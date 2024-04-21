varg vikernes
21.04.2024

Новый трек BURZUM «The Magic Of The Grave»

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«Люди говорят, что я антисемит, расист, антихристианин, антимусульманин, нетолерантен, анти-ЛГБТ, антицивилизационно настроен, трайбалист, выступаю за обязательный аборт среди идиотов, что я убил коммуниста и вожу электрокар. Так вот, я протестую против этой клеветы! Я НЕ ВОЖУ электрокар!»

«Хочу поблагодарить Россию за то, что победила немцев во второй мировой. Без вашей победы у нас бы не было американского доминирования над всеми странами мира, ЛГБТ, феминизма, массовой эмиграции, капитализма, порно и, конечно, НАТО. ВЫ сделали это с Европой!»

Я довольно давно перестала интересоваться твиттером Варга Викернеса, но сейчас к его пунктикам, похоже, добавилась одержимость запретом порно и проблемы с ЛГБТ. А еще он завел TikTok. А еще вот буквально вчера выпустил новый трек BURZUM «The Magic Of The Grave».

Количество просмотров: 339

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7 комментариев

  • Черноярец написал(а):

    Остроумно, однако) Радует, что Варг не теряет чувства юмора)

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  • Алексей написал(а):

    Совершенно бредовые высказывания. Вот лучше бы он свой срок в России и мотал.

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  • Иван написал(а):

    Откуда цитата про лгбт, нато и немцев?

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  • Juris написал(а):

    дед всё ещё шалит…. и ладно, деду можноhttps://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif

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  • Гленн Бентон написал(а):

    Подарите ему ДНРовские номера на 469й
    И колорадскую ленточку на зеркало(и лоб)
    Можно пару налеек Z, V, O на двери и пузо
    Чтоб так сказать психиатры клиента опознавали издалека

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  • Alex написал(а):

    It looks like that idiot was jailed for reason. Despite all the crap in his head, he used to be a good musician once.

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  • Тварь написал(а):

    показательно: насколько харизматичны такие сумасшедшие как викернес или путька — чем больше бреда несут, тем больше у них поклонников. ну, пускай с порно воюет. бедные его дети https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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