MOONSPELL отменили тур ввиду «гигантского финансового кризиса»Блог
После ковидных запретов вышло так, что активно гастролирующие музыканты, исчерпавшие за период простоя финансовые и моральные ресурсы, одновременно кинулись гастролировать — и, например, в США в 2022-м некоторые туры отменялись потому, что всем желающим не хватало арендных автобусов! К концу года ситуация изменилась.
Война с непредсказуемыми поворотами; экономическая рецессия, подмывающая основы, пожалуй, всех экономик; не до конца восстановившаяся после ковида транспортная система (скажем, в этом году было необыкновенно много задержек и отмен рейсов, вызванных сократившимся штатом аэропортов и авиакомпаний); подорожание топлива и вообще всего; ну и, если брать конкретно концертную отрасль, огромная конкуренция, породившая в том числе контроверсивное недавнее негодование Нергала — мол, лезущих в музыку слишком много, а слушателей/посетителей на всех не хватает.
Другими словами, многое говорит о том, что в 2023 году опять будет спад.
И MOONSPELL, недавно отменившие британский тур (в Британии сейчас, конечно, своя атмосфера, но дело не только в этом), а также комментарии фанатов под их заявлением, частично подтверждают такие прогнозы.
«Придя к совместному решению с промоутерами и нашим агентством, мы отменяем заявленный тур Fullmoon Over the UK and Ireland. И хотя крайне неприятно приносить подобные новости, других вариантов просто нет.
Причина — гигантский финансовый кризис, который сейчас переживают Великобритания и Европа. Он слишком сильно влияет на продажи билетов на мероприятия развлекательного сектора. Надеюсь, мы сможем увидеться в 2023-м — привезя шоу, которое полностью оправдает ваше время и средства».
Из комментариев:
«Дерьмовые новости, но полностью вас понимаю. Ситуация очень хреновая.
«Дорогие перелеты + дорогие отели + дорогое топливо. Это все сильно удорожает концерты».
«Хорошо понимаю. Заметил, что людей на европейских концертах стало сильно меньше».
«То же самое недавно сделали KREATOR! И, главное, теперь не отменить бронь жилья и билеты на поезда!»
«Печальное время. Люди до последнего не покупают билеты, потому что концерты часто отменяют. И это в итоге сказывается на группах. Очень жаль».
Иначе говоря, очередной этап гонок на выживание.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 329
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2 комментария
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MOONSPELL отменили тур ввиду «гигантского финансового кризиса»
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Комментарии
goremyka:
Merzbow написал(а):
смотря на кого идут. Если бы Варг всё же согласился дать концерты- деньги бы у приглашающей стороны нашлись. Даже если бы Варг захотел только жи…
Писюн с глазами:
Sargnir написал(а):
Какая ебала, что в комментариях, что в высказывание. Понятно одно: плохо, что bm как таковой вышел за пределы своих кругов, и хомяки теперь носятс…
gtp:
через ваше гейство Фредди и подцепил СПИД!
башками-то думайте, прежде чем нытьё тут разводить!
или у вас члены вместо бошек?
ИЛИ ЗАДНИЦЫ?!!…
Merzbow:
смотря на кого идут. Если бы Варг всё же согласился дать концерты- деньги бы у приглашающей стороны нашлись. Даже если бы Варг захотел только жить в Хилтоне и катать…
Merzbow:
не так давно на авито номер playgirl с Питом продавали за 45 тысяч рублей.
Вот, что культ делает!)…
Дядюшка Пох:
Мне кажется всем похуй на очередные высказывания Нергала. Он лепит много хуйни. Сам себе бывает противоречит,сам себя наебывает и сам перед собой оправдывается. …
Александр:
Отличная новость!!
P.S. 4 часа назад через купил пару недостающих изданий альбомов ( а именно Life Is Killing Me и Bloody Kisses, а так же героя статьи, красную диджи версию с DVD диско…
Дед Аким:
Писюн с глазами написал(а):
Дед Аким написал(а):
Какая оказывается Настя, романтичная, душевная девушка, полный восторг!!!
Кажется, кто-то любит создавать себе …
Виктор:
ну такая себе карьера. За всю жизнь написал полторы нормальные песни, и потом всю жизнь их самокопировал с разной степенью успешности.
А ещё этого придурка надо бы…
Sargnir:
Какая ебала, что в комментариях, что в высказывание. Понятно одно: плохо, что bm как таковой вышел за пределы своих кругов, и хомяки теперь носятся, и выдают мысли, одн…
Писюн с глазами:
Дед Аким написал(а):
Какая оказывается Настя, романтичная, душевная девушка, полный восторг!!!
Кажется, кто-то любит создавать себе богинь …
Дед Аким:
Какая оказывается Настя, романтичная, душевная девушка, полный восторг…
нет:
Джим Моррисон давно уже мертв…но мы верим что он ещё жив.
Эх.. вчерась чета захотелось инкса посмотреть..как вчера в 93……
смотря на кого идут. Если бы Варг всё же согласился дать концерты- деньги бы у приглашающей стороны нашлись. Даже если бы Варг захотел только жить в Хилтоне и кататься на Роллс Ройс Фантоме. И, думаю. вполне мог стадион собрать. И заплатили бы столько — что всякие Мунспеллы и Бегемоты на говно изошли.
Merzbow написал(а):
смотря на кого идут. Если бы Варг всё же согласился дать концерты- деньги бы у приглашающей стороны нашлись. Даже если бы Варг захотел только жить в Хилтоне и кататься на Роллс Ройс Фантоме. И, думаю. вполне мог стадион собрать. И заплатили бы столько — что всякие Мунспеллы и Бегемоты на говно изошли.
Да ну… Кому он сейчас то нужен