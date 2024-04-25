pallbearer
25.04.2024

Дум недели. Новый клип PALLBEARER «Endless Place»

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Не одним MY DYING BRIDE жив (мертв?) нынешний думовый сезон. Американцы PALLBEARER, пять лет работавшие над пятым лонгплеем Mind Burns Alive, готовящимся к майскому выходу на Nuclear Blast, презентовали невероятно душевную, беспокойную, красивую, эмоционально-трогательную десятиминутную вещь «Endless Place» c пронзительным саксофонным соло в финале.

«На этом альбоме мы открыли новые для себя глубины динамики и звуковых оттенков, которых от нас ранее вы не слышали», — сообщили ребята, и кто любит меланхоличный чистоголосый дум/пост-рок, непременно обратите внимание. Во всяком случае, до сих пор арканзасские парни не подводили.

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