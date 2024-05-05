Шаман здорового человека: на подходе новый альбом запорожцев HELL:ON

Шаман здорового человека: на подходе новый альбом запорожцев HELL:ONНовинки и новости
Одна из самых интересных, известных дэз-метал групп Украины, запорожцы HELL:ON выпускают в середине мая седьмой альбом Shaman, органично миксуя суровую напористость, глухой мрачный гроул, техничность, мелодику, восточно-приправленную атмосферность, трайбл-мотивы, а также, как обещают, акустику и горловое пение. Пока, судя по нескольким представленным в Сети трекам, материал релиза звучит чрезвычайно насыщенно, сочно и любопытно.
«Этот альбом планировался к выходу два года назад, но российское вторжение в Украину всю нашу жизнь поставило на паузу. Сегодня, благодаря Вооруженным Силам страны, мы можем жить и пытаться продолжать что-то творить. Уверены, что дух этой борьбы отразился в нашей музыке, звеня меж гитарных струн, в эхе шаманских песнопений и вспышках ритуальных костров».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 164
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Комментарии
Назар Василич:
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Юрий:
Ну очень однообразно , одна композиция от другой практически не отличима , чуть сменяют темп , а вокалист вообще продолжает петь одну и ту же песнь ))…
ratfred:
«И еще одна условно-беларуская новинка.» Ну, Настя, это прямо как серпом по яйцам. А где же безусловно-беларуское? Мяркую што Ўладзіслаў не пагадзіўся б з такой фармул…
Марина:
D написал(а):
Прежнюю значимость перечисленные исполнители давно потеряли, поэтому можно и «экспериментировать» с составом. Скоро наверное детский хор пригл�…
Шапка-самосранка:
Эмммм…. не, совсем не проканало. А уссыкаться кипятком только из-за того, что «этожлеслинашефффсио» торопиться пока не буду ))) Может, чего-то не понимаю, мне услышало�…
Nobrain-Nopain:
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Тварь:
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D00M$L4Y3R:
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D00M$L4Y3R:
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Anastasiya:
p написал(а):
И Electric Wizard!
Она там уже 20 лет
Ну и Vanja Šlajh в TRIPTYKON тоже очень давно. А …
Ну очень однообразно , одна композиция от другой практически не отличима , чуть сменяют темп , а вокалист вообще продолжает петь одну и ту же песнь ))