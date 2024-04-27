Greyson Nekrutman sepultura
27.04.2024

Молодость и радость: смотрите, как новый драммер SEPULTURA отыграл сет окровавленными руками

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В конце прошлого года SEPULTURA объявили прощальный тур и намерение уйти со сцены в лучшем виде. И как только подготовка к этому турне началась, за пару дней до репетиций барабанщик группы Eloy Casagrande объявил, мол, с него хватит. Что появилось более заманчивое предложение (как выяснилось позже, это драм-должность в SLIPKNOT), и он скоропостижно из «сепультуры» уходит.

«Для нас это решение было большим сюрпризом, потому что случилось внезапно и без каких-либо предупреждений: Eloy просто взял и бросил все, что его связывало с SEPULTURA. К счастью, к нам присоединился американский виртуоз Greyson Nekrutman, с которым вы и проведем прощальный тур ‘Celebrating Life Through Death'».

Greyson Nekrutman еще очень молод: парню 21 год, и до сих пор он преимущественно играл джаз (заслужив серьезное признание на сцене Нью-Йорка именно как джазовый барабанщик), плюс кратковременно участвовал в SUICIDAL TENDENCIES. Ну а на днях продемонстрировал еще и незаурядное концертное мужество: на концерте в Панаме тарелками ему разрезало пальцы — и два часа парень доигрывал, заливая барабаны кровищей.

«Меня спрашивают, почему я доигрывал концерты латиноамериканского тура в перчатке. На первом же шоу, отыграв три песни, я глубоко разрезал пальцы двойными тарелками. Смотрите, как заканчивался тот сет два часа спустя. И спасибо ребятам, что спасли меня позже».

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