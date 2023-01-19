Цитата. Фронтмен MONUMENTS Andy Cizek: «Очень глупо быть сейчас музыкантом»Блог
Мы уже немного говорили про кризис, который, помимо политических, социальных и экономических областей мировой жизни затронул, безусловно, и музыку — а просвета пока, по-хорошему, не видно ни в чем. И например, фронтмен британской прогрессив-рок-джент группы MONUMENTS Andy Cizek (поющий также в MAKARI, WVNDER, TERMINA) не выдержал и вызвал в твиттере целую волну, с одной стороны, жалоб, с другой, утешений, опубликовав следующий пост.
«Очень глупо сейчас быть музыкантом, играть в группе. Культурная среда вызывает гадливость. и вообще больше во всем этом нет ничего крутого. Денег почти нет, а половина моих прошлых рок-героев оказалась позорными извращенцами. Я работал на то, чтобы оказаться здесь, всю жизнь, и сейчас не ощущаю ничего, кроме стыда, отчаяния и ненужности. С трудом держусь».
Чуть позже он дописал: «Все будет в порядке. Я все еще благодарен всем, кто поддерживает. Я буду продолжать заниматься музыкой. Как есть, так есть».
Ну а чтобы Энди не было так мучительно грустно, предлагаю послушать прошлогодний альбом MONUMENTS In Stasis. Кто живет в Европе, также в скором будущем сможет увидеть группу в туре с LEPROUS. И скажите там парню, чтобы держался. Хотя денег и нет.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 49
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Цитата. Фронтмен MONUMENTS Andy Cizek: «Очень глупо быть сейчас музыкантом»
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Комментарии
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Dimezis написал(а):
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Почему их нету в топе? :0
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Суть: «Играть тупо. Но я буду играть и ныть».