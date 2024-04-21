Новый трек BURZUM «The Magic Of The Grave»Новинки и новости
«Люди говорят, что я антисемит, расист, антихристианин, антимусульманин, нетолерантен, анти-ЛГБТ, антицивилизационно настроен, трайбалист, выступаю за обязательный аборт среди идиотов, что я убил коммуниста и вожу электрокар. Так вот, я протестую против этой клеветы! Я НЕ ВОЖУ электрокар!»
«Хочу поблагодарить Россию за то, что победила немцев во второй мировой. Без вашей победы у нас бы не было американского доминирования над всеми странами мира, ЛГБТ, феминизма, массовой эмиграции, капитализма, порно и, конечно, НАТО. ВЫ сделали это с Европой!»
Я довольно давно перестала интересоваться твиттером Варга Викернеса, но сейчас к его пунктикам, похоже, добавилась одержимость запретом порно и проблемы с ЛГБТ. А еще он завел TikTok. А еще вот буквально вчера выпустил новый трек BURZUM «The Magic Of The Grave».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 339
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7 комментариев
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Комментарии
Тварь:
показательно: насколько харизматичны такие сумасшедшие как викернес или путька — чем больше бреда несут, тем больше у них поклонников. ну, пускай с порно воюет. бедн…
Alex:
It looks like that idiot was jailed for reason. Despite all the crap in his head, he used to be a good musician once.…
b4w:
atr написал(а):
Так-то припозднились, хероту Darkthrone выпускает с 2007 года как минимум
Другой Александр написал(а):
Они НЕ хероту выпускали только в 1995-2003 гг)…
Гленн Бентон:
Подарите ему ДНРовские номера на 469й
И колорадскую ленточку на зеркало(и лоб)
Можно пару налеек Z, V, O на двери и пузо
Чтоб так сказать психиатры клиента опознавали �…
Juris:
Иван:
Алексей:
Совершенно бредовые высказывания. Вот лучше бы он свой срок в России и мотал.…
Черноярец:
Черноярец:
Остроумно, однако) Радует, что Варг не теряет чувства юмора)…
Anastasiya:
Пока как-то так: https://www.instagram.com/p/C56mOV5ieEs/?img_index=6
https://www.instagram.com/p/C5-_8EyiDyh/?img_index=1…
Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
В музыке происходит вырождение, пропадает мелодизм, появляются новые группы, но они одинаковые, как грибы после дождя, тяжестью и быстрото…
Juris:
Много шума из-за ничего… музыка что Бентона что Керри вполне достойна своих обложек и наоборот …
DЭN:
Остроумно, однако) Радует, что Варг не теряет чувства юмора)
Совершенно бредовые высказывания. Вот лучше бы он свой срок в России и мотал.
Откуда цитата про лгбт, нато и немцев?
дед всё ещё шалит…. и ладно, деду можно
Подарите ему ДНРовские номера на 469й
И колорадскую ленточку на зеркало(и лоб)
Можно пару налеек Z, V, O на двери и пузо
Чтоб так сказать психиатры клиента опознавали издалека
It looks like that idiot was jailed for reason. Despite all the crap in his head, he used to be a good musician once.
показательно: насколько харизматичны такие сумасшедшие как викернес или путька — чем больше бреда несут, тем больше у них поклонников. ну, пускай с порно воюет. бедные его дети