MAYHEM: «Наш долг сейчас 70000 долларов»

Многочисленные отмены туров больно бьют по командам не из первого эшелона (каким-нибудь METALLICA, конечно, тоже обидно, но миллион туда-сюда им таки не проблема). Так, первыми после провала большого американского туре (прилетев, группа отыграла только один концерт) обратились к фанатам INSOMNIUM и OMNIUM GATHERUM, сказав, что оказались на грани финансовой катастрофы. Была запущена краудфандинговая кампания на 50000 евро (обеим командам по половине суммы), и за сутки стараниями поклонников деньги собрали. Теперь музыканты пытаются понять, как их вывести, не нарушив финское законодательство, а заодно устраивают распродажу мерча, в том числе с отмененных гастролей.

MAYHEM, которые уже сидели на чемоданах вместе с ABBATH, также остались в долгах. «Мы все вложили в это турне, и, как многие другие артисты, получили мощный удар, — говорится в новостях коллектива, — не будем преуменьшать масштаб: общий долг сейчас составляет порядка 70000 долларов. Да, гастролировать по Америке дорого. И требует серьезных изначальных вложений, которые часто нивелируют прибыль всего путешествия.

Когда идут гастроли, все обычно налаживается, но сегодняшняя ситуация показывает, как хрупки эти туры, основным источником прибыли с которых является мерч. В обычной ситуации мы бы оказались в минусах, отменись даже один-два концерта. Здесь же мы даже не начали. Безусловно, все это скажется не только на будущих концертах, но и на промоции альбома Daemon, на всех наших планах. Если вы хотите нас поддержать, заходите в онлайн-магазин и закажите что-нибудь на thetruemayhem.com, пускай даже мелочь. Поможет даже небольшая покупка — так мы при ближайшей возможности снова сможем вернуться к концертам».

От себя добавлю: мерча действительно много, разного, в том числе с отмененных гастролей. И очень недорого в плане ценника. Так что кто хотел обновить гардероб, а заодно и поддержать коллектив, это ваш шанс.

Devin Townsend, гастроли которого обломались вскоре после восхитительного шоу в Шарлотт, создал специальный «Quarantine Project», поучаствовать в котором может каждый желающий. Тут.

А, к примеру, Matt Heafy из TRIVIUM вообще решил не останавливать тур (в их случае — азиатский) и все так же играть концерты, по расписанию. Но — онлайн, посредством платформы www.twitch.tv, где в период вынужденного дистанцирования от фанатов музыкант пробует себя в качестве видеоблогера.

В общем… что тут сказать. Все мы сейчас, по сути, в одной лодке. Помогайте музыкантам, к творчеству которых неравнодушны, — им, возможно, очень хреново.

(P.S. Если знаете какие-либо краудфандинговые кампании групп, которые понесли убытки от отмены концертов и просят помочь, скидывайте ссылки в комментарии.)