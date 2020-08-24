Мнение. Steve «Lips» Kudlow, ANVIL: «Думаю, что гастроли и концерты вернутся в последнюю очередь, если вернутся вообще»

Год 2020, полный волнений и неожиданных забот, в музыкальном плане отменили и перенесли на 2021. Но вернутся ли в действительности туры и концерты — в том формате, как мы их знали до китайского коронования человечества? Кто-то из металистов считает, что до 2022 ожидать возвращения движухи не стоит. Кто-то ставит скорей на 2024-й. Старина Steve «Lips» Kudlow из группы ANVIL, играющей с конца 70-х и имеющей немалый сценический опыт, выражает нынешнюю ситуацию так: «я не увольнялся из музыкального бизнеса; музыкальный бизнес уволился сам».

«Мир перевернулся с ног на голову. Невозможно делать что-либо, не оглядываясь на обстоятельства. Не знаю, чем в итоге закончится, но думаю, что гастроли и концерты вернутся в последнюю очередь, если вернутся вообще.

Часть меня говорит: вирус никуда не денется. Не понимаю, куда б ему деться. И со всеми этими карантинами, закрытиями и локдаунами мы, по сути, лишь растягиваем во времени то, что неумолимо случится. В конечном итоге никто не спрячется, как бы там кто что ни прятал.

Я думаю, уязвимые группы населения так или иначе подхватят заразу и умрут. А под контроль заболевание мы возьмем только когда переболеет каждый. Как это, в принципе, бывало с любой другой пандемией — она в конце концов выгорит. Сама себя исчерпает — и не потому что мы, человечество, сможем найти иной выход. Даже если, допустим, появится вакцина от ковида, следом придет другой вирус, новая причина снова все ограничить.

Не думаю, что мир станет прежним. И меня это беспокоит. В конце концов, мне уже 64 года, и осталось не так много времени, чтоб чего-то там выжидать. Если повезет, то может, лет двадцать. Кто знает.

Рано или поздно в нашу жизнь вернется спорт, хоккей и футбол. Гораздо раньше, чем, скажем, массовые рок-мероприятия. Почему-то большинство людей считает, что спорт важнее музыки. Не знаю, по какой такой причине. Ну и, конечно, в спортивной индустрии больше денег, а значит, больше и заинтересованности».

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