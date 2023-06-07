Цитата. Dave Mustaine: «Гастроли так дороги, что даже день, когда мы просто сидим на жопе, обходится в 45000 долларов»

В повсеместные разговоры и жалобы артистов, что стоимость туров в последние годы подорожала в разы, вставил свои трудовые доллары Dave Mustaine, поделившись порядком цифр для MEGADETH в гастрольный период.

«Все стало очень дорого. Думаю, для нас на гастролях даже день, когда мы просто сидим на жопе, обходится в 45000 долларов. А может и больше, например, 52000. И это мы ничего не делаем. А если играем концерт, то сумма увеличивается. Все сразу выходит дороже: зарплаты, стоимость отелей, страховка, автобусы, грузовой транспорт, водители… Много всего».

И комментируя недавнее высказывание вокалиста AVENGED SEVENFOLD M. Shadows, мол, тур AS после пандемии только по транспорту стал стоить на два миллиона долларов больше, чем до, Дэйв добавил: «Не знаю, сколько эта группа арендует автобусов. Мы, например, берем два. А они наверняка больше. Плюс, мне кажется, эти ребята настолько успешны, что владельцы энных арендных фирм, наверное, должны давать им скидки, чтобы модный коллектив, пользуясь транспортом, делал им рекламу. Так что если говорить чисто про аренду, то два миллиона на их турне — это или взять целый караван бусов, или, может, M. Shadows говорил не про одни гастроли, а некий период. Ибо, например, в среднем в США автобусы стоят от пяти до десяти тысяч долларов в неделю, включая топливо, услуги и размещение водителя в гостинице».

Жалко, Рыжий дед не пояснил, что же они такого делают в течение суток простоя, чтобы непременно тратить до 45 тысяч. А лучше — 52.

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