lesley knife
01.05.2024

Вместо GODS TOWER. Lesley Knife дебютировал с сольным проектом N.O.Ž.

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И еще одна условно-беларуская новинка (условно, ибо Лесли в Беларуси попал в список террористов (!) и, конечно, ни в каком обозримом будущем на родину не вернется). N.O.Ž. — сольный проект музыканта, пока начинающий, но, несомненно, достойный внимания и поддержки.

Птах з перабітым крылом.
Гэту песню я пачаў пісаць калі мне было яшчэ 48 год, а закончыў калі мне ўжо стала 49.
Яна сумная і змрочная, як апошнія навіны, і ў ёй маецца вар’яцкі аптымізм, як наша будучыня.
Гэта дарэчы, самы просты кліп за ўсё маё жыццё, бо я хацеў каб у ім не было нічога залішняга.
Падтрымайце мяне праслухваннямі і падабайкамі.
Будзьма жыць.

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2 комментария

  • Чорны написал(а):

    Не понятно.
    На молодых Black Sabbath похоже, например.

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  • 40PT написал(а):

    Уплыў BS сапраўды ёсць, але мне гэта не замінае. Беларускіх Bathory многа хто чуў, цяпер свая чорная субота з’явілася

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