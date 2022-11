MOONSPELL отменили тур ввиду «гигантского финансового кризиса»

После ковидных запретов вышло так, что активно гастролирующие музыканты, исчерпавшие за период простоя финансовые и моральные ресурсы, одновременно кинулись гастролировать — и, например, в США в 2022-м некоторые туры отменялись потому, что всем желающим не хватало арендных автобусов! К концу года ситуация изменилась.

Война с непредсказуемыми поворотами; экономическая рецессия, подмывающая основы, пожалуй, всех экономик; не до конца восстановившаяся после ковида транспортная система (скажем, в этом году было необыкновенно много задержек и отмен рейсов, вызванных сократившимся штатом аэропортов и авиакомпаний); подорожание топлива и вообще всего; ну и, если брать конкретно концертную отрасль, огромная конкуренция, породившая в том числе контроверсивное недавнее негодование Нергала — мол, лезущих в музыку слишком много, а слушателей/посетителей на всех не хватает.

Другими словами, многое говорит о том, что в 2023 году опять будет спад.

И MOONSPELL, недавно отменившие британский тур (в Британии сейчас, конечно, своя атмосфера, но дело не только в этом), а также комментарии фанатов под их заявлением, частично подтверждают такие прогнозы.

«Придя к совместному решению с промоутерами и нашим агентством, мы отменяем заявленный тур Fullmoon Over the UK and Ireland. И хотя крайне неприятно приносить подобные новости, других вариантов просто нет.

Причина — гигантский финансовый кризис, который сейчас переживают Великобритания и Европа. Он слишком сильно влияет на продажи билетов на мероприятия развлекательного сектора. Надеюсь, мы сможем увидеться в 2023-м — привезя шоу, которое полностью оправдает ваше время и средства».

Из комментариев:

«Дерьмовые новости, но полностью вас понимаю. Ситуация очень хреновая.

«Дорогие перелеты + дорогие отели + дорогое топливо. Это все сильно удорожает концерты».

«Хорошо понимаю. Заметил, что людей на европейских концертах стало сильно меньше».

«То же самое недавно сделали KREATOR! И, главное, теперь не отменить бронь жилья и билеты на поезда!»

«Печальное время. Люди до последнего не покупают билеты, потому что концерты часто отменяют. И это в итоге сказывается на группах. Очень жаль».

Иначе говоря, очередной этап гонок на выживание.

