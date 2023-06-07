Цитата. Dave Mustaine: «Гастроли так дороги, что даже день, когда мы просто сидим на жопе, обходится в 45000 долларов»Блог
В повсеместные разговоры и жалобы артистов, что стоимость туров в последние годы подорожала в разы, вставил свои трудовые доллары Dave Mustaine, поделившись порядком цифр для MEGADETH в гастрольный период.
«Все стало очень дорого. Думаю, для нас на гастролях даже день, когда мы просто сидим на жопе, обходится в 45000 долларов. А может и больше, например, 52000. И это мы ничего не делаем. А если играем концерт, то сумма увеличивается. Все сразу выходит дороже: зарплаты, стоимость отелей, страховка, автобусы, грузовой транспорт, водители… Много всего».
И комментируя недавнее высказывание вокалиста AVENGED SEVENFOLD M. Shadows, мол, тур AS после пандемии только по транспорту стал стоить на два миллиона долларов больше, чем до, Дэйв добавил: «Не знаю, сколько эта группа арендует автобусов. Мы, например, берем два. А они наверняка больше. Плюс, мне кажется, эти ребята настолько успешны, что владельцы энных арендных фирм, наверное, должны давать им скидки, чтобы модный коллектив, пользуясь транспортом, делал им рекламу. Так что если говорить чисто про аренду, то два миллиона на их турне — это или взять целый караван бусов, или, может, M. Shadows говорил не про одни гастроли, а некий период. Ибо, например, в среднем в США автобусы стоят от пяти до десяти тысяч долларов в неделю, включая топливо, услуги и размещение водителя в гостинице».
Жалко, Рыжий дед не пояснил, что же они такого делают в течение суток простоя, чтобы непременно тратить до 45 тысяч. А лучше — 52.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 982
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Цитата. Dave Mustaine: «Гастроли так дороги, что даже день, когда мы просто сидим на жопе, обходится в 45000 долларов»
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Комментарии
Виктор:
Дед Аким:
Действительно, куда столько денег уходит, у Рыжего здоровье ослабло, правильным стал, отличных музыкантов из группы за мастурбацию выгоняет…
коллапес:
у меня вобще к металкору предвзятое отшонение, ибо обычно он слушабелен ровно до того момента, пока не начинается невнятный скулеж мальчиковым фальцетом.
однако т�…
Juris:
когда будет нормальный рэгги и пацанский шансон уже на повестке хиткиллера…
Juris:
Алексей:
ratfred написал(а):
Алексей написал(а):
Ну, ты, «Алеша» )))
43 года как Алёша))) На самом деле мне глубоко пох, кто там играет, просто играют они унылое безвкусное г…
ratfred:
Ну, ты, «Алеша» )))…
Алексей:
да что тут демагогию разводить, всё просто — непотребный жуткий высер, очередной раз доказывающий вырождение человеческого рода!!! Не удивлюсь, что в составе 2 транс�…
Чорны:
Писюн c глазами:
Понятно, почему кто-то решил хоть как-то оживить эту тягомотину на концерте.
Вроде и небесталанны притом, запоминаемости песен какой-то не хватает, что ли.…
Юрий:
Нет у меня огнетушителя и прочих «утюгов» . впервые о этой группе слышу , и больше слышать не желаю , достаточно было пролистать видео ((…
Jolly Roger:
Не понимаю, для чего надо было это выпускать под другой маркой…
Bronco:
Я знаком с музыкантами, которые помимо основной группы собирают проекты, где играют то же самое, что в ключевой. Объясняют это тем, что в главной группе собрать учас�…
Действительно, куда столько денег уходит, у Рыжего здоровье ослабло, правильным стал, отличных музыкантов из группы за мастурбацию выгоняет Обычно гастрольная статья расходов у рок-метал групп: бухло, наркота, шлюхи платные (бесплатные фанатки опасно, засудить могут, особенно сейчас, время такое, раньше было проще, лучше)