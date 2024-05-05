HELL ON shaman
05.05.2024

Шаман здорового человека: на подходе новый альбом запорожцев HELL:ON

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Одна из самых интересных, известных дэз-метал групп Украины, запорожцы HELL:ON выпускают в середине мая седьмой альбом Shaman, органично миксуя суровую напористость, глухой мрачный гроул, техничность, мелодику, восточно-приправленную атмосферность, трайбл-мотивы, а также, как обещают, акустику и горловое пение. Пока, судя по нескольким представленным в Сети трекам, материал релиза звучит чрезвычайно насыщенно, сочно и любопытно.

«Этот альбом планировался к выходу два года назад, но российское вторжение в Украину всю нашу жизнь поставило на паузу. Сегодня, благодаря Вооруженным Силам страны, мы можем жить и пытаться продолжать что-то творить. Уверены, что дух этой борьбы отразился в нашей музыке, звеня меж гитарных струн, в эхе шаманских песнопений и вспышках ритуальных костров».

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1 comment

  • Юрий написал(а):

    Ну очень однообразно , одна композиция от другой практически не отличима , чуть сменяют темп , а вокалист вообще продолжает петь одну и ту же песнь ))

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