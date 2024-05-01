Вместо GODS TOWER. Lesley Knife дебютировал с сольным проектом N.O.Ž.Новинки и новости
И еще одна условно-беларуская новинка (условно, ибо Лесли в Беларуси попал в список террористов (!) и, конечно, ни в каком обозримом будущем на родину не вернется). N.O.Ž. — сольный проект музыканта, пока начинающий, но, несомненно, достойный внимания и поддержки.
Птах з перабітым крылом.
Гэту песню я пачаў пісаць калі мне было яшчэ 48 год, а закончыў калі мне ўжо стала 49.
Яна сумная і змрочная, як апошнія навіны, і ў ёй маецца вар’яцкі аптымізм, як наша будучыня.
Гэта дарэчы, самы просты кліп за ўсё маё жыццё, бо я хацеў каб у ім не было нічога залішняга.
Падтрымайце мяне праслухваннямі і падабайкамі.
Будзьма жыць.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 248
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Комментарии
40PT:
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Дед Аким:
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Dave»the rudy»:
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Sovic:
Не понятно.
На молодых Black Sabbath похоже, например.
Уплыў BS сапраўды ёсць, але мне гэта не замінае. Беларускіх Bathory многа хто чуў, цяпер свая чорная субота з’явілася