Дум недели. Новый клип PALLBEARER «Endless Place»Новинки и новости
Не одним MY DYING BRIDE жив (мертв?) нынешний думовый сезон. Американцы PALLBEARER, пять лет работавшие над пятым лонгплеем Mind Burns Alive, готовящимся к майскому выходу на Nuclear Blast, презентовали невероятно душевную, беспокойную, красивую, эмоционально-трогательную десятиминутную вещь «Endless Place» c пронзительным саксофонным соло в финале.
«На этом альбоме мы открыли новые для себя глубины динамики и звуковых оттенков, которых от нас ранее вы не слышали», — сообщили ребята, и кто любит меланхоличный чистоголосый дум/пост-рок, непременно обратите внимание. Во всяком случае, до сих пор арканзасские парни не подводили.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 17
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Комментарии
Rolan:
Спасибо большое вам за информацию старый но отлично
Wrest ……
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Юрий написал(а):
Таких писателей миллионы по всему миру , и каждый зовёт их в свою деревню с концертами , с обещанием аншлагов , даже странно , что это они не едут…
Тварь:
Кроме Light — группа совсем мимо меня.
Но последние альбомы у них ну совсем за гранью бобра и осла, если честно…
DimaCar:
Юрий:
Таких писателей миллионы по всему миру , и каждый зовёт их в свою деревню с концертами , с обещанием аншлагов , даже странно , что это они не едут , ведь какой то Петя П�…
Батхед:
Ну это же просто праздник. вчера весь вечер гонял) по кругу)…
Alex Viking Von Wolfenstein (AL FADER):
Очень люблю эту группу. Даже сказал бы что я THE FAN of M.D.B. Даже сказал бы что это моя самая любимая группа. (Но я люблю и другие. Просто она самая.) Уважаю Аарона и Энди и о�…
Ігор:
Tyr написал(а):
долбоІгор написал(а):
Из всего музыкального мусора что он выпустил,есть только Daudi baldrs.
долбоёб или траль?
Первое-про сына твоего папки.…
goremyka:
D00M$L4Y3R:
Если эти уебанские электронные ударные будут на всём альбоме, то это печально.…
Potato Lich:
Tular:
Tyr:
долбоІгор написал(а):
Из всего музыкального мусора что он выпустил,есть только Daudi baldrs.
долбоёб или траль?…
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