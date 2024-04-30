На подходе новый DOWNCROSS «White Tower». Слушаем новинку «I Am Entropy»!Новинки и новости
С 2019-го беларуский антикосмическо-сатанический, хаотически-гностический дуэт DOWNCROSS из города Столбцы не пропустил ни одного года, не оставил паству без релизов. Вот и на май текущего 2024-го назначен выход альбома White Tower, а также презентован титульный трек «I Am Entropy». Слушаем!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 15
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Комментарии
D:
clown Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
Death написал(а):
Сегодня послушал весь альбом. Он мне показался унылым говном. Второй раз переслушивать желания нет.
Я вообще не знаю как…
D:
Прежнюю значимость перечисленные исполнители давно потеряли, поэтому можно и «экспериментировать» с составом. Скоро наверное детский хор пригласят для своих шоу…
Дед Аким:
Подарок женщинам к праздникам, белорусс Дима, честно говоря среди рокеров такого красавчика не знаю, все уже какие-то старые, потрепанные жизнью, а за молодой ЛГБТ �…
Дед Аким:
Прям подарок к праздникам
Женщины могут многое не хуже мужчин , а что — то даже лучше. На ф�…
Ых:
>> Для того, чтобы увидеть любимую группу, не обязательно сидеть и ждать — можно просто поехать туда, где они выступают. В другой город, в другую страну. Это совсем…
Bronco:
» В современном мире монотонных, лишенных вдохновения дэз-метал команд GORGASM намерены отжать обратно трон больного брутального музла»
Уже по банальной обложке, с н�…
Юрий:
Дед Аким:
В музыке происходит вырождение, пропадает мелодизм, появляются новые группы, но они одинаковые, как грибы после дождя, тяжестью и быстротой никого не увидишь, пропа…
Nokt:
Для того, чтобы увидеть любимую группу, не обязательно сидеть и ждать — можно просто поехать туда, где они выступают. В другой город, в другую страну. Это совсем не ст�…
Дед Аким:
Новые альбомы
Ветераны немецкого хэви метала в строю и борозды не портят
ACCEPT — Humanoid (FULL ALBUM…
clown:
Death написал(а):
Сегодня послушал весь альбом. Он мне показался унылым говном. Второй раз переслушивать желания нет.
Я вообще не знаю как это гавно можно игра�…
Polaris:
Писюн c глазами:
Другой Александр написал(а):
«…Я НЕ ВОЖУ электрокар!»
Это потому что на Сайбертрак денег не хватает)
Вспомнил такую историю. АвтоВАЗ к юбилею Нивы выпустил ф�…
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