MONUMENTS показали, сколько им остается денег после продажи мерча на концерте

MONUMENTS показали, сколько им остается денег после продажи мерча на концертеБлог
Помните, недавно фронтмен MONUMENTS Andy Cizek делился собственными разочарованиями — мол, быть музыкантом сейчас совершенно не круто? На днях ребята показали финансовое подтверждение. В мире, в котором туры в силу многих причин стали дорогим удовольствием, музыкальные площадки не стесняются отгрызать большие куски прибыли от продажи мерча. А это, по сути, последний способ для группы заработать в дороге (да и вообще, в принципе; не на продажу ж дисков рассчитывать или прослушивания Spotify?).
Сейчас MONUMENTS гастролируют по Европе с LEPROUS и KALAANDRA, и вот например, в Италии после уплаты налогов на продажу и процента площадке коллективу осталось чуть больше половины суммы выручки. Из которой, само собой, надо отнять себестоимость маек и оплату труда продавца.
Далее группа поехала в Грецию, увидела цифры в 18% от клуба и 24% VAT… и отказалась продавать мерч в клубе. Предоставив желающим фанатам ссылку на сайт, где все это обойдется дешевле. (Однако ж придется оплатить стоимость пересылки.)
В общем, ситуация хреновая для всех. Площадки и промоутеры сильно пострадали в ковид и теперь таким образом покрывают убытки. Группы перестают зарабатывать на гастролях и теряют желание гастроли проводить. Цены на мерч дичайше растут — смотрите, например, сколько стоили майки и прочие вещички GOJIRA на недавних шоу в Британии — а значит, покупать их будут меньше. А значит… круг замкнулся! Разве что, честное слово, продавать где-нибудь на задворках автобуса.
P.S. Да, в США не уплачивается VAT (только налоги того или иного штата, но они небольшие), зато власти планируют увеличить стоимость концертных виз на 200%.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 85
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