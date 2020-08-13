В Великобритании открылась «социально дистанцированная» площадка. Хотели бы на такой концерт?

Где-то видела неплохой мем, мол, эпидемия коронавируса напоминает карьеру Валерия Леонтьева: она продолжается, но это уже никому не интересно. В реальности дела обстоят, конечно, не не так позитивно — и шоубиз-индустрия, понимая, что скорого разрешения вопроса ждать не приходится, придумывает, как все-таки выйти из кризиса. Drive-in концерты, вроде, выход, но ерунда; идеи с дезинфекцией пока не нашли реального воплощения; тема же с максимальными ограничениями по количеству людей в клубах не сильно жизнеспособна, ибо убыточна. И вот в Британии придумали кастомное решение.

Так выглядит Virgin Money Unity Arena в городе Ньюкасле, где 11 августа состоялся первый концерт некоего Sam Fender. Металлические площадки, на которые допускалось максимум по пять человек, удаленные друг от друга на два метра. Продуманный въезд, вход, специально проектированные подходы к туалетам, исключающие встречное движение, и т.д.

Хотели б зажечь на таком фестивале?

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