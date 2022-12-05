Devin Townsend: «Я сейчас могу позволить себе только акустический тур»

Продолжая тему нового кризиса тур-индустрии, мнение со стороны выступающей. Devin Townsend пояснил, почему после ковида зарабатывать музыкантам стало сложнее.

«Все стало сильно хуже. Во первых, в связи с инфляцией и ростом цен на бензин выросла себестоимость гастролей; во-вторых, закрылась куча хороших площадок; в-третьих, из индустрии ушла примерно половина техперсонала. Ибо если ты был концертным гитарным техником, что делать в течение двух лет простоя? Наверное, искать другую работу. И многие нашли. А тех, кто остался, делит сразу несколько групп, и оплата труда выросла вдвое.

Корпорация Live Nation теперь берут 30% стоимости продаваемого мерча. Вырос ценник на авиабилеты. Так что для артиста не осталось способов заработать денег на туре — во всяком случае, для артиста моего уровня.

Так что да, мир открылся снова, но подорожал в десять раз. И что с этим поделать? Цены поднялись на все, даже до мелочей типа стоимости отелей и еды.

Вообще, для чего мы в принципе концертируем? Полагаю, прежде всего для того, чтобы показать свою работу людям, которых она интересует, которые ее ценят, — и, например, для меня этого достаточно. Однако, пытаясь сейчас организовать тур на следующий год, я понимаю, что нет более варианта уложиться в ноль и ни в чем не уступить. Ты не можешь взять бус, который хочешь. Ты не можешь взять аппарат, который хочешь. Не можешь сделать нужный продакшн. Не можешь арендовать крутой свет. И вот состоится концерт, люди придут, посмотрят, послушают и скажут: «Шоу, конечно, такое себе. Света не было. Продакшн бедненький». Так и вот что попишешь? Полагаю, многие музыканты предпочтут не делать в такой ситуации вообще ничего, просто сидеть дома и писать музыку, выпускать в Сети.

Я сейчас могу позволить себе только акустический тур, и я попытаюсь его замутить. Выйду с акустической гитарой и спою для людей — потому что это лучше, чем ничего. Но вообще, в целом, ситуация сложная».

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