Звоночек: начались отмены крупных весенних метал-концертов

Звоночек: начались отмены крупных весенних метал-концертовБлог
Если мы думали, что 2020-й — стремный, кто сказал, что с наступлением 2021-го неблагополучные явления, как по мановению, вдруг прекратятся? Музыкальная индустрия, собрав, кто как умел, деньги пожертвованиями и краудфандингами, быстро наелась виртуальными фестами и еще более дурацкими — в формате drive-in. Но, несмотря на обилие идей «ковид-безопасных» шоу, в активное производство они не пошли. Потому как в случае с массовыми мероприятиями по-прежнему основная ставка — на массовость, а иначе (вкупе с затратами на предосторожности) все это коммерческого смысла вообще не имеет.
Уже очевидно, что конец года и начало следующего по-прежнему будут андеграунд-эпохой локальных ивентов. Но вернутся ли в 2021-м, например, фестивали? Массивные туры? Все эти грандиозные переносы в восхитительное двадцать первое будущее, когда сегодня за соседним углом играет GOJIRA, а назавтра — TOOL и METALLICA? И потом, не закусывая, сразу Вакен-Хеллфест-Брутал?
Мечтать, конечно, не вредно.
Но иные уже не мечтают.
Пару дней назад попалась на глаза новость, что MAGNUM (ковид-отрицатели до последнего седого волоса на пятке) были вынуждены перенести позднеосенне-зимний евротур на сентябрь 2021.
Сегодня отменили многострадальный американский тур «Devastation on the Nation» в составе ROTTING CHRIST, BORKNAGAR, WOLFHEART, ABIGAIL WILLIAMS и IMPERIAL TRIUMPHANT, перенесенный с марта 2020 на март 2021-й. И сие уже, несомненно, звоночек.
«Об этом трудно говорить. Но тур 2021 года отменен. Перенося его на год, мы думали, года хватит, чтобы все снова стало нормально. Однако ситуация ненормальна до сих пор, мы мы до сих пор не имеем ясной картины, что несет будущее. Каждый месяц закрываются площадки. Вирус разрушил многое — для групп, музыкантов, организаторов, клубов.
Даже если б мы могли рассчитывать на март 2021 года, откуда заранее знать, сколько концертных площадок не дотянет до того времени? Какие будут ограничения по посещаемости? Смогут ли три команды, прилетевшие из-за океана, выжить и заработать, ЕСЛИ откроют границы? Если. Пока света в конце туннеля не видно. И мы не будем переносить мероприятие еще раз, пока не уверимся на 100%, что коллективы смогут нормально приехать, и что все назначенные даты останутся в силе.
Спасибо за поддержку. Однажды мы вернемся».
И… сколько же еще раз за ближайшие месяцы нам придется опять прочитать эту фразу?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 230
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