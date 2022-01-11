В турах METALLICA и TOOL заболевших ковидом будут искать с помощью натренированных собак

Новинка в мире большого шоубиза: помимо масок, строгих ограничений круга общения и минимизации взаимодействий представители Большого Шоубиза, которые хотят собирать стадионы, но при этом максимально обезопасить себя и туровую команду от злосчастной ковидлы (дело не только в личных рисках, но и огромных потерях от отмены мероприятий подобного уровня), начинают использовать специально натренированных собак. В основном это немецкие овчарки, бельгийские овчарки малинуа и лабрадоры-ретриверы — которые, обнюхав людей, способны определить зараженных вирусом.

В настоящий момент таких собачек двенадцать, тренировки проводит американская команда Bio-Detection K9 — и, как утверждают представители моднейшей музыкальной менеджмент-компании Q Prime, уже использовавшей ищеек на осенних концертах тех же METALLICA, уровень их эффективности стопроцентен. «Надеемся не сглазить, но до сих пор они не пропустили ни одного человека».

Собак уже ангажировали на ближайшие американские туры TOOL и кантри-музыкант Eric Church; другие артисты выстраиваются в очередь. Согласно плану, песики будут обнюхивать туровую команду, персонал концертных площадок, техников и вообще всех, кто так или иначе физически задействован в проведении шоу. «Нам сначала не верили, когда, обнюхав пару местных парней-техников, считавших, что они здоровы, собаки диагностировали обратное. Ребята сделали тесты — и правда. Положительный результат».

Стоимость собачьего теста оценивается примерно в $2; они способны обнюхать примерно двести человек в час и готовы к работе в любое время суток, будь то саундчек, выступление или вечерние гостевые визиты в гримерку — то есть несколько кругов тестов на день. До того, как по планете разошелся омикрон, собак обучали нюхать ноги и ладони; сейчас — что связано с бронхиальной локализацией омикрона — они нюхают маски. И, по сути, пока известен один только минус: собачек нельзя ни гладить, ни играть с ними во время работы, ни подкармливать. Только работа. Ничего личного.

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