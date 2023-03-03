MONUMENTS показали, сколько им остается денег после продажи мерча на концерте

Помните, недавно фронтмен MONUMENTS Andy Cizek делился собственными разочарованиями — мол, быть музыкантом сейчас совершенно не круто? На днях ребята показали финансовое подтверждение. В мире, в котором туры в силу многих причин стали дорогим удовольствием, музыкальные площадки не стесняются отгрызать большие куски прибыли от продажи мерча. А это, по сути, последний способ для группы заработать в дороге (да и вообще, в принципе; не на продажу ж дисков рассчитывать или прослушивания Spotify?).

Сейчас MONUMENTS гастролируют по Европе с LEPROUS и KALAANDRA, и вот например, в Италии после уплаты налогов на продажу и процента площадке коллективу осталось чуть больше половины суммы выручки. Из которой, само собой, надо отнять себестоимость маек и оплату труда продавца.

Далее группа поехала в Грецию, увидела цифры в 18% от клуба и 24% VAT… и отказалась продавать мерч в клубе. Предоставив желающим фанатам ссылку на сайт, где все это обойдется дешевле. (Однако ж придется оплатить стоимость пересылки.)

В общем, ситуация хреновая для всех. Площадки и промоутеры сильно пострадали в ковид и теперь таким образом покрывают убытки. Группы перестают зарабатывать на гастролях и теряют желание гастроли проводить. Цены на мерч дичайше растут — смотрите, например, сколько стоили майки и прочие вещички GOJIRA на недавних шоу в Британии — а значит, покупать их будут меньше. А значит… круг замкнулся! Разве что, честное слово, продавать где-нибудь на задворках автобуса.

P.S. Да, в США не уплачивается VAT (только налоги того или иного штата, но они небольшие), зато власти планируют увеличить стоимость концертных виз на 200%.

Количество просмотров: 85