В Великобритании открылась «социально дистанцированная» площадка. Хотели бы на такой концерт?Блог
Где-то видела неплохой мем, мол, эпидемия коронавируса напоминает карьеру Валерия Леонтьева: она продолжается, но это уже никому не интересно. В реальности дела обстоят, конечно, не не так позитивно — и шоубиз-индустрия, понимая, что скорого разрешения вопроса ждать не приходится, придумывает, как все-таки выйти из кризиса. Drive-in концерты, вроде, выход, но ерунда; идеи с дезинфекцией пока не нашли реального воплощения; тема же с максимальными ограничениями по количеству людей в клубах не сильно жизнеспособна, ибо убыточна. И вот в Британии придумали кастомное решение.
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We are thrilled to be continuing our support of the restart of the events industry with the provision of a front of stage barrier, heras fencing, ped barriers and trackmats for the UK's first dedicated socially distanced music venue, the Virgin Unity Arena in Newcastle, on behalf of SSD Concerts & Engine No4. • For inquires: Call 0148 867 4800 Email: seating@arenagroup.com • #fencinguk #eventsupplier #barriersuk #ukevents
Публикация от Arena Group (@arena_grp)
Так выглядит Virgin Money Unity Arena в городе Ньюкасле, где 11 августа состоялся первый концерт некоего Sam Fender. Металлические площадки, на которые допускалось максимум по пять человек, удаленные друг от друга на два метра. Продуманный въезд, вход, специально проектированные подходы к туалетам, исключающие встречное движение, и т.д.
Хотели б зажечь на таком фестивале?
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 34
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В Великобритании открылась «социально дистанцированная» площадка. Хотели бы на такой концерт?
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