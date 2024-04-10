Jack Owen: «Новообретенная трезвость Сhris Barnes помогла при записи нового SIX FEET UNDER»

Как мы все уже знаем, SIX FEET UNDER сварганили в своем адовом горшке новый лонгплей, и — да. Chris Barnes действительно бросил пить и курить. А ведь когда-то ради права ежедневно принимать каннабис он даже переехал из Флориды в Сиэтл с легалайзом. И вообще начал дубасить с 12 лет.

Помните его лекцию на тему, мол, каннабис Земле подарили Высшие Силы? (См. тут, если кто пропустил.)

«Раньше я действительно использовал марихуану и сопутствующие продукты ежедневно, во всех аспектах своей жизни. В том числе, например, и в процессе написания лирики. Трава здорово расслабляет, под нее можно медитировать и сочинять тексты песен. Но вот уже полтора года как я в полной завязке.

Почему? Нет, здоровье не подвело — напротив, каннабис полезен для здоровья. Я просто решил по-другому посмотреть на мир. Это личное. Пересобрать себя, поменять угол восприятия, что ли. Так что уже полтора года ни травы, ни алкоголя ни в каком виде».

Jack Owen: «Помогла ли новообретенная трезвость Крису в творчестве? Да, определенно. Особенно с вокалами. Когда я писал демо с лирикой, то вокалировал сам, демонстрации ради. И Крис такой: хочешь, чтоб я пел в такой манере? Окей. Обойдемся без скримов и всякой такой темы — пускай все будет на низких. Но, мол, с гроулом я могу пропустить одно-два слова. А я ему: «Да пофиг, кто вообще заметит?» Но в целом да, трезвость помогает. Сила легких совсем другая».

Так мир потерял величайшего дэз-метал травокура. После Чака Шульдинера.

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