Jack Owen: «Новообретенная трезвость Сhris Barnes помогла при записи нового SIX FEET UNDER»Блог
Как мы все уже знаем, SIX FEET UNDER сварганили в своем адовом горшке новый лонгплей, и — да. Chris Barnes действительно бросил пить и курить. А ведь когда-то ради права ежедневно принимать каннабис он даже переехал из Флориды в Сиэтл с легалайзом. И вообще начал дубасить с 12 лет.
Помните его лекцию на тему, мол, каннабис Земле подарили Высшие Силы? (См. тут, если кто пропустил.)
«Раньше я действительно использовал марихуану и сопутствующие продукты ежедневно, во всех аспектах своей жизни. В том числе, например, и в процессе написания лирики. Трава здорово расслабляет, под нее можно медитировать и сочинять тексты песен. Но вот уже полтора года как я в полной завязке.
Почему? Нет, здоровье не подвело — напротив, каннабис полезен для здоровья. Я просто решил по-другому посмотреть на мир. Это личное. Пересобрать себя, поменять угол восприятия, что ли. Так что уже полтора года ни травы, ни алкоголя ни в каком виде».
Jack Owen: «Помогла ли новообретенная трезвость Крису в творчестве? Да, определенно. Особенно с вокалами. Когда я писал демо с лирикой, то вокалировал сам, демонстрации ради. И Крис такой: хочешь, чтоб я пел в такой манере? Окей. Обойдемся без скримов и всякой такой темы — пускай все будет на низких. Но, мол, с гроулом я могу пропустить одно-два слова. А я ему: «Да пофиг, кто вообще заметит?» Но в целом да, трезвость помогает. Сила легких совсем другая».
Так мир потерял величайшего дэз-метал травокура. После Чака Шульдинера.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 163
Читайте также:
- SIX FEET UNDER вернулись, чтобы отомстить
- STONE SOUR, Josh Rand о психическом здоровье: «Я опустился ниже некуда»
- Robb Flynn: «Я мог умереть в ночь, которая предполагалась быть одной из лучших в жизни»
- На гастролях в Колумбии умер барабанщик FOO FIGHTERS Taylor Hawkins. Медики нашли в крови десяток наркотических веществ
- Исследователи: кокаин и MDMA, обнаруженные в реке после фестиваля Glastonbury, угрожают природе
- Shawn ‘Clown’ Crahan из SLIPKNOT продает фирменный каннабис
- Ожидание и реальность: новинка SIX FEET UNDER «Amputator»
- Тизер нового альбома SIX FEET UNDER. На гитарах в команде Jack Owen!
- Цитата. Phil Anselmo: «Я бросил пить года три назад, или уже почти четыре, но плотно употребляю траву»
- Chris Barnes: «Женщина прислала мне видеоколлаж, где она голышом исполняет танец живота под песни SIX FEET UNDER»
Обновления
-
Jack Owen: «Новообретенная трезвость Сhris Barnes помогла при записи нового SIX FEET UNDER»
-
Стоит послушать. Альбом HOUWITSER «Sentinel Beast» спустя 14 лет молчания
-
Атмо-блэк-метал порно с тирольским колоритом: новое видео группы PERCHTA (очень NSFW)
-
В Чечне запретили музыку вне диапазона 80 — 116 ударов в минуту
-
Сатана вызывает. Новый суперпроект польских металистов SATAN’S CALL с логотипом, в котором уже усмотрели фашизм
-
Самые популярные метал-группы по странам согласно статистике Spotify
-
RAMMSTEIN обвиняют в плагиате за песню «Deutschland»
-
Попсовая фирма косметики представила корпспеинт-сет в гробу
-
Paul Mazurkiewicz из CANNIBAL CORPSE идет в стендап-комики
-
Режиссер «Ворона» не в восторге от римейка. «Brandon Lee умер, работая над ним»
Комментарии
HNKNTNH:
Хороший, крепкий альбом! Никаких шагов в сторону, всё сделано по старошкольному!…
Juris:
goremyka:
Ветошь:
Другой Александр написал(а):
Я надеюсь, в этой порнухе актриса не та, что на фотке? А то смотреть видос стрёмно
В гриме было бы даже занятнее!
Тема с порн нор…
Другой Александр:
Я надеюсь, в этой порнухе актриса не та, что на фотке? А то смотреть видос стрёмно…
Писюн с глазами:
Нокт это та, кавоные сиськи Бармалей требовал выложить? Не знаю, устроит ли его такая замена…
Другой Александр:
Черноярец написал(а):
Anastasiya написал(а):
Черноярец написал(а):
Не читайте перед обедом демократических газет — ума это точно не добавляет)
Если не хватает ума…
Юрий:
Музыка говно , а на одной пошлятине на муз. Олимп не вылезешь . Второй раз это не слушать , ни смотреть , желания не возникает даже близко.…
Merzbow:
Черноярец:
Anastasiya написал(а):
Черноярец написал(а):
Не читайте перед обедом демократических газет — ума это точно не добавляет)
Если не хватает ума воспользоваться поис…
Sonne:
Омг. А ведь когда-то пределом откровенности была Моника из Mother North …
Anastasiya:
Черноярец написал(а):
Не читайте перед обедом демократических газет — ума это точно не добавляет)
Если не хватает ума воспользоваться поиском. «Грозный-и�…
Черноярец:
Это что же — чеченцы сами себе лезгинку запретили, получается?)
Не читайте перед обедом демократических газет — ума это точно не добавляет)…
Добавить комментарий