Молодость и радость: смотрите, как новый драммер SEPULTURA отыграл сет окровавленными рукамиБлог
В конце прошлого года SEPULTURA объявили прощальный тур и намерение уйти со сцены в лучшем виде. И как только подготовка к этому турне началась, за пару дней до репетиций барабанщик группы Eloy Casagrande объявил, мол, с него хватит. Что появилось более заманчивое предложение (как выяснилось позже, это драм-должность в SLIPKNOT), и он скоропостижно из «сепультуры» уходит.
«Для нас это решение было большим сюрпризом, потому что случилось внезапно и без каких-либо предупреждений: Eloy просто взял и бросил все, что его связывало с SEPULTURA. К счастью, к нам присоединился американский виртуоз Greyson Nekrutman, с которым вы и проведем прощальный тур ‘Celebrating Life Through Death'».
Greyson Nekrutman еще очень молод: парню 21 год, и до сих пор он преимущественно играл джаз (заслужив серьезное признание на сцене Нью-Йорка именно как джазовый барабанщик), плюс кратковременно участвовал в SUICIDAL TENDENCIES. Ну а на днях продемонстрировал еще и незаурядное концертное мужество: на концерте в Панаме тарелками ему разрезало пальцы — и два часа парень доигрывал, заливая барабаны кровищей.
«Меня спрашивают, почему я доигрывал концерты латиноамериканского тура в перчатке. На первом же шоу, отыграв три песни, я глубоко разрезал пальцы двойными тарелками. Смотрите, как заканчивался тот сет два часа спустя. И спасибо ребятам, что спасли меня позже».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 59
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Молодость и радость: смотрите, как новый драммер SEPULTURA отыграл сет окровавленными руками
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Комментарии
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иосиф бздон:
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Death:
Сегодня послушал весь альбом. Он мне показался унылым говном. Второй раз переслушивать желания нет.…
zzz:
Juris:
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Оффтоп.
Настя, я как то писал насчёт Morgul. Скажи, есть возможность узнать как он там в Детройте? взять интервью. Он раз в 100500 лет выкладывает трек�…
Merzbow:
Оффтоп.
Настя, я как то писал насчёт Morgul. Скажи, есть возможность узнать как он там в Детройте? взять интервью. Он раз в 100500 лет выкладывает треки новые. Уже сил нет ж�…
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