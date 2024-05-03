Стоит послушать. Новый альбом MÜTIILATION «Black Metal Cult»Блог
Как-то я упустила любопытный мартовский релиз: французский проект MÜTIILATION после большого перерыва (альбом Sorrow Galaxies вышел в 2007-м) вернулся на блэкушную трушную сцену с амбициозно озаглавленным полноформатником Black Metal Cult. В период бездействия автор MÜTIILATION Meyhna’ch то распускал состав, то уходил, то возвращался, то вот в 2024-м нашел нового драммера и начал сраться с кем-то в фейсбуке — а значит, черная сатаническая кровь снова кипит в его венах.
«Это началось более тридцати лет назад… Начало помнят слушатели постарше — среди которых есть и те, что слушает MÜTIILATION с его ранних дней. Черное сердце MÜTIILATION снова качает яд. Восставая из пепла, неожиданно для всех. Сущность, погребенная, но не умершая, на возвращение которой вы надеялись, но уже не ждали, только что родила своего седьмого сына. И я гордо анонсирую, что блэк метал культ снова здесь. Он жив; смотрите в оба».
Смотрите — и думайте сами, насколько оправдан весь этот пафос.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 150
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Стоит послушать. Новый альбом MÜTIILATION «Black Metal Cult»
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Комментарии
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Potato Lich:
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Tadevusz:
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А хто ёсць «беларускімі BATHORY»…
Дед Аким:
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Бодренько , у меня щегол запел с первых же аккордов ))