATES на HYPOCRISY.

Билеты на шоу стоили 20$ (без учета НДС, который тут считывают с каждой покупки где бы то ни было) в предпродаже и 37 в день концерта. Не много. Мерч, коего было в избытке от всех трех коллективов, — 30$ за футболку, 20$ за шапку с лого, 15$ за сумочку, 10$ за большую нашивку. Мерч брали охотно.

А теперь минуточка удивления. Город Шарлотт в Северной Каролине, хотя и крупнейший по населению в штате, а также серьезный бизнес-центр и пр., за те пару дней, что я его изучала, блуждая, показался пустынным. Здесь действительно мало людей. Здесь все как-то тихо, просторно, по-южному сонно — темп жизни намного уступает минскому, и ожидать каких-то толп и страстей вне гонок NASCAR не представляю возможным. Неформалы на улицах замечены не были. Но! Уже на подходах к клубу вспомнился Brutal Assault. Теплый вечер, выжженная трава и целые ручьи, потоки черных (в данном случае не в контексте негров — их на концерте было довольно немного; зато наблюдала индейцев!) людей стекаются к заветной точке. Их дофига!

Клуб The Fillmore представляет собой часть так называемой «Музыкальной Фабрики» — целого стильно-кирпичного квартала с тематическими барами, студиями и тусовочными точками. Это здоровенный, качественно кондиционированный лофт-ангар с пятью или шестью барами, несколькими сидячими и вип-зонами (пожрать на просмотре кино или на концерте — святое право американца!), специальными местами для колясочников, внушительной сценой и толпой шныряющих секьюрити, которые бдят, чтобы проходы между частями зала были свободны. То ли чтобы не допустить толкучки, то ли для эвакуации в экстренном случае. На колоннах — таблички, запрещающие курить, вейпить, краудсерфить, слэмиться (ага!). Таблички, предупреждающие о вспышках света со сцены. А уж вспышек в этот вечер, поверьте, было немало.

На входе в клуб — тщательный обыск. Оружие, наркотики, напитки в отрытой таре, колющие предметы (в том числе бижутерии), фотоаппараты… любые. К сожалению, на концерт не удалось пронести даже мелкую невинную камеру, так что… фото не будет. В будущем постараюсь списаться с местными оргами. Но пока что никак. Секьюрити у них — это строго.

Кстати, забавный момент: перед тем, как допустить к месту обыска, вас встречают мужчины нергитянской наружности, требующие предъявить паспорт или иной документ. Без него выпивку в баре не продадут. Нет документа — на руках ставят черные метки. И не важно, если у посетителя седа борода до колен и морщины глубиною с каньон (а ведь олдырей на концерте было ползала). Нет ID — нет бухла. Все.

Цены в клубе, конечно, внушали: 4 доллара за 0,5 водички; пиво — от 9 и далее, в зависимости от степени крафтовости; коктейли-шоты — от 12 баксов.

Однако удивление, о котором я говорила чуть выше, конечно, не во всем этом. Огромный клуб был полон, битком! В этом полупустом, как из зомби-муви-апокалипсиса, городе… как? Где? Откуда? Навскидку собралось тысячи три, а то и больше — невероятная взърошенная толпа, которая жаждала лишь одного: оттопыриться в этот вторник, несмотря на запреты, ограничения и что-то там про невозможность послэмить.

Первую группу вечера, GRAND MAGUS, почти пропустила, бегая к машине, чтобы оставить фотик, — но что удалось услышать, звучало солидно: этакий замедленный хэви, а-ля ORANGE GOBLIN на низких оборотах. Занятно.

Но когда вышли AT THE GATES и, без особых раскланиваний, окатили аудиторию тугой трэшевой дробью «To Drink From The Night Itself», впечатления от GM быстро истлели. Я уже видела этих шведов на «брутале». И тогда было что-то не то. Может, неудачно подобранный сет, может, излишне длинный — но четко помню, что слушать их полтора часа было скучно. В клубной же атмосфере «врата» раскрылись как надо. Со злобным отрывистым скрежетом Линдберга, отмечающего сегодня др и в свои 47 выглядящего совсем уже стариком (мало кого молодит взъерошенная неаккуратная седая поросль на лице, да). Со «Slaughter Of The Soul». «Blinded By Fear». «Cold». С острым пружинящим риффажом, спешно тараторящими барабанами и по-мужски скупой, но емкой мелодикой, от которой мурашки. Слушали AT THE GATES внимательно. Зал стоял почти молча. Почтительно.

Если две первые группы почти не использовали световые возможности зала, то на ARCH ENEMY стало очевидно: аппарат The Fillmore потянет любые запросы. Даже светопреставление — в прожекторах, цветах, с эффектом объема, присутствия, выпадения из реальности. Капризы — любые. Но сделать из ARCH ENEMY годную метал-группу не в состоянии ни свет, звук, ни отчаянное гримасничанье Майкла, ни броские костюмы красотки Алиссы, которая в погоне за гламурными образами в яркой коже и клепках напоминает то ли артистку цирка, то ли подтанцовку г-на Киркорова.

То, что начиналось (с Алиссой) как свежий вброс молодой, неуемной энергии, за годы туровой обкатки превратилось в отрепетированное в меру пафосное представление. Вот, Алисса запрограмированно хмурит бровки и, потрясая кулачками, рычит. Задирает ногу. Майкл встряхивает гривой и, сосредоточенно глядя в зал, валит соло. Джефф, на задворках, занавесившись светлым хайером, играет соло, которое придумал Майкл, очевидно, не вслушиваясь в слоган, который, раздухарившись, подпевает тысячный зал. «Remember who you are!» ARCH ENEMY сегодня, при всем уважении, поп-бригада с экстрим-вокалом и гитарами. Жизни в них нет. Одна показуха. Хотя финальная «Nemesis» зашла, как всегда, на ура.

Ну а дальше… дальше в зал опустилось неистовство. Клуб зашумел и словно встал на дыбы. AMON AMARTH устанавливали декорации полчаса. Полчаса вокруг все гудело и ряды, уплотняясь, сжимались. Вот же! Под нетленку IRON MAIDEN «Run To The Hills» падает занавес, и барабанная установка реет на сцене в гигантском драккаре. Рев и трепет! Очень красиво! При отсутствии камеры мне, конечно, не показать визуальный ряд викингов, но поверьте: это было невероятно эффектно. Декорации, свет (ох!), зловещие и воинственные персонажи, выходившие и сопровождавшие песни команды.

Ну и встречали «амонов» уже как звезд высшего эшелона. Зал сходил с ума. Озверело месился, вскидывал руки, орал, перекрикивая Йохана в его нехитрых, но действенно-мощных куплетах про «Runes To My Memory», «Crack The Sky» (судя по реакции публики на темы Berserker, последний альбом в Америке зашел на ура), «Guardians Of Asgaard», «Deceiver Of The Gods» и, конечно, «Twilight Of The Thunder God» — хиты, под которые хочется воздеть к небу молот, вломиться в битву между землей и небом, или, в крайнем случае, угодить соседу ботинком в голову во время краудсерфинга (который нельзя, но был). Крутое выступление, вопросов ноль. Буйные многочисленные металхеды в Шарлотте. Хорошо, когда всюду свои.

(Фотографии команд рандомные, из соцсетей периода текущего тура.)