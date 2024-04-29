Любопытная тенденция: старые рок-группы набирают красоток на гитарные роли

Любопытная тенденция: старые рок-группы набирают красоток на гитарные ролиБлог
Достаточно забавная вещь в нынешней рок-музыке: после того, как виртуозная Nita Strauss пришла в ALICE COOPER и едва ль не вполовину перетянула на себя внимание, ранее достававшееся полной тарелкой Королю Элису и предшественнице-гитаристке Orianthi Panagaris, молодых привлекательных женщин в составах олдовых коллективов становится больше.
Так, к примеру, в начале этого года состав MERCYFUL FATE пополнила бас-гитаристка Becky Baldwin.
Ирландская басистка Tanya O’Callaghan несколько лет играет в WHITESNAKE и с недавних пор — в сольном проекте Bruce Dickinson.
В LINDEMANN c 2022 года на гитаре играет Emily Ruvidich.
THE SMASHING PUMPKINS в начале года объявили прием заявок на гитарную роль в коллективе — и получили 10000 претендентов, которых месяцами отслушивали и перебирали («Это восьмичасовой полноценный рабочий день нескольких человек», — делились музыканты в интервью.) И вот на днях наконец выбрали: новой участницей стала Kiki Wong, гитаристка лос-анджелесской группы VIGIL OF WAR.
Причем сексисты могут не вздыхать, мол, взяли за
сиськи красивые глаза: все эти дамы действительно прекрасно играют, ну а что, помимо музыкально-технических талантов, обладают внешними преимуществами — ну так кому от этого хуже?
И, к слову, ходят слухи, что дело Честера в LINKIN PARK за микрофоном тоже продолжит девушка…
P.S. На фото в шапке статьи — гитарная мастерица Sophie Lloyd, играет в составе MACHINE GUN KELLY. Но поскольку MGK не рокер, а говно, в общий список не включим.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 73
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