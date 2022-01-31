Телезвезда Говард Стерн о смерти Meat Loaf: «Беднягу засосал какой-то дикий сраный культ. Он поверил, и сейчас мертв!»Блог
Американская теле- и радиозвезда, ведущий, продюсер и, наверное, один из самых известных тв-персонажей, 68-летний Говард Стерн, бойкий и зачастую злобный на язык, так прокомментировал смерть Мит Лоуфа (настоящее имя певца было Michael Lee Aday): «Беднягу засосал какой-то дикий сраный культ. Он неким образом поверил и заявил, мол, скорее умру, чем приму вакцину от ковида. И вот сейчас он мертв!
Хочу, чтобы пришли члены его семьи и публично заявили: «Когда Meat Loaf лежал на больничной койке и не мог дышать, он признал, мол, я сделал ошибку. Жаль, что я не привился». И так же прочие антиваксеры. Я сделал ошибку».
Причина смерти музыканта до сих пор не объявлена официально — однако пресса утверждает, что к ней привели осложнения ковида.
В 2021-м Meat Loaf сделал ряд заявлений относительно локдаунов и пандемии. Например, делился песней «Stand & Deliver», которую записали Eric Clapton и Van Morrison. «Очень любопытная тема, — писал он в фб, — есть чему поучиться. Слушайте и учитесь».
«Я обнимаюсь с людьми в разгар эпидемии, — также говорил певец в августе, — понимаю, что нормальную жизнь можно приостановить на небольшое количество времени, но невозможно прекратить все на свете надолго из-за одной только политики. А в настоящий момент причина только в политике. Нас стремятся контролировать, но я не поддамся. Если я умру, то умру, но не позволю контролировать свою жизнь».
Жалел ли он и вправду о чем-либо? Неизвестно. Но мне кажется, взаимного ожесточения между двумя сторонами все больше.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 233
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Телезвезда Говард Стерн о смерти Meat Loaf: «Беднягу засосал какой-то дикий сраный культ. Он поверил, и сейчас мертв!»
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Вообще, я понимаю людей, которые не хотят колоть непонятно что — ковид не успел появиться, а у всех уже вакцина через два месяца тут как тут. Об этом уже никто не помнит, тема замылена.Осложнения могут быть от гриппа, от простуды.