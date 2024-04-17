James Hetfield сделал татуировку с использованием праха Лемми

James Hetfield сделал татуировку с использованием праха ЛеммиБлог
Лемми жил, Лемми жив, Лемми будет жить! Сколько бы ни прошло лет, как нет на свете Килмистера и его MOTORHEAD, не становится меньше ни памятных трибьютов, ни историй, ни прочих других признаков культа. Как, может, помните, часть праха музыканта запаяли в пули и разослали его друзьям по сцене, в том числе Хэтфилду. Еще часть была торжественно погребена на Вакене (кому интересно, видео с церемонии тут), а что осталось, будет, как музейный экспонат, возлежать в любимом баре Лемми Rainbow Bar & Grill в городе Голливуд. (Очень приятное, к слову, заведение, помимо еды и напитков, хранящее просто-таки уйму раритетов.)
Хэтфилд поступил со своей частью Лемми своеобразно: смешав прах с чернилами, он сделал символическую — железный крест и на его фоне пиковый туз — татуировку на среднем пальце.
«Приветствую моего друга и вдохновителя Mr. Lemmy Kilmister, — прокомментировал Хэтфилд обновку. — Без него не было бы METALLICA. Благодаря крепкой руке моего товарища, татуировщика Corey Miller, Лемми снова будет парить над сценой и миром».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 153
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