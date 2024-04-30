downcross belarus new album
30.04.2024

На подходе новый DOWNCROSS «White Tower». Слушаем новинку «I Am Entropy»!

Новинки и новости

С 2019-го беларуский антикосмическо-сатанический, хаотически-гностический дуэт DOWNCROSS из города Столбцы не пропустил ни одного года, не оставил паству без релизов. Вот и на май текущего 2024-го назначен выход альбома White Tower, а также презентован титульный трек «I Am Entropy». Слушаем!

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