В турах METALLICA и TOOL заболевших ковидом будут искать с помощью натренированных собак

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В турах METALLICA и TOOL заболевших ковидом будут искать с помощью натренированных собакБлог
Новинка в мире большого шоубиза: помимо масок, строгих ограничений круга общения и минимизации взаимодействий представители Большого Шоубиза, которые хотят собирать стадионы, но при этом максимально обезопасить себя и туровую команду от злосчастной ковидлы (дело не только в личных рисках, но и огромных потерях от отмены мероприятий подобного уровня), начинают использовать специально натренированных собак. В основном это немецкие овчарки, бельгийские овчарки малинуа и лабрадоры-ретриверы — которые, обнюхав людей, способны определить зараженных вирусом.
В настоящий момент таких собачек двенадцать, тренировки проводит американская команда Bio-Detection K9 — и, как утверждают представители моднейшей музыкальной менеджмент-компании Q Prime, уже использовавшей ищеек на осенних концертах тех же METALLICA, уровень их эффективности стопроцентен. «Надеемся не сглазить, но до сих пор они не пропустили ни одного человека».
Собак уже ангажировали на ближайшие американские туры TOOL и кантри-музыкант Eric Church; другие артисты выстраиваются в очередь. Согласно плану, песики будут обнюхивать туровую команду, персонал концертных площадок, техников и вообще всех, кто так или иначе физически задействован в проведении шоу. «Нам сначала не верили, когда, обнюхав пару местных парней-техников, считавших, что они здоровы, собаки диагностировали обратное. Ребята сделали тесты — и правда. Положительный результат».
Стоимость собачьего теста оценивается примерно в $2; они способны обнюхать примерно двести человек в час и готовы к работе в любое время суток, будь то саундчек, выступление или вечерние гостевые визиты в гримерку — то есть несколько кругов тестов на день. До того, как по планете разошелся омикрон, собак обучали нюхать ноги и ладони; сейчас — что связано с бронхиальной локализацией омикрона — они нюхают маски. И, по сути, пока известен один только минус: собачек нельзя ни гладить, ни играть с ними во время работы, ни подкармливать. Только работа. Ничего личного.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 233
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В турах METALLICA и TOOL заболевших ковидом будут искать с помощью натренированных собак
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Комментарии
- Егор: Стерильно слишком, совсем драйва не чувствуется. Хотя уверен альбом будет как обычно чётким.
- Merzbow: Сатонис на Нергушу чем то похож тут.
- Ветошь: Всегда мне нравились. Отличная новость и песня. Жду!
- Mazay: Усилились вроде. Я во всяком случае помню их более мелодичными. Песня внушает оптимизм по поводу альбома
- Ігор: И до лампочки маски,сертификаты,тесты, вакцинация. Ограничения,органичения, ограничения…
- Дед Аким: Новинки SILENZIUM — Concierto de Aranjuez (J.Rodrigo cover) скрипка рвёт душу, sad music в конце…
- Green: Уже давно жду этот самый альбом) новый трек хорош!
- Егор: И больных пусть рвут в клочья прямо на месте!
- Anastasiya: Федор написал(а): Добавьте Vincent Crowley – Beyond Acheron пожалуйста! Забыл добавить ORNAMENTOS DEL…
- Федор: Забыл добавить ORNAMENTOS DEL MIEDO «Ecos» .
- Федор: Добавьте Vincent Crowley – Beyond Acheron пожалуйста!
- Юрий Иляхин: Я уже лет пять влюблен в Фернанду.А по поводу услышанного материала- лично моё мнение,Nervosa круче…
- Zxcv: Let the devil IN
И больных пусть рвут в клочья прямо на месте!
И до лампочки маски,сертификаты,тесты, вакцинация.
Ограничения,органичения, ограничения…